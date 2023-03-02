«Матч надо сдать, возврат долга за прошлый сезон». Новая информация об игре «Терека» и «Крыльев» из 2009-го

Все еще тайна.

Матч между «Тереком» и «Крыльями Советов» (3:2) в Грозном в 2009 году – до сих пор один из туманнейших фрагментов истории российского футбола. В букмекерских конторах тогда резко вырос объем ставок на победу «Терека». Слишком много предположений о договорном характере игры.

Похоже, правду никогда и не узнаем – срок давности дисциплинарных решений по регламенту в таких ситуациях составляет 10 лет. Но историю все равно вспоминают регулярно.

Теперь о «Терек» – «Крылья» вспомнил Роман Шишкин, участвовавший в матче

Шишкину тогда было 22 года, сезон-2009 он проводил в аренде в «Крыльях» из «Спартака». Вот его свежие воспоминания об игре с «Тереком» из интервью «Матч ТВ»:

«Отыграл тогда оба тайма и до сих пор не могу собрать впечатления воедино. В команде особо никто ни о чем не знал. Я арендованный, старался не копаться в таких вещах. Ходили разговоры на уровне слухов: якобы матч надо сдать, возврат долга за прошлый сезон , – вспоминает Роман.

Абстрагировался, хотя по некоторым признакам было видно: что‑то идет не так. Обстановка вообще была сложная – играли хорошо, шли в тройке, но зарплату нам долго не выплачивали, а тут еще этот матч, после которого «Крылья» покатились вниз. От нас ничего не зависело. Все решалось выше.

Остался неприятный осадок, никому не пожелал бы пройти через такое. Чувствовалось напряжение: то тренеры разговаривали между собой как‑то не так, то от администраторов прорывалось. Строили догадки, но официальных установок не поступало. После прилета в Грозный пришло понимание, что отсутствуют Колер, Ярошик, еще кто-то. Претендуем на медали, а лидеры мимо матча. Как так?

Самым по‑футбольному обидным было расхлебывать случившееся между командами. Имело место, факт, просто я и многие ребята, включая чехов, не были замешаны. Если сейчас пересмотреть игру – наверное, что‑то подтвердится. Но так можно сказать про любой матч, стоит взглянуть на ошибки под определенным углом. В открытую же никто не признается.

В России за последние 20 лет куча подозрительных игр, когда смотришь – и вроде все очевидно. Но ни один человек до сих пор не взял на себя вину и не провел расследование. Поэтому скажу лишь то, что игра была странной, очень жаль, что пришлось в ней участвовать . Хорошо, что в последние годы такого стало намного меньше».

А что говорят другие? Коллер, Савин, Кадыров

Изначально шума была правда много. Партия «Яблоко» обращалась в Генпрокуратуру РФ и прокуратуру Самарской области с просьбой проверить матч. Сотрудники общались с каждым игроком того матча, но на этом дело остановилось. На тот момент министр спорта и президент РФС Виталий Мутко проговаривал: ««Я смотрел этот матч, и мне он очень не понравился. Наша комиссия по этике РФС будет смотреть этот матч, но, в любом случае, выносить решение должны соответствующие органы, а мы с Самарой еще будем разговаривать».

Форвард Ян Коллер рассказывал: «Во время перерыва на матчи сборной пять дней провел в чешском госпитале. Мне выдали таблетки на 10 дней, поехал с ними в Самару и потренировался. За три дня до игры разговаривали с тренером и доктором. Они мне говорят, что лучше не играть, к тому же температура воздуха поднялась до плюс 35 градусов. Это плохо».

Журналист Игорь Рабинер описывал пару деталей в своей книге. Здесь главное: «Самарцы здорово начинали чемпионат, даже несмотря на долги перед игроками. Победи они в Грозном — ушли бы на месячный перерыв лидерами. В начале июня Слуцкий пригласил к футболистам братьев Запашных с тиграми.

Но перед матчем с «Тереком» в команду поступил жесткий сигнал сверху — матч должен быть сдан.

Футбол в регионах давно стал разменной монетой для властей. Потому они и не отдают контрольные пакеты акций клубов в частные руки. Эти 3:2, не сомневаюсь, на всю жизнь запомнили все, кто имел к ним какое-то отношение. Если даже никогда в этом не признаются. Ни тренер, ни игроки «Крыльев» делать этого не хотели и сопротивлялись до последнего. Но их приперли к стенке, причем в какой-то момент речь пошла уже об угрозах физической безопасности».

Еще один участник игры – Евгений Савин. В том матче он оформил дубль, но вспоминать голы очень не любит. «Был ли тот матч договорным? Был. Или не был. Сколько можно это вспоминать? Это самый тупой и часто задаваемый вопрос, который я в жизни слышал. Сто раз у меня уже спрашивали – и я сто раз отвечал», – высказывался он уже в роли ведущего передачи «Культ тура» в 2016-м.

Со стороны «Терека» отвечал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров: «Все это ерунда. Нам не нужны такие победы — договорные. И я вообще не понимаю, как такое может быть. Говорить про это неприятно, а тем более выторговывать победу. Нас с кем-то путают. Мы не такие». По словам Кадырова, когда «Терек» в 2004 году выиграл Кубок России, обыграв в финале, кстати, те же «Крылья», «тоже находились те, кто сомневался».

Экс-президент «Москвы» Юрий Белоус говорил так: «Я знал из кругов, приближенных к командам, кто победит в этой игре. Все остальное – это очередной урок нашим футбольным властям. Имелись все возможности для профилактической работы. Договорные игры убивают любовь к футболу. Если бы была политическая воля, все бы можно было решить».

«Крылья» тогда тренировал Слуцкий. Вот его позиция

Когда с заявлением выступил Мутко, «Крыльям Советов» пришлось отвечать, что Слуцкий никуда не уйдет и не будет уволен. Многие в футбольном мире – например, Евгений Ловчев – называли именно Слуцкого главным виновником договорного матча.

Тренер неохотно обсуждает тот самый матч из 2009-го, однако в декабре 2021-го в интервью Ксении Собчак все-таки поделился мыслями:

«Футбол у нас – не просто футбол. Иногда могут вмешиваться различные обстоятельства, в которых очень сложно сделать что-то не так, как кому-то хочется. Я так понимаю, что наша игра была формой каких-то договоренностей на определенно ином уровне. И это вообще больная и неприятная тема для меня . Наверное, можно было поступить иначе – но учитывая мои внутренние обязательства и отношения, я понял, что поступить иначе не могу».

После той игры Слуцкому обещали выплатить долги за 6 месяцев, но так и не выплатили. По словам тренера, это было не только его решение: «Пришли футболисты: Викторыч, нам зарплату с января не платят, сейчас должны будут выплатить. У нас семьи, дети, ипотеки. Стоит ли игра свеч? Там реально было что терять и на что давить.

Были вещи, которые били в духовную составляющую. Не пытаюсь быть святым или священником. Я вот если сделаю реальные заявления сейчас, о которых я думаю, остановится стройка стадиона. Кто выиграет? И что хорошего произойдет? Дети не получат стадион, а моя мечта не реализуется, но зато решатся мои текущие локальные амбиции.

Я мог лишиться профессии в том числе. Сказали, что команда прекратит существование и потеряет интерес для региона. Просто Самарская область в один момент решит, что больше любит баскетбол или волейбол. Мне и сегодня не хватает смелости все высказать, что уж говорить про те времена? Я молодой растущий тренер, есть определенные правила игры . Не ты их придумал, коль ты играешь в эту игру.

Ты или играешь по этим правилам, или говоришь: это не моя песочница. Я пошел в другую».

Фото: РИА Новости/Юрий Стрелец, Саид Гуциев