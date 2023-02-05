Техничный ассист Головина: уложил защитника финтами и выкатил на пустые ворота

Идет на лучший сезон в «Монако».

Как же в этом сезоне радует Александр Головин. Российский полузащитник «Монако» регулярно набирает результативные действия в матчах Лиги 1. На этот раз его ассист помог победить «Клермон».

На 13-й минуте Головин получил мяч, вошел в штрафную, финтом уложил защитника и выдал на дальнюю, где был абсолютно один Эмболо. Швейцарец занес в пустой угол.

К тому моменту «Монако» уже вел 1:0 – первый гол забил защитник Марипан после подачи со штрафного. Ассист Головина установил на табло 2:0 – после этого команда из княжества спокойно довела матч до победы. Счет не изменился, Александр провел на поле 90 минут.

Головин идет на лучший сезон за «Монако». Его прокачал тренер

«Монако» после чемпионата мира еще не проигрывал в Лиге 1 – 7 матчей, 5 побед, 2 ничьи. Да, был вылет из Кубка Франции, но и тот в серии пенальти. Команда Филиппа Клемана идет на четвертом месте с отрывом от пятого в 4 очка. «Ланс» и «Марсель» впереди на 1 и 2 очка соответственно.

Не последняя причина успехов «Монако» – хорошая форма Головина. У российского полузащитника 1 гол и 3 ассиста после перерыва. Еще до ЧМ началась серия из пяти матчей подряд с результативными действиями (3 гола, 2 голевых передачи).

Сейчас у Александра 4+6 в 21 матче Лиги 1. Это уже заход на самый результативный сезон в «Монако». Пока что лучшим для Головина по цифрам был сезон-2020/21 с 5 голами и 9 ассистами. Все остальные сезоны не переваливали за 7 результативных действий.

Прямо сейчас Головин с 4 голами – четвертый бомбардир «Монако» во всех турнирах. Больше только у тройки профильных нападающих. Плюс, Александр – второй ассистент с 7 голевыми передачами. Больше у Кайо Энрике, который ассистировал на первый гол против «Клермона».

Официальный сайт Лиги 1 в январе сделал Головина героем рубрики One to watch, в которую попадают игроки, к которым стоит присмотреться. В материале говорится, что Александр наконец-то реализовал потенциал. Французы видят в этом влияние тренера Филиппа Клемана.

«На тренировке я увидел игрока, который очень талантлив, но в очень плохой форме, – рассказывал бельгийский тренер в интервью BeIN Sports. – Мы понимали, что с нашей помощью он может стать топом, а он много работал. Сейчас он стал свежее, сильнее и более взрывным. Только сейчас он осознает весь потенциал. Разница видна невооруженным взглядом».

Клеман до этого рассказывал, как индивидуальная работа с Головиным помогла россиянину прокачать дальние удары. И отметим главное отличие от прошлых лет – Александр пока проводит сезон без травм. Работа с новым тренером действительно дает результат.

Головиным интересует «Боруссия»? Сам Александр об этом не думает

Прогресс 26-летнего полузащитника заметили в европейских клубах. У Головина осталось 1,5 года по нынешнему контракту. Уже поползли слухи – фигурирует дортмундская «Боруссия».

Агент футболиста Александр Клюев подтвердил информацию об интересе в беседе с Metaratings. Но пока на контакт с «Монако» немецкий клуб не выходил. Возможно, в Головине видят замену для (вероятно) уходящих летом Джуда Беллингема и Марко Ройса.

Про интерес «Боруссии» спросили и у самого Головина – как раз после победы над «Клермоном».

«Хорошая игра, рад победе и своей голевой передаче. Были еще моменты, когда можно было забивать, но самое главное, что выиграли и набрали три очка.

Интерес «Боруссии»? Я игрок «Монако», и нужно сделать все, чтобы мы как можно лучше сыграли вторую половину сезона», – ответ Головина на эти слухи.

Фото: globallookpress.com/Panoramic