И наш судья в прямом эфире объяснил решение после ВАР – на матче «Спартака». Кириллу Левникову понравилось

Жаль, что решение – похоже – ошибка.

«Спартак» и «Ростов» начали товарищеский Winline Зимний кубок РПЛ в ОАЭ – не самый зрелищный матч, без голов, но мы запомним его по премьере.

Впервые российский судья в прямом эфире объяснил, что видит на видеоповторе и почему принимает конкретное решение.

Как все было? Левников пересматривал руку в штрафной – и убедился, что это не пенальти

За несколько минут до финального свистка «Спартак» использовал челлендж – позвал Кирилла Левникова посмотреть момент с Данилом Пруцевым в штрафной, видели шанс на пенальти.

После прострела спартаковца ростовчанин Павел Бочаров, кажется, коснулся мяча рукой.

Левников прибежал к монитору, надел наушники – и мы сразу слышали весь разговор с техниками, которые управляли повторами.

Главный судья попросил тактическую камеру, чтобы понять, был ли контакт мяча с рукой, и затем – замедленную съемку. «Рука идет в опору, дальше она автоматически случайно поднимается. Игра неумышленная – ненаказуемая», – сделал вывод Левников. Без пенальти, как он и показал изначально.

«Получилось шоу – то, что хотели все увидеть», – с улыбкой говорил Дмитрию Шнякину сам судья. Ему понравилось.

Правда, со стороны не все отзывы – восторг. Например, бывший судья и автор телеграм-канала «Але, рэф» Анатолий Синяев видит тут немало проблем:

«Для меня очевидно, что у монитора Левников понимал, что его слышат, и больше думал об объяснении, чем о правильном решении, – написал он в канале. – Мотивировка момента. Да, это лучше, чем на клубном ЧМ. Но решение принято о-очень спорное. А объяснение не соответствует критериям . Левников говорит про опорную руку – но это та, что находится между телом и газоном и служит для опоры. Тут рука стелется по газону и поднимается вверх. Это неестественное положение руки, опорой тут выступает не рука, а все тело игрока. Конечно, это пенальти.

Автоматически поднимается вверх – это по правилам? Неумышленная рука? Почти любая рука в штрафной неумышленная. Как часто бывает у монитора, судья просто пытается найти оправдание тому, какое решение он принял. И подгоняет момент под какие-то объяснения. Назначил бы – так же объяснил бы, почему это пенальти.

Печально, что это случилось в первом большом товарищеском матче, который получил большую огласку. Теперь затуманенный мозг болельщика какое-то время будет ссылаться на этот эпизод. Если мы уж говорим об открытости судей, нужно завтра-послезавтра сказать общественности, что это фол. Был в первой половине сезона, есть и будет. И что никаких новых трактовок за зиму не вышло . Да, лучше признать сейчас, чем потом, в официальных матчах РПЛ на том же «Спартаке».

Что еще происходило в матче? Без голов с игры, забили 3 из 9 пенальти, у Селихова – 3 сэйва

«Спартак» вышел всего с одним легионером – Шамаром Николсоном и без новичков. У «Ростова» новых лиц нет вообще. Играли без моментов, за первый тайм только раз пробили в створ на двоих – попал Антон Зиньковский.

После перерыва из стартового набора вернулся только Даниил Хлусевич, среди десяти замен был Алексис Дуарте – он вышел в центр обороны. Вместе с Кейта Бальде, Павлом Мелешиным и Александром Соболевым посмотрели и на 18-летних Ивана Пяткина с Даниилом Зориным. Полчаса получил и Томаш Тавареш.

Ничего не забили с игры – ладно, но даже с пенальти возникли проблемы.

Удар Егора Голенкова сразу взял Александр Селихов.

Следом он не дал забить и Дмитрию Полозу – это вообще-то супердостижение.

А потом, уже третьим способом, отбил удар Степана Мельникова.

Суммарно команды пробили девять 11-метровых, забиты только три: еще не реализовали Никита Чернов, Даниил Зорин и Виктор Мелехин.

Давно ли вы видели, чтобы серия пенальти закончилась со счетом 2:1?

Что это вообще за турнир? И что за правила с челленджами и ВАР?

Winline Зимний кубок РПЛ проводят со 2 по 11 февраля в Абу-Даби. Тут еще «Краснодар» и «Сочи», каждый сыграет с каждым. Следующий матч – в пятницу как раз между ними, затем 6 февраля сочинцы сыграют с «Ростовом», а «Спартак» – с «Краснодаром».

Организаторы внедрили три экспериментальных правила:

• Любая команда в матче может попросить ВАР-проверку один раз за тайм (что и сделал «Спартак»).

• Во время видеопросмотра судья комментирует решение вслух (что и сделал Кирилл Левников).

• После матчей судьи дают интервью (тоже продемонстрировал Левников).

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков