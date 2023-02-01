«Пещерная глупость». Цитату Кокорина о пользе тюрьмы разнесли Уткин, Нагучев и другие

Много реакций.

Александр Кокорин заставил на время забыть о трансферных новостях, подарив главную цитату дня.

Мнение Кокорина активно обсуждают. Вот главные реакции.

Кокорина критикуют почти все: Уткин, Нагучев, Шнякин, Мостовой

Слова Василия Уткина приводит издание «Спорт день за днем»: «Кокорин – настоящий придурок. Ну вот как человек может говорить такие вещи? В моей юности так некоторые говорили об армии. Когда еще два года служили. И из институтов забирали. Но таков был закон. Ты просто дорастал до 18, приходила пора. Но сейчас вот этот кретин говорит, что каждому мужику полезно отсидеть.

А сидят ведь не потому, что до 18 дорос. Сидят у нас по статье. Для этого надо худо-бедно совершить преступление. То есть каждому полезно совершить преступление. Школу жизни получить.

Иначе по Конституции в тюрьму ведь не попасть. Так что «настоящему мужику» надо сделать? Ограбить? Избить? Изнасиловать? Обобрать пенсионера? В тюрьму же еще попасть надо!

Что вообще этот пень несет? Какая же пещерная глупость. Ничему жизнь не учит, мозгов нет вообще».

Создатель Sports.ru и историк Станислав Гридасов вспомнил яркое фото с Александром из 2014-го: «К сегодняшнему заявлению (я бы даже сказал – умозаключению) Александра Кокорина, что каждый нормальный пацан должен посидеть в тюрьме, добавлю вот что. 2014 год, фотография Ольги Лахтюк специально для журнала PROспорт (нет, это не Рио-де-Жанейро)».

Журналист Игорь Рабинер отреагировал коротким сообщением: «Приехали».

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин пишет про измененное сознание Кокорина и предлагает другой метод работы с молодежью.

«По-моему, дело не в какой-то межгалактической, всеобъемлющей глупости, которую приписывают Александру. В его большом интервью есть эпизоды/ответы, доказывающие присутствие мозгов. Дело в несколько деформированном тюрьмой сознании. Вот и мысли он транслирует… иначе.

Не катастрофичную в общем-то мысль – о том, что иногда молодежь «плывет» и ее надо уму-разуму учить – он сконструировал вот так. ########## (неудачно – Sports.ru), что уж. В системе координат Александра, которого, как кажется, тюрьма действительно немного перевоспитала, приводить в чувство надо именно коротким путешествием на нары.

Саш, с молодежью и «поплывшими ребятами» надо РАЗГОВАРИВАТЬ. Разговаривать в том числе о тюрьме, а не отсылать туда при первой же возможности. Ну вот возьми, приди в какое-нибудь учебное заведение, повправляй мозги историей своего падения. «От угловых до уголовки» – норм название лекции? Расскажи ребятам о том, к чему ошибки приводят. Как с ними надзиратели обращаться будут. О прелестях тюремной романтики, ага.

Если хочешь, помогу устроить лекцию для молоденьких футболистов ЮФЛ. Я вот пару раз им лекции читал. В том числе о том, как аккуратно надо формулировать свои мысли в СМИ…», – из телеграм-канала «Сплошняк».

А вот его коллега Роман Нагучев высказался жестче: «После этих слов я не сомневаюсь, что в голове Алекса Кокорина обезьянка с тарелками. А, возможно, и ее нет. Даже неважнецкий отец Гомер Симпсон ни разу не пожелал Барту отсидеть в тюрьме. Лайфхак для тех, кто поплыл? Боже, какой позор».

Журналист Севастиан Терлецкий подметил уникальность Александра: «Какой же невероятный талант у Саши Кокорина! Оставаться самым обсуждаемым футболистом России, даже играя на Кипре! Легенда!».

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель даже нашел во фразе частичку мудрости – но потом все рассыпалось. «Вот у футболистов часто так – сложно с формулировками. У Кокорина в одной буквально фразе уместились человеческая мудрость и идиотизм.

Жалеть, когда уже случилось, действительно глупо. Надо прожить и использовать опыт, чтобы стать лучше. Разумно же.

И на этой реплике ты думаешь: вот Саша поумнел. А потом идет окончание фразы про «каждого мужчину» и все…🤦‍♂️».

У бывшего игрока сборной России Александра Мостового много вопросов: «Даже не знаю, что ответить на высказывание Кокорина про тюрьму. Что он несет? Что это вообще значит и что за этим стоит? То, что он лишний раз напомнил, что у него была такая история? А зачем? Лучше не напоминать никому об этом, а жить дальше. Понятно, что это никогда не забудется, но не стоит лишний раз напоминать о своем опыте. Ну, конечно же, я с ним не согласен».

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков намекает, что Александр сидел в относительно комфортных условиях: «У Кокорина уже давно беды с головой, еще до того, как он отсидел. Так может сказать человек, который вообще не сидел в тюрьме, честно говоря. Если бы он отсидел где-нибудь в глубинке, в Томской области или Красноярском крае, в серьезной обстановке, он вряд ли затеял бы разговор на эту тему. А вообще, нет смысла мусолить его слова. Какая разница, что он сказал? Кокорин уже давно не воспринимается как человек из футбольной среды. Все забыли о нем как о футболисте».

Член Совета по правам человека Ева Меркачева назвала тюрьму плохой школой жизни: «Есть исследования, которые подтверждают, что после того, как человек проводит в тюрьме определенное количество времени, наступают серьезные проблемы с психикой. Люди, которые прошли тюрьму, нуждаются в реабилитации.

Понятно, что как только они туда попадают, они все оказываются в разных условиях. И кто-то пройдет эту школу спокойно, потому что условия будут нормальные. А у другого условия будут совершенно другие. Для него это будут испытания из разряда непереносимых. Человек заболеет в тюрьме или окажется в низком социальном статусе по разным причинам. Для него это точно будет не та школа жизни, которая его закалит. Она, скорее, сломает его окончательно»

Кто-то поддержал Кокорина?

Да, его брат. Кирилл Кокорин (он сидел вместе с Александром) поддержал старшего брата в беседе с Metaratings.

– Согласны с его мыслью?

– Для профилактики какой-нибудь пару месяцев можно, для воспитания.

– Из-за этого высказывания много критики в его адрес.

– За 15 лет профессиональной карьеры он не переживает из-за хейта.

Фото: instagram.com; РИА Новости/Алексей Куденко