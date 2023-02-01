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«Пещерная глупость». Цитату Кокорина о пользе тюрьмы разнесли Уткин, Нагучев и другие

Александр Кокорин Александр Кокорин
Александр Мостовой Александр Мостовой
Вячеслав Колосков Вячеслав Колосков
Тимур Журавель Тимур Журавель
Роман Нагучев Роман Нагучев
Дмитрий Шнякин Дмитрий Шнякин
Василий Уткин Василий Уткин
Кирилл Кокорин
Севастиан «Крысева» Терлецкий
Станислав Гридасов Станислав Гридасов
Игорь Рабинер Игорь Рабинер
Футбол Футбол

Много реакций.

Александр Кокорин заставил на время забыть о трансферных новостях, подарив главную цитату дня.

Мнение Кокорина активно обсуждают. Вот главные реакции.

Кокорина критикуют почти все: Уткин, Нагучев, Шнякин, Мостовой

Слова Василия Уткина приводит издание «Спорт день за днем»: «Кокорин – настоящий придурок. Ну вот как человек может говорить такие вещи? В моей юности так некоторые говорили об армии. Когда еще два года служили. И из институтов забирали. Но таков был закон. Ты просто дорастал до 18, приходила пора. Но сейчас вот этот кретин говорит, что каждому мужику полезно отсидеть.

А сидят ведь не потому, что до 18 дорос. Сидят у нас по статье. Для этого надо худо-бедно совершить преступление. То есть каждому полезно совершить преступление. Школу жизни получить.

Иначе по Конституции в тюрьму ведь не попасть. Так что «настоящему мужику» надо сделать? Ограбить? Избить? Изнасиловать? Обобрать пенсионера? В тюрьму же еще попасть надо!

Что вообще этот пень несет? Какая же пещерная глупость. Ничему жизнь не учит, мозгов нет вообще».

Создатель Sports.ru и историк Станислав Гридасов вспомнил яркое фото с Александром из 2014-го: «К сегодняшнему заявлению (я бы даже сказал – умозаключению) Александра Кокорина, что каждый нормальный пацан должен посидеть в тюрьме, добавлю вот что. 2014 год, фотография Ольги Лахтюк специально для журнала PROспорт (нет, это не Рио-де-Жанейро)».

Журналист Игорь Рабинер отреагировал коротким сообщением: «Приехали».

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин пишет про измененное сознание Кокорина и предлагает другой метод работы с молодежью.

«По-моему, дело не в какой-то межгалактической, всеобъемлющей глупости, которую приписывают Александру. В его большом интервью есть эпизоды/ответы, доказывающие присутствие мозгов. Дело в несколько деформированном тюрьмой сознании. Вот и мысли он транслирует… иначе.

Не катастрофичную в общем-то мысль – о том, что иногда молодежь «плывет» и ее надо уму-разуму учить – он сконструировал вот так. ########## (неудачно – Sports.ru), что уж. В системе координат Александра, которого, как кажется, тюрьма действительно немного перевоспитала, приводить в чувство надо именно коротким путешествием на нары.

Саш, с молодежью и «поплывшими ребятами» надо РАЗГОВАРИВАТЬ. Разговаривать в том числе о тюрьме, а не отсылать туда при первой же возможности. Ну вот возьми, приди в какое-нибудь учебное заведение, повправляй мозги историей своего падения. «От угловых до уголовки» – норм название лекции? Расскажи ребятам о том, к чему ошибки приводят. Как с ними надзиратели обращаться будут. О прелестях тюремной романтики, ага. 

Если хочешь, помогу устроить лекцию для молоденьких футболистов ЮФЛ. Я вот пару раз им лекции читал. В том числе о том, как аккуратно надо формулировать свои мысли в СМИ…», – из телеграм-канала «Сплошняк».

А вот его коллега Роман Нагучев высказался жестче: «После этих слов я не сомневаюсь, что в голове Алекса Кокорина обезьянка с тарелками. А, возможно, и ее нет. Даже неважнецкий отец Гомер Симпсон ни разу не пожелал Барту отсидеть в тюрьме. Лайфхак для тех, кто поплыл? Боже, какой позор». 

Журналист Севастиан Терлецкий подметил уникальность Александра: «Какой же невероятный талант у Саши Кокорина! Оставаться самым обсуждаемым футболистом России, даже играя на Кипре! Легенда!».

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель даже нашел во фразе частичку мудрости – но потом все рассыпалось. «Вот у футболистов часто так – сложно с формулировками. У Кокорина в одной буквально фразе уместились человеческая мудрость и идиотизм.

Жалеть, когда уже случилось, действительно глупо. Надо прожить и использовать опыт, чтобы стать лучше. Разумно же.

И на этой реплике ты думаешь: вот Саша поумнел. А потом идет окончание фразы про «каждого мужчину» и все…🤦‍♂️».

У бывшего игрока сборной России Александра Мостового много вопросов: «Даже не знаю, что ответить на высказывание Кокорина про тюрьму. Что он несет? Что это вообще значит и что за этим стоит? То, что он лишний раз напомнил, что у него была такая история? А зачем? Лучше не напоминать никому об этом, а жить дальше. Понятно, что это никогда не забудется, но не стоит лишний раз напоминать о своем опыте. Ну, конечно же, я с ним не согласен».

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков намекает, что Александр сидел в относительно комфортных условиях: «У Кокорина уже давно беды с головой, еще до того, как он отсидел. Так может сказать человек, который вообще не сидел в тюрьме, честно говоря. Если бы он отсидел где-нибудь в глубинке, в Томской области или Красноярском крае, в серьезной обстановке, он вряд ли затеял бы разговор на эту тему. А вообще, нет смысла мусолить его слова. Какая разница, что он сказал? Кокорин уже давно не воспринимается как человек из футбольной среды. Все забыли о нем как о футболисте».

Член Совета по правам человека Ева Меркачева назвала тюрьму плохой школой жизни: «Есть исследования, которые подтверждают, что после того, как человек проводит в тюрьме определенное количество времени, наступают серьезные проблемы с психикой. Люди, которые прошли тюрьму, нуждаются в реабилитации.

Понятно, что как только они туда попадают, они все оказываются в разных условиях. И кто-то пройдет эту школу спокойно, потому что условия будут нормальные. А у другого условия будут совершенно другие. Для него это будут испытания из разряда непереносимых. Человек заболеет в тюрьме или окажется в низком социальном статусе по разным причинам. Для него это точно будет не та школа жизни, которая его закалит. Она, скорее, сломает его окончательно»

Кто-то поддержал Кокорина?

Да, его брат. Кирилл Кокорин (он сидел вместе с Александром) поддержал старшего брата в беседе с Metaratings.

– Согласны с его мыслью?

– Для профилактики какой-нибудь пару месяцев можно, для воспитания.

– Из-за этого высказывания много критики в его адрес.

– За 15 лет профессиональной карьеры он не переживает из-за хейта.

«Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти». Цитата дня от Кокорина

Фото: instagram.com; РИА Новости/Алексей Куденко

22 комментария

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Onion
Ответ burefan
Я конечно не Уткин, не Рабинер и т.п., но ващет моей коммент в самом топе. Могли бы и про меня написать😀
Ты красавчик!)))
0
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0
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burefan
Я конечно не Уткин, не Рабинер и т.п., но ващет моей коммент в самом топе. Могли бы и про меня написать😀
0
-1
-1
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IndependenT
Ну вообще, это фраза Ройзмана изначально. Кокорин просто процитировал
0
0
0
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акаб акаб, путен краб
Думаю, лучше учиться на ошибках Кокорина и Мамаева, чем на своих.
0
-1
-1
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0,01%.
Ответ гилберт
В принципе и статью под это дело подогнать можно.
только не Кокорину.
Саню в дурку, а распространителей его идей на общественные работы.
0
-1
-1
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zukarello
Иногда лучше молчать , чести несусветную глупость
0
-1
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Остап Бендер
Просто они все не сидели, вот и бесятся
+1
0
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Russ Ivan
Слишком много внимания глупости. Чел пожелал другим тех же неприятностей, что и сам получил, при чём заслуженно. Банальное ущемлённое самолюбие дурака...
0
-1
-1
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igls54
Так вот о ком Майн Рид написал "Всадника без головы"
0
-1
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Контрольный выстрел
Васятке на нары никак невозможно. Ухахаха)))
+1
-1
0
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Onion
Мастер хайпа 80 левел. Много кому подорвал)
0
-3
-3
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#SharkTeam
Ответ Mypta3uh23
В думе же пригожина услышали, что зеков должны уважать и не вспоминать их прошлое, жду как депутаты толкнут речи в защиту кокоши
Какая-то реабилитация должна быть все-таки. Конечно в зависимости от преступлений. Разбитые окна и убийства не одно и тоже
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Андрей Романов
Вагнера забашляли малёхо.
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Sekor
Кокорин, похоже, реальный кандидат на место ведущего Матч ТВ.
0
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Bashibuzuck
Да действительно, бред какой то
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fcdmsk
За пропаганду АУЕ его подтянуть, да и делов...
+2
0
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Mypta3uh23
В думе же пригожина услышали, что зеков должны уважать и не вспоминать их прошлое, жду как депутаты толкнут речи в защиту кокоши
+6
-1
+5
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Федя-гол
не обижайте Гомера
0
0
0
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perdinator
Я прошла Афганскую войну. Я желаю всем мужчинам пройти ее.
+4
-2
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Константин Кв
Кокорин одной фразой объединил комментаторский цех, спортивных функционеров и обычных комментаторов из интернета! А вы: "дурак, дурак".
+5
0
+5
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Заборостроитель
Кокора уловил суть глубинариев
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
гилберт
В принципе и статью под это дело подогнать можно.
+10
0
+10
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