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Странный уход Керка: «Локо» говорит о платной аренде, «Антверпен» – о приостановке контракта. Кому верить?

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Сейчас разберемся.

Голландский полузащитник Гирано Керк ушел из «Локомотива» в «Антверпен» (3-е место чемпионата Бельгии) еще неделю назад, но вопросы по переходу остались.

Что не так?

Проблема в разных формулировках.

Московский клуб официально расстался с Керком 21 января. «Согласно достигнутым соглашениям, которые устроили и футболиста, и клуб, Керк на условиях платной аренды будет играть за другую команду до лета 2023 года», – короткое сообщение на сайте «Локо».

Через неделю, 28 января, выступил «Антверпен» – и тут совсем другая формулировка. Бельгийский клуб объявил, что Керк воспользовался разрешением ФИФА и приостановил контракт с «Локомотивом». Соглашение с «Антверпеном» рассчитано до лета 2023 года. По срокам все сходится (полгода), а вот в условиях есть разница: Керк все-таки ушел бесплатно?

Кажется, футболист сам оплатил аренду «для сохранения имиджа». Выходит, никто не врал?

Стороне игрока и «Локомотиву» пришлось объясняться. Агент Гирано, Освальд Снип, подтвердил позицию москвичей: «Керк не приостанавливал контракт. Его переход в «Антверпен» – аренда».

Затем московский клуб погрузил нас в подробности перехода. «Локомотив» получил определенную финансовую выгоду от перехода футболиста. Несмотря на сложность переговоров, в итоге нами были согласованы все необходимые документы, которые мы получили. Теперь мы можем говорить о завершении сделки с юридической точки зрения. Играть за «Антверпен» он будет до 30 июня», – заявил пресс-атташе «Локо» Артем Загуменнов в интервью «Матч ТВ».

Похоже, никто не врет. По данным Transfermarkt, для сохранения имиджа Керк сам выплатил сумму, которая полагалась «Локомотиву» за аренду. Речь идет о 600 тысячах евро. То есть и «Антверпен» ничего не переводил в Россию, и «Локо» получил нужные деньги.

Чем Керк запомнился в РПЛ: яркое представление, дебютный гол «Спартаку» и скромные цифры в итоге

• «Локомотив» приобрел Керка в сентябре 2021-го, заплатив «Утрехту» 6 млн евро. Московский клуб представил его роликом из фильма «Стартрек». В видео показали корабль «Энтерпрайз», его капитаном в картине является персонаж по имени Джеймс Кирк, решили сыграть на созвучной фамилии.

• Керк долго молчал, зато в 8-м матче огорчил принципиального конкурента – на его счету победный мяч «Спартаку» (1:0). «Камано сделал великолепный пас, мне нужно было просто попасть», – скромничал после дерби Гирано.

Еще он слегка испортил чемпионский матч Михаилу Кержакову – Керк перехватил его пас и забил уже на 4-й минуте. Но дальше «Зенит» собрался и досрочно взял золото (3:1).

• Керк не так часто блистал в атаке – возможно, из-за специфики РПЛ. «Здесь действуют в обороне намного лучше. В Нидерландах играют в более открытый футбол, а в России все больше думают о результате. Из всех команд, с кем играл в РПЛ, лучшая оборона у «Зенита», – говорил футболист.

В итоге Керк провел за «Локо» 51 матч и оформил 8+5 – не так ярко, но и провалом не назовешь. И он, возможно, еще вернется в РПЛ.

А Изидор уезжает в «Лион». В «Локо» выдал старт мечты, но быстро заскучал

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Алексей Филиппов, Владимир Астапкович

15 комментариев

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Michael Boldyrev
Ответ Виктор Бутко
А зачем это Антверпену?
Ну, если игрок не достается бесплатно, то по причине а) и/или б).
Вопрос почему не достается бесплатно, скорее. Вероятно, сторона Керка считает правильным придерживаться каких-то договоренностей. Деловая репутация, так сказать.
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Санитар-волк
Ответ Джиза
Вы серьезно верите, что европеец, который имеет право приостановить контракт, заплатит 600 тысяч? Или клуб даст ему их, чтобы он заплатил? Даже не смешно. Уже скорее поверю, что Локо дал ему 700, чтобы он 600 оплатил и за 100 хранил молчание.
"Европеец"? А россиянин в этом случае заплатил бы, что ли?
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Виктор Бутко
Ответ Michael Boldyrev
Еще возможен вариант, что это все же деньги "Антверпена", но а) так проще перевести, б) лишний раз не будоражить своих борцов за мир и не давать повода обвинять в переводе денег в Россию.
А зачем это Антверпену?
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Джиза
Вы серьезно верите, что европеец, который имеет право приостановить контракт, заплатит 600 тысяч? Или клуб даст ему их, чтобы он заплатил? Даже не смешно.
Уже скорее поверю, что Локо дал ему 700, чтобы он 600 оплатил и за 100 хранил молчание.
+2
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+2
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Андрес Бондаренко
Это может создать как минимум интересный прецедент. Футболист выкупает свой контракт за оговоренную клубами сумму/оплачивает свою аренду, а потом получает эту же сумму подписным бонусом либо легко достижимыми игровыми показателями. И овцы целы, и волки сыты.
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Novak
Хороший крайний нападающий для уровня РПЛ. Но для него проблемой стало отсутствие нормального центрфорварда, умеющего открываться в штрафной. Керк проходил по своему флангу, смотрел - а пас сделать некому. После этого он начинал пытаться что-то придумать и часто терял мяч. Если бы Кухта продолжал играть, то и Керк наверняка лучше смотрелся бы.

Ну а если деньги за аренду действительно получили, то в нынешних условиях нет никакой разницы, сам футболист заплатил или его новый клуб.
+7
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+7
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Nuts
Очередной случайный футболист эпохи полураспила Локо. В самом Керке нет ничего такого, добротный футболист, но шансов у него заиграть при нас было немного.

Покупка сформированного футболиста (26 лет) за 6 млн. вообще не вязалась с громко заявленным новым ветром клуба, тем более смотрелась странно на фоне попыток хоть за 3 копейки спихнуть более молодого и проведшего тогда лучшие полгода за Локо Камано. В итоге Камано из-за травмы плеча, кажется, не прошел медосмотр в Бордо, оставили обоих, и обоих не смогли с толком и пользой использовать. Сейчас же идет тупо новый этап распродажи старых активов и закупка новых. Пила вжух-вжух
+1
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Разрушающий мифы
На самом деле игрок не самого высокого уровня. Поначалу ярко проявил себя, как бегунок, разрывающий правый фланг. Только в большинстве своём эти прорывы заканчивались возле углового флажка или на подступах к штрафной, т.к. Керк останавливался и не знал, что ему делать. Это когда он был в форме. А когда нет, Локо фактически играл в меньшинстве. Со временем его действия на поле несколько изменились, но всё равно у него было только несколько ярких матчей.
+1
-1
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coogod
Спартак с Локо 1:1 тогда сыграли
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0
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Андрэ Кадет
Галактионов избавляется от ненужных ему игроков.
Посмотрим итог этого скоро
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-3
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Алмат Тлеуов
Проблема в вас шовинисты хреновы
0
-4
-4
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Собака хаски в маске
Квинси Овусу Обейся принёс больше пользы Спартаку, чем Кренк нашему Локомотиву. Квинси считают не самым удачным трансфером, зато наши локомотивские вполне себе довольны этим кренком.
+3
-6
-3
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teto
Футболисты сами готова заплатить, чтобы уйти из Локомотива.
+10
-11
-1
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SlaYeR
Ответ Michael Boldyrev
Еще возможен вариант, что это все же деньги "Антверпена", но а) так проще перевести, б) лишний раз не будоражить своих борцов за мир и не давать повода обвинять в переводе денег в Россию.
Логичная версия,он деньгами в России заплатил - они ему в Европе скинули. И переводить не надо
+25
0
+25
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Michael Boldyrev
Еще возможен вариант, что это все же деньги "Антверпена", но а) так проще перевести, б) лишний раз не будоражить своих борцов за мир и не давать повода обвинять в переводе денег в Россию.
+30
-5
+25
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