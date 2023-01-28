Странный уход Керка: «Локо» говорит о платной аренде, «Антверпен» – о приостановке контракта. Кому верить?

Сейчас разберемся.

Голландский полузащитник Гирано Керк ушел из «Локомотива» в «Антверпен» (3-е место чемпионата Бельгии) еще неделю назад, но вопросы по переходу остались.

Что не так?

Проблема в разных формулировках.

Московский клуб официально расстался с Керком 21 января. «Согласно достигнутым соглашениям, которые устроили и футболиста, и клуб, Керк на условиях платной аренды будет играть за другую команду до лета 2023 года», – короткое сообщение на сайте «Локо».

Через неделю, 28 января, выступил «Антверпен» – и тут совсем другая формулировка. Бельгийский клуб объявил, что Керк воспользовался разрешением ФИФА и приостановил контракт с «Локомотивом» . Соглашение с «Антверпеном» рассчитано до лета 2023 года. По срокам все сходится (полгода), а вот в условиях есть разница: Керк все-таки ушел бесплатно?

Кажется, футболист сам оплатил аренду «для сохранения имиджа». Выходит, никто не врал?

Стороне игрока и «Локомотиву» пришлось объясняться. Агент Гирано, Освальд Снип, подтвердил позицию москвичей: «Керк не приостанавливал контракт. Его переход в «Антверпен» – аренда».

Затем московский клуб погрузил нас в подробности перехода. «Локомотив» получил определенную финансовую выгоду от перехода футболиста. Несмотря на сложность переговоров, в итоге нами были согласованы все необходимые документы, которые мы получили. Теперь мы можем говорить о завершении сделки с юридической точки зрения. Играть за «Антверпен» он будет до 30 июня», – заявил пресс-атташе «Локо» Артем Загуменнов в интервью «Матч ТВ».

Похоже, никто не врет. По данным Transfermarkt, для сохранения имиджа Керк сам выплатил сумму, которая полагалась «Локомотиву» за аренду. Речь идет о 600 тысячах евро. То есть и «Антверпен» ничего не переводил в Россию, и «Локо» получил нужные деньги.

Чем Керк запомнился в РПЛ: яркое представление, дебютный гол «Спартаку» и скромные цифры в итоге

• «Локомотив» приобрел Керка в сентябре 2021-го, заплатив «Утрехту» 6 млн евро. Московский клуб представил его роликом из фильма «Стартрек». В видео показали корабль «Энтерпрайз», его капитаном в картине является персонаж по имени Джеймс Кирк, решили сыграть на созвучной фамилии.

• Керк долго молчал, зато в 8-м матче огорчил принципиального конкурента – на его счету победный мяч «Спартаку» (1:0). «Камано сделал великолепный пас, мне нужно было просто попасть», – скромничал после дерби Гирано.

Еще он слегка испортил чемпионский матч Михаилу Кержакову – Керк перехватил его пас и забил уже на 4-й минуте. Но дальше «Зенит» собрался и досрочно взял золото (3:1).

• Керк не так часто блистал в атаке – возможно, из-за специфики РПЛ. «Здесь действуют в обороне намного лучше. В Нидерландах играют в более открытый футбол, а в России все больше думают о результате. Из всех команд, с кем играл в РПЛ, лучшая оборона у «Зенита», – говорил футболист.

В итоге Керк провел за «Локо» 51 матч и оформил 8+5 – не так ярко, но и провалом не назовешь. И он, возможно, еще вернется в РПЛ.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Алексей Филиппов, Владимир Астапкович