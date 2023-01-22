Сперцян готов к Европе – его хотят ПСВ и «Фейеноорд». Мог уехать еще летом, но остался, чтобы помочь «Краснодару»

Предложений хватает.

Российский футбол уже много месяцев изолирован от Европы, но на игроков из РПЛ по-прежнему есть спрос. Последние слухи связаны с полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном – им настойчиво интересуются два голландских топ-клуба.

•‎ Первая информация об этом появилась в конце декабря. «РБ Спорт» писал, что ПСВ активно следит за 22-летним игроком – его рассматривали в качестве замены ушедшему в «Ливерпуль» Коди Гакпо. Тогда сообщалось, что голландский клуб уже контактировал со Сперцяном, а предметные переговоры проведут во время зимних сборов краснодарцев.

•‎ В январе «РБ Спорт» давал инсайд, что Сперцян не уйдет из «Краснодара» зимой – он сосредоточен на том, чтобы помочь клубу в весенней части чемпионата. Через пару дней неназванный источник Sport24 сообщил: «В Нидерландах Сперцяном интересуются только два клуба – ПСВ и «Фейеноорд». Эти две команды рассматривают футболиста в качестве потенциального трансфера летом».

•‎ Судя по сообщениям из медиа, ПСВ интересуется Эдуардом более настойчиво, чем «Фейеноорд». Но даже если Сперцян согласится на трансфер зимой, ПСВ придется разгрузить зарплатную ведомость. Как сообщает «РБ Спорт», для этого им нужно расстаться с полузащитником Марко ван Гинкелом.

Летом Сперцяном интересовались «Ницца», «Гладбах» и «Фиорентина»

ПСВ и «Фейеноорд» не первые европейские клубы, которых заинтересовал Сперцян. Прошлым летом Эдуард вполне мог уехать в один из клубов из топ-5 лиг.

•‎ Экс-вратарь сборной Армении Роман Березовский, ссылаясь на разговор со Сперцяном, утверждал, что у него есть несколько предложений из Лиги 1 и Бундеслиги.

•‎ Metaratings в конце мая писал, что «Ницца» готовит предложение о покупке 22-летнего футболиста, но дальше слухов дело не зашло.

•‎ В середине июня сообщалось, что Сперцяном интересуются два клуба из Бундеслиги. Подозревали «Хоффенхайм», но спортивный директор немецкого клуба опроверг интерес к игроку.

•‎ Уже в ноябре Metaratings делился инсайдом, что летом игрока хотели приобрести менхенгладбахская «Боруссия» и «Вольфсбург», но им не удалось договориться с «Краснодаром».

•‎ А в декабре «РБ Спорт» писал, что летом на Сперцяна выходила «Фиорентина» – но игрок почти сразу ответил отказом.

•‎ 23 января «РБ Спорт» включил в список претендентов «Лацио» и «Вильярреал», но итальянский клуб позже назвал новость фейком.

Эдуард – уже один из лучших игроков РПЛ и любимчик Галицкого

Сперцян – одно из главных открытий РПЛ последних лет. В 21 матче сезона-2022/23 он уже забил 10 голов и отдал 6 ассистов – отличный результат для его позиции.

2022-й стал для Эдуарда прорывным. Его признали лучшим игроком «Краснодара» в первой части этого сезона (и лучшим игроком прошлого), а в голосовании за лучшего футболиста Армении он обошел самого Генриха Мхитаряна. По данным Transfermarkt, игрок за 2022 год подорожал в три раза – с 3 млн евро до 9. Это самый стремительный взлет среди всех футболистов РПЛ.

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий любит Сперцяна. В декабре 2021-го «Краснодар» не забил «Нижнему» – и тяжелее всех потерю очков переживал именно Эдуард. «Может, Сперцян обидится, но когда мы сыграли с «Нижним Новгородом», мне помощники сказали, что он сидел и плакал. Когда я говорил про мальчиков, я имею в виду это. Не забуду, когда человек подписывал контракт и не смотрел на цифры», – хвалил Галицкий.

Похоже, Сергею вскоре все же придется расстаться со Сперцяном – клубы из Европы интересуются им слишком настойчиво. Возможно, компенсация игрока хотя бы немного скрасит владельцу «Краснодара» тоску от потери Эдуарда.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф