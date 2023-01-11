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«Зенит» обменял Юри Алберто в «Коринтианс»: получили двух игроков и право первоочередного выкупа 16-летнего таланта

Педро Энрике Сантос
Иван Куарезма
Эдуардо Кейрос
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В Петербург едут Ренан и Ду Кейрос.

«Зенит» официально расстался с Юри Алберто. Бразильского нападающего купили прошлой зимой у «Интернасьонала» за 25 млн евро, но спустя полгода Юри вернулся на родину, но уже в «Коринтианс».

Тогда сделку оформили как двустороннюю аренду (Алберто обменяли на вратаря Ивана и полузащитника Мантуана), а теперь оформили продажу окончательно. Ну как продажу: «Коринтианс» получил Юри Алберто бесплатно, а взамен отдал двух футболистов.

Вся схема выглядит примерно так.

Юри Алберто в «Коринтианс» провел неплохие полгода, но не выдающиеся: 29 матчей во всех турнирах, 12 голов, 2 ассиста, 1 красная карточка.

В ноябре форвард в интервью бразильским медиа сказал, что хочет остаться в «Коринтианс»: «Правда хочу [остаться] и надеюсь, что все получится. Я никогда так сильно не отождествлял себя с клубом, проведя в нем так мало времени. 

Все зависит от Дуилио (президента «Коринтианс» – Sports.ru), президента «Зенита», от многих вещей. Я очень хочу остаться здесь».

Агент игрока после этого говорил, что Юри все еще хочет вернуться в Петербург летом. Но в декабре появились новости о том, что клубы работают над формулой сделки – «Коринтианс» не мог позволить себе такой дорогой трансфер, поэтому предложил обмен.

Что получит «Зенит»: двух игроков, первоочередное право выкупа третьего и права на перепродажу

• Аренда вратаря Ивана на полгода – она уже закончилась, кипер вернулся в Бразилию. За «Зенит» Иван играл только в Кубке России: 4 матча, 5 пропущенных, 2 сухих. Гендиректор петербургского клуба Александр Медведев сказал, что «Зенит» получит долю от последующей продажи игрока.

• Годичная аренда Густаво Мантуана закончится в июне. У 21-летнего вингера 18 матчей за «Зенит», 3 гола и 1 ассист. Тут тоже предусмотрен процент от будущей продажи игрока: по информации журналиста Фабио Алейшо (он первым летом сообщил все детали арендной сделки по Юри Алберто), чемпион России получит 50% от суммы.

• Защитник Роберт Ренан – переходит уже сейчас. 19-летний футболист играет за молодежную сборную Бразилии и осенью пробился в основу «Коринтианс». Во второй половине 2022-го были новости, что за Ренаном следят топы АПЛ (даже «Арсенал» и «Челси»).

Если верить скаутским отчетам, то у Роберта хороший первый пас, плюс – он левоногий. Ренан отлично вступает в единоборства, но не очень хорошо играет головой – при росте 186 см проигрывает 2/3 верховых дуэлей. Трансферная стоимость на Transfermarkt – 2 млн евро.

• Полузащитник Эдуардо Кейрос (или просто Ду Кейрос) перейдет в «Зенит» летом. Основная позиция – опорник, но занимает любое место в центре поля. Органично играет и ближе к атаке.

Кейрос взрослее (23 года) и более готовый игрок – на взрослом уровне у него уже два полных сезона. Но вот вызовов в молодежные сборные Бразилии не было. В декабре писали, что игроком интересуется «Лион».

Трансферная стоимость на Transfermarkt – 5 млн евро.

• Дополнительно «Зенит» получил право преимущественного выкупа 16-летнего вингера Педро Энрике.

«Сейчас он находится в сборной U-20, несмотря на юный 16‑летний возраст, – прокомментировал Медведев. – Если он будет играть так, как сейчас, мы этим правом преимущественного выкупа обязательно воспользуемся.

Cоветую посмотреть все видео, которые есть в интернете про этого игрока. Ему, как я уже сказал, нет 18 лет. А значит, по действующим правилам, он может стать игроком «Зенита», когда ему исполнится 18 лет, а до этого еще 1,5 года».

• И последняя деталь – 50% от будущей перепродажи Юри Алберто. 

«Хочу отметить, что все эти переходы сбалансированы как со спортивной, так и с экономической точки зрения. У нас есть право на получение 50% от следующего трансфера Юри Алберто, также предусмотрены определенные экономические результаты при продаже Мантуана и Ивана. Сделка абсолютно взаимовыгодная и для «Зенита», и «Коринтианс», – сказал гендиректор «Зенита».

***

Сложно сказать, отобьются ли благодаря перепродажам 25 млн евро, потраченные на Юри Алберто год назад. Но прямо сейчас сделка выглядит интересно: вместо одного нападающего «Зенит» получил перспективного игрока в центр защиты и через полгода получит добротного полузащитника.

Фото: globallookpress.com/Ronaldo Barreto; ФК «Зенит» ; ФК «Коринтианс»

36 комментариев

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МТБ
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Ответ Роланд
В России искать молодых не выгодно. Слишком большие запросы по зарплате на старте и слишком маленький рынок для продажи. Да и рынок совсем не рыночный, к сожалению.
Это не очень правда. Есть куча примеров, как тот же Головин. Никаких особых запросов по ЗП там нет, рынок маленький, ну так в первую очеердь зенит должен искать для себя и своей экономии, разве нет? Это не Чертаново же. Опять же, сколько надо продать? 10 игроков в год есть куда пристроить. И 20 есть.

А вот то, что рынок не рыночный, это верно. И виноват в этом сам зенит.

А по поводу поиска - ищут они, ищут. Просто есть мифы о менеджменте зенита, а есть реальность. Реальность состоит в том, что зенит, с 2006 года, заливался баблом.и от доходов или успехов это не зависело никак. Собственно, поиск по стране, он предполагает развитую сеть скаутов, много-много лет, плюс найденного игрока надо потом доводить до ума, а это предполагает или хорошую академию или сеть академий. Что из этого есть у зенита? Ничего. Они и не пытались. Они просто приходят и заваливают баблом, именно это их тактика уже давно
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John Wind
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Зенит превратился в какой-то режим футбольного симулятора, когда команда состоит из набора карточек-ноунеймов, которые ты потихоньку меняешь на карточки ноунеймов покруче. В итоге вообще не запоминаешь, кто играет, на какой позиции... Оказывается в составе есть Черномырдин, Ногтев и 7 бразильцев.
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МТБ
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Ответ Nick Crosier
Прямо как Венгер. В 15-16 лет молодых выискивают. Хотя в России тоже можно найти,было бы желание.
В 15-16 лет почти все молодые сегодня известны, отсортированы и самые толковые ждут контрактов. Времена, когда там Венгер кого-то отыскивал, это глубокая древность. Когда там Реал Эдегора выцеплял? Вот уже столько лет это реальность. Да вот, даже Мбаппе, которого Монако что-то типа в 16 лет себе утащил, как раз перед тем сезоном с полуфиналом.
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PobeditelZ
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А Медведев то гений
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МТБ
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Ответ Diablosax
25 миллионов отдать за этого ноунейма изначально это трындец. Вот, что значит когда денег куры не клюют. Позволю себе примеры самых дорогих трансферов быков: Кордоба 12 млн, Кабелла 11-12 млн. Это готовые игроки с опытом игр с сильных евро лигах. Не "за 30ть". Хотя, я понимаю, как менеджмент зенита ноет, наверное, что "ну у все таки репутация клуба с деньгами, не хотят нам продавать дешевле" 😂 ну-ну. А вы продолжайте в том же духе!
Не, ну Краснодар же не продаёт каждый год шарфиков на миллиард евро.
Вот если бы продавал, мог бы покупать любых игроков за оверпайс, а потом рассказывать, какой там офигенный менедмент
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МТБ
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Ответ Игорь Южный
Питерские разгоняют миф о выгонной сделке.🤣
Да. Зайду во вчерашнюю новость о Мунтуане, там прям экстаз и рассказ про гипер менеджмент, которому завидует вся страна.
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Vy_Ao
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Ответ Степанов
Да все Альберто уже перепродали за 150 млн и ждут 50% в "Зенит". Без ЛЧ никто из бразильцев этих никому не нужен будет. За них не заплатят столько, чтобы траты на Альберто отпить. С учетом игр только с "Уралом" и пр. Но траты больше, "Зенит" же еще этим бродягам зп платит.
Альберто могут продать хотя бы за 15-20 млн, это реально, и это уже неплохо. А Ренан и 16-летний в потенциале могут принести ещё по 20+ млн самому Зениту. В любом случае сумму, затраченную на трансфер Альберто, с большой вероятностью они покроют, а это уже неплохо.
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МТБ
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Ответ Teodrakis
Это слишком выгодная сделка. Особенно если всё будут проданы за приличные деньги, а Ренан и мелкий раскроются в топов. И всего лишь за половину Юри Альберто. Монструозно выгодно.
Как по мне, это выгодная сделка только в чьих-то мечтах. По факту, за одного игрока, который выше 10 не стоил, выложили 25, толком его не попользовали и отдали в аренду, разменяв на аренду очень средних игроков. Теперь оформили размен, получив вместо нужного им форварда двух средненьких игроков, которые сумарно не стоят даже 10. Плюс раво на молодого игрока, т.е. там надо ещё доплатить, правда хз, поедет игрок в РПЛ или нет и сколько предложат потенциальные покупатели. Если придёт Реал и скажет 60, зенит сможет повторить?

Далее, Юри Альберто и 50% от перепродажи. Звчит круто, но есть 2 проблемы:
1. Кто и когда соберётся покупать Альберто? За ним и ранее не стояло очереди. Напомню, что за 1.5 года до зенита его вообще подбирали, как свободного агента. Кто конкретно за него заплатит хоть какие-то нормальные деньги?
2. Вы же помните махинации зенита с Португальцами? Ну, когда Гарая купили, якобы, за копейки, хотя все понимали, что Бенфика, имея предложения на 30-40 лямов, точно не продала бы его сильно дешевле, если бы не хотела сэкономить на процентах от перепродаже. Или Халк, за которого Порту получил 40 лямов, хотя по факту трансфер стоил 60 из-за полного выкупа у третьих сторон. Так вот, если к Коринтиансу придёт Реал или сити, потрясая чем-то типа "40 + 20 бонусами", тогда да, тогда это неплохо. Правда и такая сделка лишь покроет этот трансфер, а не выведет его в плюс. Но что мешает совершить фиктивную сделку, куда-нибудь в гремиу или крузейру? Да никто.

В общем, отталкиваясь от изначальной переплаты, я не вижу в сделке ничего выгодного. Я вижу отчаюную попытку отыграться в казино и потерять поменьше, а если фартанёт, даже чего-то приобрести.

Я не знаю, почему вы пытаетесь выдать отчаяние и компромис за что-то большее
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Брэд Либил
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Ответ Diablosax
25 миллионов отдать за этого ноунейма изначально это трындец. Вот, что значит когда денег куры не клюют. Позволю себе примеры самых дорогих трансферов быков: Кордоба 12 млн, Кабелла 11-12 млн. Это готовые игроки с опытом игр с сильных евро лигах. Не "за 30ть". Хотя, я понимаю, как менеджмент зенита ноет, наверное, что "ну у все таки репутация клуба с деньгами, не хотят нам продавать дешевле" 😂 ну-ну. А вы продолжайте в том же духе!
Ты на полном серьёзе сравниваешь стоимости трансферов 20-летнего и 30-летних футболистов?
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Sa1ntSawFU
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Ответ Diablosax
25 миллионов отдать за этого ноунейма изначально это трындец. Вот, что значит когда денег куры не клюют. Позволю себе примеры самых дорогих трансферов быков: Кордоба 12 млн, Кабелла 11-12 млн. Это готовые игроки с опытом игр с сильных евро лигах. Не "за 30ть". Хотя, я понимаю, как менеджмент зенита ноет, наверное, что "ну у все таки репутация клуба с деньгами, не хотят нам продавать дешевле" 😂 ну-ну. А вы продолжайте в том же духе!
28 и 30 вполне себе подходят в категорию именно что стареющих игроков. Так что не лучшие примеры. Особенно Кабелла, который именно что уже в полудоигрывающем режиме приехал.
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Amalfitano
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На бумаге это всё выглядет как крупная победа манагеров Зенита. Особенно 50% от продажи Мантуана который почти не играл в Питере и им не принадлежал. Как будет на самом деле, время покажет.
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Ryuske
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Так ли хороши эти новые футболисты? Лучше ли Ренан Бруно Фукса, а Ду Кейрос Эрнани? Т. е. по факту "Коринтианс" обоих оценивает в половину стоимость Юри Альберто.
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Topper_Harley_SPB
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Бразильские скауты похлеще Остапа Бендера, который знал "400 относительно честных способов отъема денег" )
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TwoWeekStubble
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Все переходы сбалансированы за счёт налогоплатильщиков.
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Степанов
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Ответ Марк Грит
С перепродажи 50% денег зенит получит, формально на данный момент это 12,5 млн€
Откуда формальность такая? На данный момент это 0 евро.
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Simplicissimus
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Рассчитались билетами Спортлото за 25-миллионного, гениально)))
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Фёдор Кузнецов
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Ответ Степанов
За какую половину Альберто? В экстазе что ли? Никто Зениту ни копейки не вернул с 25 млн.
Половина от перепродажи Альберто Зениту пойдёт
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Марк Грит
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Ответ Степанов
За какую половину Альберто? В экстазе что ли? Никто Зениту ни копейки не вернул с 25 млн.
С перепродажи 50% денег зенит получит, формально на данный момент это 12,5 млн€
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Alexander Baskakov
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Ответ Shatkiy KokoZhir
Гениальный план, как профукать 25 млн народных газовых денег, браво руководству нашего Зенита!!!
Тебе бы они точно не достались ,так что не считай ....
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Alexander Baskakov
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Они их из детского дома берут ?
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шатанледс 12
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Либо так, либо потеря дорогого игрока вообще за 0 евро
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tverd1
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А где то говорили, что в условиях изоляции при масштабном отъезде легионеров у молодых российских футболистов появился уникальный шанс закрепиться в стартовых составах команд мастеров.
Видимо ошиблись...
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Diablosax
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25 миллионов отдать за этого ноунейма изначально это трындец. Вот, что значит когда денег куры не клюют. Позволю себе примеры самых дорогих трансферов быков: Кордоба 12 млн, Кабелла 11-12 млн. Это готовые игроки с опытом игр с сильных евро лигах. Не "за 30ть".

Хотя, я понимаю, как менеджмент зенита ноет, наверное, что "ну у все таки репутация клуба с деньгами, не хотят нам продавать дешевле" 😂 ну-ну. А вы продолжайте в том же духе!
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Заборостроитель
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Между прочим, недавно был юбилей манифеста "Селекция-12"
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Степанов
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Ответ Balt39
Я извиняюсь, а где тут все увидели, что это выглядит неплохо? Отдали даром игрока, за которого годом ранее выплатили 25 млн., получив взамен две аренды ( бестолковых), а сейчас Ренан только выглядит перспективно. Понятно, что ситуация такая, что могли вообще и с баранкой остаться, но все равно это убытки
Да все Альберто уже перепродали за 150 млн и ждут 50% в "Зенит".
Без ЛЧ никто из бразильцев этих никому не нужен будет. За них не заплатят столько, чтобы траты на Альберто отпить. С учетом игр только с "Уралом" и пр.
Но траты больше, "Зенит" же еще этим бродягам зп платит.
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