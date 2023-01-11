«Зенит» обменял Юри Алберто в «Коринтианс»: получили двух игроков и право первоочередного выкупа 16-летнего таланта
В Петербург едут Ренан и Ду Кейрос.
«Зенит» официально расстался с Юри Алберто. Бразильского нападающего купили прошлой зимой у «Интернасьонала» за 25 млн евро, но спустя полгода Юри вернулся на родину, но уже в «Коринтианс».
Тогда сделку оформили как двустороннюю аренду (Алберто обменяли на вратаря Ивана и полузащитника Мантуана), а теперь оформили продажу окончательно. Ну как продажу: «Коринтианс» получил Юри Алберто бесплатно, а взамен отдал двух футболистов.
Вся схема выглядит примерно так.
Юри Алберто в «Коринтианс» провел неплохие полгода, но не выдающиеся: 29 матчей во всех турнирах, 12 голов, 2 ассиста, 1 красная карточка.
В ноябре форвард в интервью бразильским медиа сказал, что хочет остаться в «Коринтианс»: «Правда хочу [остаться] и надеюсь, что все получится. Я никогда так сильно не отождествлял себя с клубом, проведя в нем так мало времени.
Все зависит от Дуилио (президента «Коринтианс» – Sports.ru), президента «Зенита», от многих вещей. Я очень хочу остаться здесь».
Агент игрока после этого говорил, что Юри все еще хочет вернуться в Петербург летом. Но в декабре появились новости о том, что клубы работают над формулой сделки – «Коринтианс» не мог позволить себе такой дорогой трансфер, поэтому предложил обмен.
Что получит «Зенит»: двух игроков, первоочередное право выкупа третьего и права на перепродажу
• Аренда вратаря Ивана на полгода – она уже закончилась, кипер вернулся в Бразилию. За «Зенит» Иван играл только в Кубке России: 4 матча, 5 пропущенных, 2 сухих. Гендиректор петербургского клуба Александр Медведев сказал, что «Зенит» получит долю от последующей продажи игрока.
• Годичная аренда Густаво Мантуана закончится в июне. У 21-летнего вингера 18 матчей за «Зенит», 3 гола и 1 ассист. Тут тоже предусмотрен процент от будущей продажи игрока: по информации журналиста Фабио Алейшо (он первым летом сообщил все детали арендной сделки по Юри Алберто), чемпион России получит 50% от суммы.
• Защитник Роберт Ренан – переходит уже сейчас. 19-летний футболист играет за молодежную сборную Бразилии и осенью пробился в основу «Коринтианс». Во второй половине 2022-го были новости, что за Ренаном следят топы АПЛ (даже «Арсенал» и «Челси»).
Если верить скаутским отчетам, то у Роберта хороший первый пас, плюс – он левоногий. Ренан отлично вступает в единоборства, но не очень хорошо играет головой – при росте 186 см проигрывает 2/3 верховых дуэлей. Трансферная стоимость на Transfermarkt – 2 млн евро.
• Полузащитник Эдуардо Кейрос (или просто Ду Кейрос) перейдет в «Зенит» летом. Основная позиция – опорник, но занимает любое место в центре поля. Органично играет и ближе к атаке.
Кейрос взрослее (23 года) и более готовый игрок – на взрослом уровне у него уже два полных сезона. Но вот вызовов в молодежные сборные Бразилии не было. В декабре писали, что игроком интересуется «Лион».
Трансферная стоимость на Transfermarkt – 5 млн евро.
• Дополнительно «Зенит» получил право преимущественного выкупа 16-летнего вингера Педро Энрике.
«Сейчас он находится в сборной U-20, несмотря на юный 16‑летний возраст, – прокомментировал Медведев. – Если он будет играть так, как сейчас, мы этим правом преимущественного выкупа обязательно воспользуемся.
Cоветую посмотреть все видео, которые есть в интернете про этого игрока. Ему, как я уже сказал, нет 18 лет. А значит, по действующим правилам, он может стать игроком «Зенита», когда ему исполнится 18 лет, а до этого еще 1,5 года».
• И последняя деталь – 50% от будущей перепродажи Юри Алберто.
«Хочу отметить, что все эти переходы сбалансированы как со спортивной, так и с экономической точки зрения. У нас есть право на получение 50% от следующего трансфера Юри Алберто, также предусмотрены определенные экономические результаты при продаже Мантуана и Ивана. Сделка абсолютно взаимовыгодная и для «Зенита», и «Коринтианс», – сказал гендиректор «Зенита».
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Сложно сказать, отобьются ли благодаря перепродажам 25 млн евро, потраченные на Юри Алберто год назад. Но прямо сейчас сделка выглядит интересно: вместо одного нападающего «Зенит» получил перспективного игрока в центр защиты и через полгода получит добротного полузащитника.
Фото: globallookpress.com/Ronaldo Barreto; ФК «Зенит» ; ФК «Коринтианс»
А вот то, что рынок не рыночный, это верно. И виноват в этом сам зенит.
А по поводу поиска - ищут они, ищут. Просто есть мифы о менеджменте зенита, а есть реальность. Реальность состоит в том, что зенит, с 2006 года, заливался баблом.и от доходов или успехов это не зависело никак. Собственно, поиск по стране, он предполагает развитую сеть скаутов, много-много лет, плюс найденного игрока надо потом доводить до ума, а это предполагает или хорошую академию или сеть академий. Что из этого есть у зенита? Ничего. Они и не пытались. Они просто приходят и заваливают баблом, именно это их тактика уже давно
Вот если бы продавал, мог бы покупать любых игроков за оверпайс, а потом рассказывать, какой там офигенный менедмент
Далее, Юри Альберто и 50% от перепродажи. Звчит круто, но есть 2 проблемы:
1. Кто и когда соберётся покупать Альберто? За ним и ранее не стояло очереди. Напомню, что за 1.5 года до зенита его вообще подбирали, как свободного агента. Кто конкретно за него заплатит хоть какие-то нормальные деньги?
2. Вы же помните махинации зенита с Португальцами? Ну, когда Гарая купили, якобы, за копейки, хотя все понимали, что Бенфика, имея предложения на 30-40 лямов, точно не продала бы его сильно дешевле, если бы не хотела сэкономить на процентах от перепродаже. Или Халк, за которого Порту получил 40 лямов, хотя по факту трансфер стоил 60 из-за полного выкупа у третьих сторон. Так вот, если к Коринтиансу придёт Реал или сити, потрясая чем-то типа "40 + 20 бонусами", тогда да, тогда это неплохо. Правда и такая сделка лишь покроет этот трансфер, а не выведет его в плюс. Но что мешает совершить фиктивную сделку, куда-нибудь в гремиу или крузейру? Да никто.
В общем, отталкиваясь от изначальной переплаты, я не вижу в сделке ничего выгодного. Я вижу отчаюную попытку отыграться в казино и потерять поменьше, а если фартанёт, даже чего-то приобрести.
Я не знаю, почему вы пытаетесь выдать отчаяние и компромис за что-то большее
Видимо ошиблись...
Хотя, я понимаю, как менеджмент зенита ноет, наверное, что "ну у все таки репутация клуба с деньгами, не хотят нам продавать дешевле" 😂 ну-ну. А вы продолжайте в том же духе!
Без ЛЧ никто из бразильцев этих никому не нужен будет. За них не заплатят столько, чтобы траты на Альберто отпить. С учетом игр только с "Уралом" и пр.
Но траты больше, "Зенит" же еще этим бродягам зп платит.