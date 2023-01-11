«Зенит» обменял Юри Алберто в «Коринтианс»: получили двух игроков и право первоочередного выкупа 16-летнего таланта

В Петербург едут Ренан и Ду Кейрос.

«Зенит» официально расстался с Юри Алберто. Бразильского нападающего купили прошлой зимой у «Интернасьонала» за 25 млн евро, но спустя полгода Юри вернулся на родину, но уже в «Коринтианс».

Тогда сделку оформили как двустороннюю аренду (Алберто обменяли на вратаря Ивана и полузащитника Мантуана), а теперь оформили продажу окончательно. Ну как продажу: «Коринтианс» получил Юри Алберто бесплатно, а взамен отдал двух футболистов.

Вся схема выглядит примерно так.

Юри Алберто в «Коринтианс» провел неплохие полгода, но не выдающиеся: 29 матчей во всех турнирах, 12 голов, 2 ассиста, 1 красная карточка.

В ноябре форвард в интервью бразильским медиа сказал, что хочет остаться в «Коринтианс»: «Правда хочу [остаться] и надеюсь, что все получится. Я никогда так сильно не отождествлял себя с клубом, проведя в нем так мало времени.

Все зависит от Дуилио (президента «Коринтианс» – Sports.ru), президента «Зенита», от многих вещей. Я очень хочу остаться здесь».

Агент игрока после этого говорил, что Юри все еще хочет вернуться в Петербург летом. Но в декабре появились новости о том, что клубы работают над формулой сделки – «Коринтианс» не мог позволить себе такой дорогой трансфер, поэтому предложил обмен.

Что получит «Зенит»: двух игроков, первоочередное право выкупа третьего и права на перепродажу

• Аренда вратаря Ивана на полгода – она уже закончилась, кипер вернулся в Бразилию. За «Зенит» Иван играл только в Кубке России: 4 матча, 5 пропущенных, 2 сухих. Гендиректор петербургского клуба Александр Медведев сказал, что «Зенит» получит долю от последующей продажи игрока.

• Годичная аренда Густаво Мантуана закончится в июне. У 21-летнего вингера 18 матчей за «Зенит», 3 гола и 1 ассист. Тут тоже предусмотрен процент от будущей продажи игрока: по информации журналиста Фабио Алейшо (он первым летом сообщил все детали арендной сделки по Юри Алберто), чемпион России получит 50% от суммы.

• Защитник Роберт Ренан – переходит уже сейчас. 19-летний футболист играет за молодежную сборную Бразилии и осенью пробился в основу «Коринтианс». Во второй половине 2022-го были новости, что за Ренаном следят топы АПЛ (даже «Арсенал» и «Челси»).

Если верить скаутским отчетам, то у Роберта хороший первый пас, плюс – он левоногий. Ренан отлично вступает в единоборства, но не очень хорошо играет головой – при росте 186 см проигрывает 2/3 верховых дуэлей. Трансферная стоимость на Transfermarkt – 2 млн евро.

• Полузащитник Эдуардо Кейрос (или просто Ду Кейрос) перейдет в «Зенит» летом. Основная позиция – опорник, но занимает любое место в центре поля. Органично играет и ближе к атаке.

Кейрос взрослее (23 года) и более готовый игрок – на взрослом уровне у него уже два полных сезона. Но вот вызовов в молодежные сборные Бразилии не было. В декабре писали, что игроком интересуется «Лион».

Трансферная стоимость на Transfermarkt – 5 млн евро.

• Дополнительно «Зенит» получил право преимущественного выкупа 16-летнего вингера Педро Энрике.

«Сейчас он находится в сборной U-20, несмотря на юный 16‑летний возраст, – прокомментировал Медведев. – Если он будет играть так, как сейчас, мы этим правом преимущественного выкупа обязательно воспользуемся.

Cоветую посмотреть все видео, которые есть в интернете про этого игрока. Ему, как я уже сказал, нет 18 лет. А значит, по действующим правилам, он может стать игроком «Зенита», когда ему исполнится 18 лет, а до этого еще 1,5 года».

• И последняя деталь – 50% от будущей перепродажи Юри Алберто.

«Хочу отметить, что все эти переходы сбалансированы как со спортивной, так и с экономической точки зрения. У нас есть право на получение 50% от следующего трансфера Юри Алберто, также предусмотрены определенные экономические результаты при продаже Мантуана и Ивана. Сделка абсолютно взаимовыгодная и для «Зенита», и «Коринтианс», – сказал гендиректор «Зенита».

***

Сложно сказать, отобьются ли благодаря перепродажам 25 млн евро, потраченные на Юри Алберто год назад. Но прямо сейчас сделка выглядит интересно: вместо одного нападающего «Зенит» получил перспективного игрока в центр защиты и через полгода получит добротного полузащитника.

Фото: globallookpress.com/Ronaldo Barreto; ФК «Зенит» ; ФК «Коринтианс»