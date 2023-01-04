Новый тренер «Краснодара»: вылетал от «Спартака», играл у Сантуша, получал бутылкой по голове и странно поработал в Англии

«Краснодар» объявил о назначении Владимира Ивича главным тренером. Александр Сторожук, руливший с весны, вернулся в «Краснодар-2».

Что мы знаем о новом тренере?

Ивич-игрок: выходил с «Партизаном» в ЛЧ, не удержался в Бундеслиге, играл у Сантуша

У серба насыщенная игровая карьера.

• Ивич – атакующий полузащитник, он начинал в «Пролетере», а затем провел шесть сезонов за «Партизан». Там забил 75 мячей во всех турнирах и выиграл четыре трофея. А еще – дебютировал в Лиге чемпионов, выбив в квалификации «Ньюкасл».

• В интервью Mozzartsport Ивич вспомнил, что «Валенсия» хотела купить его за 15 млн долларов, но «Партизан» настаивал на 20. В итоге через какое-то время игрок ушел бесплатно в менхенгладбахскую «Боруссию» .

• За «Боруссию» серб сыграл всего четыре матча – приехал лишь за две недели до сезона и проиграл конкуренцию. Хотя один гол все же был – действующему чемпиону «Вердеру». Ивич не скрывал, что клубу его порекомендовал Лотар Маттеус (тогда тренировал «Партизан»), который как раз начинал топ-карьеру в «Боруссии».

• Еще восемь лет Ивич провел в Греции. Играл за АЕК, «Арис» и ПАОК. В АЕКе его главным тренером был Фернанду Сантуш, португалец приметил Ивича в матче «Порту» с «Партизаном».

• У Ивича семь матчей за сборную Югославии и одна игра за Сербию и Черногорию. Владимир жалеет, что так мало : «В период с 1998-го по 2000-й я как полузащитник забил около 60 мячей в чемпионате, но в сборную меня не звали. Думаю, заслуживал большего».

«Я болею за «Партизан» с детства и при любой возможности прихожу на стадион, чтобы посмотреть игру. И от всего сердца желаю клубу всего наилучшего. Всегда с нетерпением жду его успехов» – признавался Ивич.

При этом его старший брат Илия – экс-игрок «Црвены Звезды», обладатель Межконтинентального кубка-1991-м вместе с Михайловичем, Юговичем и Савичевичем. «Шутки между нами были всегда, но это вполне нормально. Он играл в команде, которая ему нравилась, а я – в той, которая нравилась мне. И мы оба довольны, что играли за клубы, которые любили», – объяснял серб.

Ивич-тренер: брал трофеи в Греции и Израиле, стремится к атакующему футболу

Тренерская карьера пока не такая продолжительная – неудивительно, Ивичу ведь всего 45. Но заметных историй и достижений все равно хватает.

• В ПАОКе, завершив карьеру, Ивич несколько лет тренировал молодежную команду и выиграл турнир U20. Затем сменил Игора Тудора в главной команде и взял Кубок Греции – первый трофей клуба за 14 лет. Тогда же его признали тренером сезона, хотя Владимир и не вывел ПАОК в зону ЛЧ (четвертое место), он ушел после первого же сезона.

• Потом два сезона в «Маккаби» (Тель-Авив) – и два чемпионства. В первом к тому же с рекордным отрывом в 31 очко , хотя до этого команда три года подряд не брала титул. Через год золото защитили тоже уверенно, с 14-очковым перевесом и всего одним поражением в сезоне, в последнем ничего не решавшем матче.

Перед отъездом в Израиль тренер слышал, что там небезопасно, но потом рассказывал: «Я чувствую себя здесь в большей безопасности, чем в Белграде или Салониках». Примерно через месяц он привык к зоне контроля в торговых центрах, а еще к тому, что воскресенье – рабочий день. И позже с удовольствием вспоминал об израильской работе.

На примере «Маккаби» Илич подробнее всего рассказывал и об игровых принципах – в интервью сайту Danas в 2020-м Илич: « Мне нравится атакующий агрессивный футбол с высоким прессингом, и я подстраиваю схему, исходя из обстоятельств . Большинство игр в сезоне мы провели по схеме 4-2-3-1. Возможны и 4-3-3, но в плей-офф из-за отсутствия креативных игроков пришлось поменять расстановку – так мы перешли на 3-5-2».

• Израильское доминирование привлекло внимание в Англии – Илича позвал «Уотфорд», только что вылетевший из АПЛ. Владимир начал бодро, стал тренером месяца в ноябре, но уже в декабре был уволен, хотя в 20 матчах проиграл всего четыре раза и шел на пятом месте. О причинах чуть ниже отдельно.

После «Уотфорда» Ивич не работал полтора года – говорил, что были предложения, но не очень привлекательные. Летом 2022-го вернулся в «Маккаби», которым рулил 16 матчах. Выиграл 11, но команда все равно отстает на шесть очков от «Маккаби» из Хайфы. В чемпионской гонке будет участвовать другой тренер, потому что серба привлек «Краснодар».

Что не получилось в «Уотфорде»: мешали бардак в клубе и ковид

Насколько абсурдно увольняли Ивича, мы уже рассказывали отдельно. Он неожиданно справился с непростой ситуацией в клубе, но учил дисциплине лидера и капитана Троя Дини, а руководство клуба предсказуемо (это видно даже по череде тренеров) встало на сторону игрока.

Из клуба потом слышалось много упреков по поводу жесткого стиля Ивича: например, он заставлял игроков оставлять телефоны даже не при входе в раздевалку, а в машинах. И проводил очень долгие тактические разборы – тот же Дини жаловался, что после 40 минут детализации по каждой ошибке даже из победного матча игроки чувствовали себя бездарностями.

Судя по всему, Дини как капитан озвучивал претензии – потому что Ивич его отстранил, а мнение Троя для руководства оказалось важнее, и тренера выгнали.

В 2022-м в интервью Objektiv Ивич затронул тему «Уотфорда»: признал, что это был хороший вызов, но плохой выбор. В клубе царил хаос – например, продали игрока, не сказав тренеру: «Я вообще узнал об этом случайно перед тренировкой, хотя игрок был в моем листе, а на занятиях его не оказалось». К тому же в первые два месяца из-за ковида он не рассчитывал на 18 выступавших в АПЛ игроков.

При этом Ивич считает Чемпионшип «возможно, даже шестой лигой по силе в Европе».

А вот о конфликте с Дини он высказался не так однозначно: «Единственное, о чем я прошу игроков – быть профессионалами, быть дисциплинированными. Когда это нарушается, я должен реагировать. Когда у тебя 22 игрока и одна проблема, логично, что они более важны для меня, чем тот, кто создает эту проблему».

Ивич получил пивной банкой по голове в Греции – соперника лишили очков

Когда Владимир возглавлял ПАОК и встречался с «Панатинаикосом», случилось самое виральное в карьере тренера.

Матч был слишком нервным, с постоянными потасовками. Пик – когда Ивичу с трибуны в голову прилетела пивная банка. Матч на 55-й минуте был прерван. Тренера отвезли в больницу.

«Панатинаикос» вел 1:0, а в итоге лишился пяти очков и заплатил штраф.

Ивич и Россия: играл против «Спартака», называл сильной нашу лигу и мог попасть в ЦСКА

За голом Владимира Бесчастных в югославские ворота весной 2001-го в отборочном матче к ЧМ-2022 Ивич наблюдал со скамейки. А в Москве он побывал за два года до этого, играя за «Партизан» против «Спартака» в квалификации Лиги чемпионов – получил желтую карточку в первой игре и уходил на замену в обеих. «Партизан» тогда был в шаге от группового этапа, но пройти «Спартак» не смог (0:2, 1:3).

В 2020-м Ивич, рассуждая о сербских тренерах, сказал, что Марко Николич, который тогда возглавил «Локомотив», «получил шанс в сильной российской лиге». Через два года он говорил, что с удовольствием вернулся бы в Чемпионшип или поработал бы в Серии и АПЛ, но надо быть реалистом, к тому же: «Есть и другие сильные лиги, такие как турецкая и российская».

Летом 2022-го Ивич, возможно, был близок к ЦСКА – интерес он не комментировал, но и не опровергал. Инсайды о предложении тогда звучали вполне конкретно.

«Не имею ничего против того, чтобы поработать в России, но обсуждать конкретные клубы не готов», – слова Ивича. Через полгода он все-таки в РПЛ.

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Ивич берется за «Краснодар» на восьмом месте – в 10 очках от топ-3. Есть шансы и в Кубке России, но в 1/4 финала там предстоят два матча с ЦСКА.

С армейцами как раз будет дебют – 22 февраля в Москве. Вообще Ивичу предстоит провести с московскими соперниками пять первых матчей подряд: два кубковых с ЦСКА, а также дома против «Торпедо» с «Динамо» и в гостях с «Локомотивом».

Чего ждем от «Краснодара» с новым тренером?

Фото: Gettyimages.ru/Richard Heathcote, Maja Hitij/Bongarts, Marc Atkins, Clive Brunskill /Allsport; globallookpress.com/Maurizio Borsari; eastnews.ru/Ina Fassbender/dpa