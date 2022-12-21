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Новогодний ролик «Зенита»: Семак – президент, пародия на «Стекловату», оливье без свинины и конины

Иван Сергеев Иван Сергеев
Михаил Кержаков Михаил Кержаков
Даниил Одоевский Даниил Одоевский
Данил Круговой Данил Круговой
Зелимхан Бакаев Зелимхан Бакаев
Александр Ерохин Александр Ерохин
Иван Куарезма
Вендел Вендел
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Алексей Сутормин Алексей Сутормин
Клаудиньо Клаудиньо
Густаво Мантуан
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«Зенит» выпустил видео к Новому году. «Праздничная история посвящена культурному обмену и главным новогодним традициям страны!» – говорится в описании к ролику.

Озвучил видео актер дубляжа Руслан Габидуллин.

По сюжету игроки собирались вместе встретить праздник в Санкт-Петербурге. Но что-то пошло не так: россияне не успевали приехать к бразильцам, зато оставили им четкий план.

Густаво Мантуан приготовил тазик оливье, Клаудиньо приводил в порядок прическу, Вендел написал письмо Деду Морозу, Родригао смотрел «Иронию судьбы», а Малком натирал хрусталь.

Хрусталь!

Дальше бразильцы начали спорить, как нужно готовить оливье – с мясом или колбасой. В это время Иван Куарезма сидел в бане с клубным фотографом Вячеславом Евдокимовым, который посоветовал ему добавить в оливье тертое яблоко.

«И запомни: в салате не должно быть свинины. И конины тоже», – сказал с наставлением Евдокимов.

Бразильцы перед праздником продолжали ругаться, пока к ним с елкой не пришли Зелимхан Бакаев, Александр Ерохин и Данил Круговой. В полночь с телеобращением выступил Сергей Семак.

«Помните о том, как важно слышать и прощать друг друга, а также верить в чудеса. С Новым годом!» – сказал тренер-президент, который в этот момент находился возле «Газпром Арены».

Закончилось все отсылкой к легендарной группе «Стекловата», чей любительский новогодний клип завирусился много лет назад. Иван Сергеев, Алексей Сутормин, Даниил Одоевский и Михаил Кержаков исполнили песню «Новый год» в их стиле.

«Каждый может узнать себя в героях нашей истории!», – объяснил задумку «Зенит».

Как вам ролик?

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