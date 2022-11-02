«Усатый тренер Газзаев с Гинером украл у меня Кубок». Сейчас Миодраг Божович сделает ваш день веселее

Выдал огненный монолог.

Миодраг Божович в начале прошлого лета покинул тульский «Арсенал», с которым занял последнее место в РПЛ, но не исчез из российской ленты новостей. Тренер называл предателями легионеров, уезжающих из России, предполагал, что конфликт России и Украины спровоцирован США, и говорил, что хорошо относится к Владимиру Путину.

А теперь дал огненное интервью Виталию Бородину из «РБ Спорт».

Поначалу все было спокойно: Божович рассказал, что Дзюба ошибся с командой, а СВО закончится через полгода – и Россию вернут в еврокубки. Когда черногорцу напомнили, что главным тренером «Локомотива» до Андрея Федорова был немец Йозеф Циннбауэр, он внезапно завелся – и выдал очень страстный монолог.

Что сказал Миодраг?

«Вы все время бегаете за этими немцами и итальянцами. Я этого лысого гондона Спаллетти с «Ростовом» обыгрывал и с другими командами (с «Ростовом» действительно обыгрывал, с другими командами – нет – Sports.ru). Запомните: я легенда российского футбола .

Но меня все убили в России, потому что я серб, маленькая фигура. А вы продолжаете звать итальянцев, немцев – они все гондоны . Знаете, кто сейчас поддерживает Россию? Я, брат! Сербы и черногорцы – за Россию! А эти гондоны итальянцы и немцы – никакие, ни за кого! Они никто.

Почему вы считаете, что вас Европа любит? Они вас никогда не любили. Я провел отличную работу в России, а меня называют физруком – что за ##### (ерунда)? Я открыл столько талантов для вашей страны! Вы все меня недооценили как тренера. Вы меня уничтожили как специалиста!

Если бы я тренировал «Спартак», сто процентов занял бы первое место . Когда работал в ФК «Москва», до перерыва в чемпионате был на первом месте!

Когда я с «Амкаром» вышел в финал Кубка России, этот усатый тренер Газзаев вместе с Гинером украл у меня Кубок, своровал (по версии Божовича, арбитр Станислав Сухина тогда засчитал второй гол ЦСКА, забитый из офсайда – Sports.ru). Я занял с «Амкаром» четвертое место в чемпионате. Вы хоть понимаете, что это? Я этого достиг, когда судили Сухина и Егоров, которые уничтожали меня и мои команды.

Я с «Ростовом» выиграл Кубок России, через год вышел в финал с «Локомотивом». Я единственный иностранный тренер в России, который выводил команду в финал Кубка страны два года подряд», – выпалил Божович. Интервью закончилось словами Миодрага: «Слава России! Я люблю Россию».

Аминь.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов, Алексей Филиппов, Григорий Соколов