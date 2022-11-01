РПЛ придумала «индекс Тикнизяна» после его наезда на фаната. Что?

Объясняем.

«Локомотив» завершил первый круг Мир РПЛ на 14-м месте – и продолжает получать за плохой старт не только на поле.

В соцсетях РПЛ опубликовали «индекс Тикнизяна» – он показывает текущую серию побед у команд и чем выше сам индекс, тем сильнее поддержка болельщиков. Естественно, только по мнению Наира.

Вскоре пост удалили.

Откуда это пошло?

Все началось после поражения со счетом 1:3 от «Динамо» в Мир РПЛ. «Локо» отыграл плохо, а после матча Тикнизян вступил в словесную перепалку с одним из болельщиков – тот не очень оценил игру и последние результаты железнодорожников.

– «Я с тобой не буду нормально общаться. Ты понял? Закрой свой рот и стой молча, – запустил Наир.

– Не надо играть за мой клуб, – ответил фанат.

– А это не мой клуб? Ты как истеричка себя ведешь, наберись терпения! Когда мы выиграем три игры или четыре-пять, то я посмотрю, как ты будешь говорить».

Уже в следующем туре «Локо» проиграл ЦСКА – и подвел черту под худшим первым кругом в истории клуба. История подзабылась, хотя после за Тикнизяна вступался комментатор Константин Генич:

«Не думаю, что Наир сошел с ума. При всех просто начал кричать болельщику: «Закрой рот!» – значит, игрока спровоцировали, а фанат что-то сказал. Понятно, что переживает за клуб – вкладывает душу и финансы, но он не имеет права оскорблять футболиста.

Когда игроки выходят со стадиона через черный ход, не общаясь ни с кем, я их понимаю. Болельщики думают, что игрокам наплевать, что они играют за деньги. Что это за фраза в адрес футболиста: «Я не хочу, чтобы ты играл за мой клуб»? Так нельзя говорить. У меня есть вопросы к уровню Тикнизяна, но его пригласило руководство – до прямых оскорблений доходить нехорошо.

Если не можешь сдержаться, то иди через черный ход. Тикнизян переборщил? Да. Переживает он за результат? Да».

Особенно показательными теперь кажутся слова Тикнизяна из начала сезона.

«Если вы спросите, что происходит – я не найду ответа на этот вопрос, – переживал Наир в августе. – По нашей предсезонке видели, что у нас много амбиций и многое получается. Мы много работали, но нынешние результаты никого не устраивают. Нам остается только закрыть рот и работать».

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков; premierliga.ru