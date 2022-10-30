Гогниев отправил Глушакова «Домой!» – а он уехал в Медиалигу! Проиграл и там

«Тренер говорит, что надо набирать форму».

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев взорвался в матче с «Динамо» (1:6) – удалился и наехал на комментатора «Матч ТВ». Страсти накалились еще на 35-й минуте – при счете 0:2 тренер убрал с поля Глушкова. Денис отдал вышедшему вместо него Казанцеву капитанскую повязку и сразу же побежал в раздевалку, на что Гогниев прокричал игроку вслед:

«Домой, #####! Домой, #####!»

Гогниев считает реакцию Глушакова неправильной. Денис говорит, что «Домой!» даже не слышал

После игры Гогниев объяснил замену капитана – и назвал его реакцию неадекватной. «Глушаков такой же футболист, как и все. Если тренер принял такое решение, то это решение тренера – не просто так самоутверждаюсь. Денис сильный игрок, выступал в сборной, но есть реалии. Имя работает на тебя, но есть здесь и сейчас.

Когда тренер меняет любого футболиста, он должен реагировать правильно. Особенно если ты капитан. Мое мнение – реакция Дениса была неадекватной и неправильной. Я вправе поменять кого угодно как тренер. Потому что на мне результат», – сказал Гогниев.

Глушаков заявил, что конфликта с тренером не было. «Я не слышал, что он мне сказал. Сидел в раздевалке, тренер задал мне вопросы, я ответил. На этом диалог закончился. Я покинул стадион примерно на 87-й минуте матча.

Дождался тренера, поговорили, тема закрыта. Никакого конфликта между нами не было, он меня услышал, а я его. Я такой же человек, как и все, у которого есть эмоции, имя, характер. Думаю, мы еще переговорим с ним и все», – отметил Глушаков.

В Медиалиге Глушаков тоже проиграл – но Reality хотя бы бодался с «Амкалом»

Похоже, Глушаков действительно не расстроился. Ближе к 16 часам он покинул стадион «Динамо», а уже в 19 был на Медиалиге. Денис вышел в стартовом составе Reality против «Амкала». Добраться было несложно: стадион «Луч» находится в 10 минутах (если без пробок) от «ВТБ-Арены».

«Так, [выхожу] для поддержания формы. Заменили сегодня – тренер говорит, что надо набирать форму. Есть время, пункт в контракте позволяет, руководители клуба разрешили сыграть, так что побегаю, подвигаюсь», – сказал Глушаков телеграм-каналу «Некласико».

Глушков и правда может законно выходить за Reality: в его соглашении с «Химками» есть опция, которая позволяет Денису играть на стороне, если это не профессиональный футбольный клуб.

Но даже в Медиалиге у Глушакова не получилось: запомнился только ударом выше ворот и неопасными навесами. В итоге «Амкал» обыграл Reality (4:2) – хотя бы чуть поприличнее, чем у «Химок» с «Динамо».

Reality – что это за команда?

Глушакова заявили туда еще в апреле – а дебютировал он летом, тогда еще шел 1-й сезон Медиалиги. Денис сыграл против «На спорте» и отметился голевой передачей. В честь такого события у выхода на поле рядом с мячом появилась банка легендарного миллеровского самогона, которым «Спартак» в 2017-м во главе с самим Глушаковым праздновал чемпионство.

А еще его команда вышла на поле в банных шапках и с вениками, на которых было написано «Глушаковские бани: женам вход запрещен». Ну вы точно поняли эту отсылку.

«Когда Дэн пришел, у нас была проблема с уверенностью ребят на поле. Был какой-то сумбур. Дэн сегодня добавил именно уверенности. Они будут понимать, что есть на поле человек, который имеет опыт выступлений на всех уровнях, поэтому будут чувствовать уверенность. Это сработало на 111%», – заявил главный тренер Reality Арам Айрапетян после того матча.

Немного деталей о Reality. Владеет командой Фил Кострубов – бывший участник Дома-2. На старте проекта в команде были и другие экс-звезды шоу, но дальше идея загнулась. Пришлось набирать футболистов: например, взяли Джуси, бывшего вратаря «Амкала ПРО» (его Герман уже закрыл) и 2Drots.

В первом сезоне Медиалиги Reality не зажгли, зато потом выиграли Московский Кубок Селебрити (в финале победили «Броуков»). Кроме Глушакова в команде есть и другие «профики» (хоть и попроще): защитник Максим Грек (играл в молодежной сборной Казахстана), полузащитник Павел Деобальд (представлял «Шинник», «Томь», «Мордовию») и защитник Святослав Мурадов (был в молодежке «Локомотива»).

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов