«Языческая линия не свернет нас с пути и лишь укрепит дух христианских ценностей». Это обращение «Химок» к Собчак 🤯

Что происходит?

Приготовьтесь к действительно важному заявлению. Такого вы еще не читали

Похоже, «Химки» настроены забрать премию за самый странный футбольный пресс-релиза года. В лигочемпионский вечер в соцсетях подмосковного клуба появился неожиданный текст. Приводим его целиком:

«К сведению Ксении Собчак, анонимного телеграм-канала «Арена-незыгарь» и прочих блогеров.

Просвещенное человечество давно отказалось от шаманских практик и суеверий. Но только не проукраинские телеграм-каналы и авторки с фамильным питерским иммунитетом. Они пытаются раздуть скандал из-за прихода священнослужителя в ФК «Химки». Событие, не предполагающее широкой огласки, получило в лице прозападных блогеров необычайный шум. Как по методичке. И что же пишут, о чем беспокоятся и что хотят обличить? Благословение и чин освещения пробудили необузданное желание оскандалить священнодействие.

Рассматриваем информационный шум вокруг темы таинства как злокозненные бредни. За рецензией на православные обряды ФК «Химки» к данным блогерам не обращались и в дальнейшем не планируют.

Вызывает опасения желание этих блогеров под предводительством Ксении Собчак уколоть Русскую православную церковь при любом удобном случае. Кататься в катафалке, а потом припрятав хвост и копыта под белое платье невесты, ехать в карете с лошадьми в храм на Большой Никитской, где венчался Пушкин и Гончарова, а после – вечерний стриптиз в исполнении уже жены для широких масс – это и есть бесовский маскарад. Потуги Ксении противопоставить себя православной вере носят системный характер. Православию более 2000 лет, а малохольной девице на пятом десятке пора и честь знать. Угомонитесь уже!

Языческая линия, проявившаяся в публикациях западной сетки, не свернет нас с пути и лишь укрепит высокий дух христианских ценностей».

О чем вообще речь?

Дело в том, что «Химки» перед матчем со «Спартаком» пригласили на стадион священника, чтобы он помог прервать неудачную серию. Хотя стоило бы позвать Сергея Юрана: именно после его увольнения клуб не может победить 14 матчей.

Визит священника пока не помог: после него «Химки» получили 0:5 от «Спартака». Впрочем, главный спикер клуба и уже бывший член наблюдательного совета Роман Терюшков поддержал идею: «Могу поаплодировать клубу! Молодцы! Я верующий человек, в этом нет ничего страшного, я поддерживаю это решение. «Химки» вызывали священника не для того, чтобы снять сглаз или избавиться от нечистых сил. Нужно было поддержать православный дух, мы очень бережно относимся к своей вере. Во все свои битвы мы идем с Богом».

При чем тут Собчак? Она выложила скриншот заголовка новости про священника и «Химки», подписав его так: «Профессиональный российский спорт прекрасен. Трените с утра?». Именно это короткое сообщение и вызвало бурную реакцию подмосковного клуба.

А вот слова муфтия Московской области Рушана Аббясова «Химки» не заинтересовали. «Можно позвать батюшку, муллу, раввина для освящения поля или раздевалок футбольного клуба. Однако религиозные деятели вместо футболистов мяч гонять не будут. В России есть хорошая пословица: «На Бога надейся, а сам не плошай», – сказал Аббасов.

С Ксенией Собчак «Химки» еще не ругались. Кто следующий?

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев; пресс-служба Романа Терюшкина