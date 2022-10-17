«Выгорел от того, что пришлось уезжать изменником родины». Савин рассказывает про новую жизнь на Кипре

В минусе на 42 млн рублей.

Евгений Савин снова вышел на публику: дал большое интервью блогеру Вите Кравченко.

В ролике обсудили новую жизнь Савина – а мы выбрали самое важное.

Савин живет в Пафосе: снимает красивый дом, ролики пока не снимает (морально выгорел)

Жека переехал в город Пафос – там живет примерно 36 тысяч человек. Савин снимает красивый дом за 3 тысячи евро в месяц (примерно 181 тысяча рублей). 9 тысяч евро он уже заплатил.

Вид из окна – пушка!

«У нас единственный дом, у которого есть внутренняя территория. В каждом киоске есть газовый баллон, и ты каждый вечер можешь ставить диван и жарить себе мясо. В Пафосе растут бананы и авокадо – прямо на улице их можно резать и привозить домой», – рассказывает Савин.

Последний ролик на канале самого Савина вышел 2 дня назад – но там лишь трансляция матча с участием его клуба.

На Кипре он забросил ютуб. «Я с собой привез все, что нужно для съемок: дрон, все свои камеры. Это все есть, но пока не снимаю. Хочется делать что-то еще, но уже не в том формате, в котором было. Понимаю, что на дно российского футбола не смогу погрузиться.

Сейчас я как будто морально выгорел от ситуации в России. От того, что пришлось уезжать изменником родины с какими-то штампами, уголовными делами. Пришлось в российском футболе добиваться независимости за свои же бабки и пытаться делать добро, хотя тебя выгоняют даже с тренировочных стадионов», – грустит Жека.

Жека переименовал кипрский клуб, но с игрой пока проблемы: предпоследнее место во втором дивизионе

Футбольный клуб Евгения Савина переехал на Кипр вместе с ним – раньше он назывался «Ипсонас». Правда, с новым владельцем пока не идет: после 5 туров «Красава» плетется на предпоследнем месте во втором дивизионе (всего 3 очка).

Но Жека не унывает – верит в парней и с улыбкой ходит на базу в Ипсонасе (от Пафоса примерно в 55 км). «Мы пришли и купили полностью клуб и частично его переименовали. Сделали под себя, и не все в городе были довольны. Мы 2 месяца согласовывали с муниципалитетом, чтобы перекрасить забор в [цвета «Красавы»].

Но грустная новость ждала Савина прямо по ходу съемок. Он рассказывал про администратора: «Это мой любимчик вообще. Когда мы купили команду, он сказал, что поработает 2 дня и уйдет: «Русские, я вас не знаю». Поработал и он в таком кайфе, остался».

Прямо после этих слов администратор сказал Савину под камерой: «Я заканчиваю здесь работать. Поговорил с Максимом. Все, достаточно. Я не хочу больше».

«Я не представляю, чтобы в Португалии дали команду переименовать». Но Жека доволен переездом

«Я не представляю, чтобы в условной Португалии или в Латвии нам дали купить команду и ее переименовать. На Кипре мы нашли такую команду – да, у них нет большой истории, но мы смогли сохранить свою.

Плюс на Кипре неплохой футбол: 5 команд в еврокубках. Почти все попали в группы и здесь точно не дерьмовый чемпионат. Тут нет «Лужников», но ты не платишь за инфраструктуру. Не платишь за заезды на базу.

Мог ли я подумать, что к нам в клуб придет вызов в национальную сборную – [латвийский защитник] Игорс Тарасовс в Лиге наций играл. Мог ли я подумать, что у меня будут футболисты из Португалии U19 и молодежной сборной Дании. И пацан, который отыграл в вышке Дании целый год. Есть классное натуральное поле, которое бесплатно нам [досталось]. Еще и система полива есть», – делится Савин.

Новый клуб стоил ему 27 млн рублей – вместе с российской историей в минусе на 42 млн

От Савина ушли спонсоры, поэтому прошлый сезон пришлось доигрывать на личные деньги. По словам Жеки, ушло около 16 млн рублей. «Это 200+ тысяч евро. Здесь я потратил с покупкой клуба где-то 450 тысяч. То есть уже на 700 тысяч евро (больше 42 млн в рублях – Sports.ru) в минусе.

Мне многие говорили: «Жека, все. С Россией не получилось. Надо взять год паузы. Если ты прямо сейчас не найдешь спонсоров, то надо закрывать команду, не тратить свои деньги». Но я так не считаю. Не будет клуба, не будет ничего.

Если мы будем выигрывать, идти вперед, развиваться, качать медийку и все остальное, то мы в любом случае найдем спонсоров. Я уверен. Если не найдем, тогда Даша (жена Савина – Sports.ru) меня убьет».