«Провал одного игрока. Недовольство надо засунуть себе подальше». Федотов наехал на Карраскаля после дерби

На флэш-интервью после красочного дерби ЦСКА – «Спартак» главный тренер армейцев Владимир Федотов неожиданно жестко высказался о своем игроке. Он приложил Хорхе Карраскаля за эпизод, когда спартаковцы сравняли счет.

Атака Федотова: обвинил Карраскаля в безволии, когда Зиньковский забивал

Тимур Журавель задал Федотову вопрос о неудачном отрезке, когда ЦСКА пропустил дважды за четыре минуты: спросил, с чем связан этот провал. Вот реакция тренера:

– Я бы не назвал это провалом. Провалом может быть одного футболиста.

– Кого?

– Хм, кого... Это, как говорится, наше внутреннее дело. Но так безвольно уступить, дать нанести удар... Да и по всей игре много эпизодов. Мы же знаем его. Человек может гораздо лучше – будем разбираться, что это такое.

– С чем связана одновременная замена Медины и Карраскаля?

– Нам нужно было усиливаться, перехватывать инициативу. А Медина и Карраскаль уже не выполняли тех функций, о которых мы договаривались в перерыве.

– Насколько их реакция для вас как для тренера тяжела? Они были явно недовольны, уходя с поля.

– Любой амбициозный футболист, уходя с поля, недоволен. Но есть и другие футболисты, которые хотят себя проявить. А недовольство, знаете... Показывать нужно свое мастерство на поле, а недовольство – засунуть себе, куда-нибудь подальше.

Федотов сделал замену при счете 1:2 – на 66-й минуте. Вместо Медины и Карраскаля вышли Иван Обляков с Никитой Ермаковым. И как раз Обляков потом отдал голевую на второй гол Чалова.

Хорхе Карраскаль шикарно начал этот сезон: забил четыре мяча в шести первых матчах, все их ЦСКА выиграл. Осенью у него только один гол – «Краснодару» с пенальти. Колумбиец пропустил игру сразу после паузы на матчи сборных (за Колумбию сделал два ассиста) из-за перебора желтых, после этого отыграл полный безрезультативный матч с «Динамо» (1:1) и теперь ушел в середине тайма, накопив тренерского недовольства.

Что это за момент: Зиньковский правда очень легко ушел и забил

Первый гол «Спартака» получился очень красивым, а Карраскаль этому способствовал.

Зиньковский получил мяч от Павла Маслова свободно – против него и забегающего партнера двое игроков ЦСКА.

Антон изменил направление, и этого простого движения оказалось достаточно, чтобы смутить Карраскаля – похоже, он уже не очень ориентируется. И явно не готов плотно опекать спартаковца.

В момент удара у Зиньковского полно времени для замаха, чтобы мяч полетел ровно туда, куда хочется – так и вышло. Движение Карраскаля было уже очень запоздавшим.

Так «Спартак» сравнял – через семь минут после перерыва. А через четыре минуты забил еще и перевернул неудачную для себя игру.

Выручил Федор Чалов – сделал дубль и принес ЦСКА ничью.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф