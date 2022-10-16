«Как человек я все сделал правильно». Спор вокруг гола ЦСКА – Зобнин уверен, что это нарушение фэйр-плей
Разбираемся.
ЦСКА лучше стартовал в дерби: Чалов наконец-то забил «Спартаку» – с лежащими игроками и странным поведением Романа Зобнина.
Почему Зобнин остановился?
На 18-й минуте Федор принял заброс Милана Гайича, переиграл Мевлю и впервые забил «Спартаку». Это восьмой гол Чалова в 13 матчах Мир РПЛ. Нападающий в топ-форме: в четырех последних встречах забил четыре мяча.
Эпизод странный.
После гола спартаковцы пошли давить на Сергея Карасева – не понравилось, что игру продолжили, несмотря на лежащего Квинси Промеса. Правда, голландец находился в чужой штрафной, а ближе к эпизоду лежал Хорхе Карраскаль – вряд ли это веская причина для отмены гола.
Перед этим еще отметился Роман Зобнин: потерял мяч и жестом попросил Милана Гайича остановиться.
Но защитник ЦСКА продолжил движение – и в итоге сделал ассист. Может быть, Зобнин испытывал болевые ощущения – но к Милану вряд ли могут быть претензии. Свистка не было, на жест можно было и не обратить внимания. Да и сам спартаковец был с мячом рядом с бровкой – если что-то смущало, почему самому не выбить в аут?
Карасев не отменил гол – лишь предупредил Хлусевича за споры.
Зобнин после эпизода отдельно подошел пообщаться с Гайичем – это не выглядело агрессивно, Роман скорее мимикой давал сопернику понять, что он не прав.
Как все объяснил сам Зобнин?
Роман пришел на парное интервью для «Матч ТВ» – на бровке Дмитрий Шнякин задал ему вопрос об эпизоде, когда они обсуждали игру с Иваном Обляковым. Спартаковец объяснил.
«Я принял мяч, краем глаза увидел, что Карраскаль лежит. Поднял руки вверх. Как сказать – фэйр-плей, да?
Да, дерби, но по моим понятиям человеческие отношения должны на первом месте – несмотря на то, какая игра. Хоть финал Лиги чемпионов. К сожалению, команды ЦСКА поступила… Точнее, не ЦСКА, а у вас [обращается к Облякову] есть правый защитник, он поступил иначе – ну, бог ему судья, как говорится.
Как человек, даже не как футболист, я все сделал правильно – я так считаю.
– Но оптимальным решением, наверное, было бы выбить мяч в аут.
– Возможно, нужно было выбить в аут. Может быть, чуть-чуть раньше выбить. Но ситуация уже такая, какая есть – давайте забывать и двигаться дальше.
Я поговорил с их правым защитником, высказал свое мнение – и все».
- Дата проведения
- 16 октября, 20.00, «ВЭБ Арена»
- Голы:
- 1:0 – 17 Чалов, 1:1 – 53 Зиньковский, 1:2 – 57 Соболев, 2:2 – 70 Чалов.
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ЦСКА –
Акинфеев, Гайич, Набабкин, Зайнутдинов, Виллиан Роша, Мойзес, Здьелар, Мендес, Медина (Обляков, 66), Карраскаль (Ермаков, 66), Чалов (Заболотный, 87).
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Спартак –
Селихов, Мевля (Маслов, 46), Джикия, Литвинов (Зиньковский, 46), Хлусевич, Зобнин, Пруцев, Денисов (Чернов, 89), Промес, Игнатов (Рыбус, 76), Соболев.
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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