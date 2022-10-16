«Как человек я все сделал правильно». Спор вокруг гола ЦСКА – Зобнин уверен, что это нарушение фэйр-плей

Разбираемся.

ЦСКА лучше стартовал в дерби: Чалов наконец-то забил «Спартаку» – с лежащими игроками и странным поведением Романа Зобнина.

Почему Зобнин остановился?

На 18-й минуте Федор принял заброс Милана Гайича, переиграл Мевлю и впервые забил «Спартаку». Это восьмой гол Чалова в 13 матчах Мир РПЛ. Нападающий в топ-форме: в четырех последних встречах забил четыре мяча.

Эпизод странный.

После гола спартаковцы пошли давить на Сергея Карасева – не понравилось, что игру продолжили, несмотря на лежащего Квинси Промеса. Правда, голландец находился в чужой штрафной, а ближе к эпизоду лежал Хорхе Карраскаль – вряд ли это веская причина для отмены гола.

Перед этим еще отметился Роман Зобнин: потерял мяч и жестом попросил Милана Гайича остановиться.

Но защитник ЦСКА продолжил движение – и в итоге сделал ассист. Может быть, Зобнин испытывал болевые ощущения – но к Милану вряд ли могут быть претензии. Свистка не было, на жест можно было и не обратить внимания. Да и сам спартаковец был с мячом рядом с бровкой – если что-то смущало, почему самому не выбить в аут?

Карасев не отменил гол – лишь предупредил Хлусевича за споры.

Зобнин после эпизода отдельно подошел пообщаться с Гайичем – это не выглядело агрессивно, Роман скорее мимикой давал сопернику понять, что он не прав.

Как все объяснил сам Зобнин?

Роман пришел на парное интервью для «Матч ТВ» – на бровке Дмитрий Шнякин задал ему вопрос об эпизоде, когда они обсуждали игру с Иваном Обляковым. Спартаковец объяснил.

«Я принял мяч, краем глаза увидел, что Карраскаль лежит. Поднял руки вверх. Как сказать – фэйр-плей, да?

Да, дерби, но по моим понятиям человеческие отношения должны на первом месте – несмотря на то, какая игра. Хоть финал Лиги чемпионов. К сожалению, команды ЦСКА поступила… Точнее, не ЦСКА, а у вас [обращается к Облякову] есть правый защитник, он поступил иначе – ну, бог ему судья, как говорится.

Как человек, даже не как футболист, я все сделал правильно – я так считаю.

– Но оптимальным решением, наверное, было бы выбить мяч в аут.

– Возможно, нужно было выбить в аут. Может быть, чуть-чуть раньше выбить. Но ситуация уже такая, какая есть – давайте забывать и двигаться дальше.

Я поговорил с их правым защитником, высказал свое мнение – и все».

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков