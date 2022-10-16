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«Как человек я все сделал правильно». Спор вокруг гола ЦСКА – Зобнин уверен, что это нарушение фэйр-плей

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Федор Чалов Федор Чалов
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Разбираемся.

ЦСКА лучше стартовал в дерби: Чалов наконец-то забил «Спартаку» – с лежащими игроками и странным поведением Романа Зобнина.

Почему Зобнин остановился?

На 18-й минуте Федор принял заброс Милана Гайича, переиграл Мевлю и впервые забил «Спартаку». Это восьмой гол Чалова в 13 матчах Мир РПЛ. Нападающий в топ-форме: в четырех последних встречах забил четыре мяча.

Эпизод странный.

После гола спартаковцы пошли давить на Сергея Карасева – не понравилось, что игру продолжили, несмотря на лежащего Квинси Промеса. Правда, голландец находился в чужой штрафной, а ближе к эпизоду лежал Хорхе Карраскаль – вряд ли это веская причина для отмены гола.

Перед этим еще отметился Роман Зобнин: потерял мяч и жестом попросил Милана Гайича остановиться.

Но защитник ЦСКА продолжил движение – и в итоге сделал ассист. Может быть, Зобнин испытывал болевые ощущения – но к Милану вряд ли могут быть претензии. Свистка не было, на жест можно было и не обратить внимания. Да и сам спартаковец был с мячом рядом с бровкой – если что-то смущало, почему самому не выбить в аут?

Карасев не отменил гол – лишь предупредил Хлусевича за споры.

Зобнин после эпизода отдельно подошел пообщаться с Гайичем – это не выглядело агрессивно, Роман скорее мимикой давал сопернику понять, что он не прав.

Как все объяснил сам Зобнин?

Роман пришел на парное интервью для «Матч ТВ» – на бровке Дмитрий Шнякин задал ему вопрос об эпизоде, когда они обсуждали игру с Иваном Обляковым. Спартаковец объяснил.

«Я принял мяч, краем глаза увидел, что Карраскаль лежит. Поднял руки вверх. Как сказать – фэйр-плей, да?

Да, дерби, но по моим понятиям человеческие отношения должны на первом месте – несмотря на то, какая игра. Хоть финал Лиги чемпионов. К сожалению, команды ЦСКА поступила… Точнее, не ЦСКА, а у вас [обращается к Облякову] есть правый защитник, он поступил иначе – ну, бог ему судья, как говорится. 

Как человек, даже не как футболист, я все сделал правильно – я так считаю.

– Но оптимальным решением, наверное, было бы выбить мяч в аут.

– Возможно, нужно было выбить в аут. Может быть, чуть-чуть раньше выбить. Но ситуация уже такая, какая есть – давайте забывать и двигаться дальше.

Я поговорил с их правым защитником, высказал свое мнение – и все».

ЦСКА – Спартак 2:2 (1:0, 1:2)
Дата проведения
16 октября, 20.00, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 17 Чалов, 1:1 – 53 Зиньковский, 1:2 – 57 Соболев, 2:2 – 70 Чалов.
ЦСКААкинфеев, Гайич, Набабкин, Зайнутдинов, Виллиан Роша, Мойзес, Здьелар, Мендес, Медина (Обляков, 66), Карраскаль (Ермаков, 66), Чалов (Заболотный, 87).
СпартакСелихов, Мевля (Маслов, 46), Джикия, Литвинов (Зиньковский, 46), Хлусевич, Зобнин, Пруцев, Денисов (Чернов, 89), Промес, Игнатов (Рыбус, 76), Соболев.
Предупреждения:
Промес (8), Соболев (14), Мойзес (14), Хлусевич (19), Виллиан Роша (40), Литвинов (40), Чалов (76), Ермаков (81).

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Первый гол Чалова: все ли в порядке?
1029 голосов
Да, никаких вопросов
70%
Федор Чалов
Нет, надо было остановиться – как показывал Зобнин
21%
Роман Зобнин
Нет, раньше был фол ЦСКА
9%
Квинси Промес

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