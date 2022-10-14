«Локо» может упасть на последнее место уже в этом туре. Расклады!

Верите, что это случится?

«Локомотив» катится на худший сезон в истории РПЛ – после 12 туров москвичи идут четырнадцатыми с девятью очками. С такими результатами сезоны-2007 (41 очко) и 2012/13 (9-е место) кажутся сказочными.

14-е место – худший результат «Локо» после 12 туров в РПЛ. Более того, только два раза москвичи располагались еще ниже – на 15-м месте. Впервые это случилось в сезоне-2006, когда в первом туре дома уступили «Крыльям Советов» (0:1). Таблицу после первого тура тяжело воспринимать всерьез, поэтому правильнее говорить, что лишь раз «Локо» был ниже, чем сейчас – после четвертого тура того же сезона-2006.

После поражения от «Крыльев» сыграли вничью с «Лучом-Энергией» (1:1), а затем дважды подряд проиграли «Спартаку» (2:3 – нальчикскому, 1:2 – московскому).

Но, возможно, дно еще на нащупали – после 13-го тура «Локомотив» может упасть на последнее место.

Если «Локо» проиграет «Торпедо», окажется ниже соперника из-за поражения в личной встрече.

Если «Локо» проиграет «Торпедо», а «Химки» сыграют вничью, все наберут по девять очков. Придется считать дополнительные показатели. По очкам в играх между собой будет равенство: «Локо» обыграл «Химки» (3:0), но уступил «Торпедо», а «Химки» выиграли у «Торпедо» (3:1). По разнице мячей «Локо» находится в комфортном положении – для последнего места нужно проиграть «Торпедо» в пять мячей.

Верите, что уже в субботу днем (оба матча стартуют в 14:00) «Локо» будет на последнем месте?

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Владимир Астапкович