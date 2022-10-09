Два года немецкого «Локомотива»: мечты о «Сапсане», побег Гиздоля, главный тренер без лицензии и 14-е место

После катастрофической игры с «Сочи» (0:4) клуб объявил об уходе Йозефа Циннбауэра и Томаса Цорна. Закончилась эпоха – «Локо» покинули последние представители немецкой стратегии, которая была разработана для выхода клуба на новый уровень. Вспоминаем главные моменты.

23 декабря 2020 года: в клуб пришли Плутник и Леонченко

В тот день «Локомотив» обновил клубное руководство. Кроме гендиректора (на смену Василию Кикнадзе пришел Владимир Леонченко) поменялся председатель совета директоров – вместо Анатолия Мещерякова был назначен Александр Плутник.

Плутник ранее участвовал в футбольной деятельности: помогал организовывать ЧМ-2018 и входил в совет директоров ЦСКА. Леонченко играл в «Локомотиве» и капитанил в «Торпедо». Он завершил карьеру в 2006 году, а с 2008-го по 2019-й занимал различные должности в профсоюзе российских футболистов и тренеров.

12 апреля 2021 года: Ральф Рангник пришел в «Локомотив»

Звездный немец приехал в Россию консультантом по спортивным и структурным вопросам. Клуб хотел видеть его главой спортивного отдела, но договорились на другие условия.

Вместе с Рангником в «Локомотив» пришел Ларс Корнетка – его ближайший помощник.

Дебютную пресс-конференцию Рангник, как и Плутник с Леонченко, провел 19 октября 2021-го. Мы освещали ту пресс-конференцию здесь , процитируем главные тезисы, которые выдвинул Ральф Рангник:

– Цель моей команды в том, чтобы «Локомотив» развивался и модернизировался. Повысить рыночную стоимость команды, заниматься трансферами. Надо раньше покупать игроков. Покупать в 27-28 лет людей – поздно.

Чтобы увеличить стоимость игроков, нужно брать их раньше и через 2-3 года продавать. Так мы действовали и в «Хоффенхайме», и в «Зальцбурге», и «Лейпциге». Мы создали стоимость больше миллиарда евро. И это не говоря о результатах. Убедить молодых игроков приехать в Россию непросто. Нужно их находить, убеждать, показывать условия для тренировки.

– Какая модель развития у клуба? Если как у «Зальцбурга», то как это согласуется с конкуренцией за попадание в ЛЧ в России? Если как у «Лейпцига», то как это согласуется с необходимостью положительного трансферного баланса (у «Лейпцига» никогда его не было)?

– Эти два примера, которые вы назвали, а еще «Бенфика», «Порту». Можно создать спортивный успех и увеличить стоимость. Я ездил в Париж общаться с Бека-Бека, он не хотел в Россию. В «Лейпциг» и «Зальцбург» было проще звать игроков. Упамекано, Хайдара и другие. А здесь надо найти свой путь. Такая цель должна быть в ближайшие два года. Академия с тренерами для подготовки российских игроков. А в плане легионеров еще пожилых игроков не стоит привлекать в Россию. Почему футболисты приезжают в Россию? Из-за красивого города, денег и налогов.

Мы поменяли эту стратегию в «Зальцбурге», так должно быть и здесь. Чтобы игроки хотели развиваться. Мне непонятно, почему Россия выступает хуже Греции, Португалии. Если вы хотите войти в десятку или шестерку в Европе, то нужно думать стратегически и меняться. Это возможно, но если думать стратегически об игроках и трансферах. И для нас важна устойчивость. Чтобы в случае нашего ухода структура продолжала работать. Как это было в других наших проектах. Из паровоза мы хотим сделать «Сапсан», чтобы все отвечало современному футбольному клубу .

10 октября 2021 года: Рангник привел в «Локо» Маркуса Гиздоля

К тому моменту отношение к Рангнику со стороны болельщиков «Локомотива» было довольно спорное: по слухам именно Ральф убрал Марко Николича и еще до отставки серба вел переговоры по назначению Маркуса Гиздоля. Функционер все отрицал и утверждал, что начал переговоры с немцем только после официального увольнения Николича:

– Не я принял решение о том, что Марко больше не будет тренером. Для меня важно, чтобы команда развивалась. Каким будет это развитие, будет понятно в течение недели. Поэтому важен прогресс в тактическом и игровом плане. Если команда не добирает, то это очень обидно. Развитие игроков всегда очень сильно связано с развитием команды. Буквально в последнюю неделю посмотрел игроков академии. Там хорошая работа. Думаю, у нас получится наладить выпуск игроков. «Локомотив» сможет воспитывать футболистов в академии, которые смогут заиграть в Европе. Это топ-академия и топ-тренеры. В России 140 миллионов человек. Больше, чем в Германии. Цель – подписать игрока раньше и дать ему инфраструктуру и сильных тренеров.

Ходили слухи, что Гиздоль – лишь ширма, за которой настоящим тренером команды был сам Рангник. Маркус опровергал это и говорил о роли Ральфа:

– Я рад, что такой эксперт стоит за моей спиной. Он рядом и помогает. Рекомендует игроков, помогает создавать атакующую игру. Мы будем советоваться, но выбор состава – решение главного тренера.

29 ноября 2021 года: Томас Цорн стал спортивным директором «Локомотива»

Как сообщал клубный сайт, Цорн пришел помогать Ларсу Корнетке по многим вопросам, среди которых координация внутренних проектов в спортивном департаменте, планирование составов команд и управление контрактами, а также административная поддержка и взаимодействие с остальными подразделениями клуба. Ранее Томас работал спортивным директором «Спартака».

29 ноября 2021 года: Рангник уходит в «МЮ» спустя полгода после назначения, его помощник остался

Немец подписал контракт с «МЮ» до конца сезона, Корнетка тоже мог уехать, но остался. «Это проект, в который я верю. Тут встретил хороших людей и ни на одну секунду не сомневался. Мы в начале большого пути, перед нами еще долгая дорога, поэтому я с интересом и большой душой остаюсь здесь и продолжаю работу» – слова Корнетки, сказанные в середине декабря 2021-го.

Московский клуб опубликовал специальное заявление о том, чего достиг Ральф Рангник в «Локо»: «Под руководством Рангника в короткий срок в клубе создан скаутский департамент, блок по медицине и инновациям, внедрена система продвинутой видеоаналитики, сформирован тренерский штаб, запущены высокотехнологичные информационные системы.

Современная европейская система футбольной подготовки, которую внедрил в «Локомотиве» Рангник, не завязана на персоналиях и продолжит работать после его ухода. Клуб будет развиваться в соответствии с озвученной долгосрочной стратегией».

9 декабря 2021-го: «Локомотив» закончил групповой этап Лиги Европы с двумя очками

В последнем матче Лиги Европы сезона-2021/22 «Локо» в гостях проиграл 0:1 «Марселю». На этом закончились еврокубковые мучения команды: две ничьи (по 1:1 с «Марселем» в первом туре и с «Галатасараем» в четвертом), в остальных матчах – поражения с общим счетом 0:6.

1 марта 2022-го: Гиздоль покинул «Локо», не предупредив клуб

Утром в первый день весны Гиздоль через агента передал «Локо» о том, что уходит. Этого не ожидал никто: тренер не общался на эту тему ни с тренерским штабом, ни с клубным руководством. Вместе с ним ушел помощник Луц Зибхерт. Позже в разговоре с Bild немец пояснил: решение об уходе принял в связи с началом специальной военной операции.

В восьми матчах при Гиздоле «Локо» одержал лишь 3 победы, 37% в процентном соотношении – худший результат в истории клуба.

Комментатор Роман Гутцайт в «Коммент.Шоу» давал инсайд: «Мне сказали, что у «Локо» за месяц на сборах было 12 выходных. Один раз Гисдоль дал 5 – это вообще нереально. Ни одна команда в лиге такого не делала. Потом еще последовало 4 подряд выходных».

После Гиздоля команду подобрал Марвин Комппер – тренер без лицензии

Сначала говорили о Дмитрии Лоськове и Олеге Пашинине в качестве исполняющих обязанности главного тренера, но в итоге «Локо» возглавил Комппер. Он пришел в клуб вместе с Гисдолем и работал аналитиком в тренерском штабе.

Официально Комппер главным тренером «Локомотива» так и не стал: у него нет лицензии Pro, только лицензия уровня A – последняя перед Pro. Поэтому команду де-юре возглавил тренер вратарей Заур Хапов.

Комппер так объяснял решение остаться в России: «Я вне политики. Я начал здесь работу, которая посвящена нашему проекту, игрокам и команде. Я командный игрок и думаю не только о себе, я не бегу, столкнувшись с давлением извне. Убежать и оставить после себя выжженную землю – точно не в моем стиле».

5 апреля 2022 года: Корнетка покинул «Локомотив»

Корнетка занимал должность руководителя по спорту и развитию – занимался тем же, что и Рангник до ухода в «МЮ». Корнетка пояснил уход так: «К сожалению, внешние обстоятельства заставили меня расстаться с «Локомотивом». Хочу сказать спасибо прекрасным людям, с которыми я работал здесь. Я все еще верю в уникальный проект, который мы начали в «Локомотиве», и уверен, что Томас Цорн и другие топовые эксперты продолжат идти по правильному пути. Эта невероятно сильная команда. У нее есть потенциал для успешного будущего».

10 мая 2022 года: «Локомотив» закрыл «Казанку»

Клуб мотивировал это решение тем, что молодежной команды будет достаточно для развития игроков. «Держать фарм-клуб ради того, чтобы из 20 человек в основу попало 1-2 – невыгодно», – прокомментировал позже Цорн.

30 июня 2022 года: клуб назначил Йозефа Циннбауэра, но команду к матчам все равно готовил Комппер

До работы в «Локо» Циннбауэр работал в «Гамбурге» и «Санкт-Галлене», а с 2019-го по 2021-й возглавлял «Орландо Пайрэтс». Из достижений у немца были только две бронзы в национальном чемпионате ЮАР и победа в Кубке восьми (в нем участвуют восемь лучших команд лиги).

Цорн положительно оценил тренера: «У Йозефа серьезный опыт работы с молодежью. Он разделяет принципы игры, которую хотим видеть в «Локо».

Несмотря на приход Циннбауэра, Комппер сохранил полномочия – он готовил команду к матчам и занялся вопросом получения лицензии Pro.

Перед началом сезона в клубе воодушевленно рассуждали о самых высоких местах. Вот самые смелые высказывания:

Станислав Магкеев: «С «Зенитом» можно бороться за первое место».

Томас Цорн: «Не хотим бросаться лозунгами о чемпионстве, чтобы не давить на команду. Цели – максимальные».

Алексис Бека-Бека: «Если мы будем играть как можно лучше, «Локо» станет чемпионом России. У нашей команды есть все шансы на чемпионство. Мы готовы сражаться за золотые медали на 100%».

Дмитрий Баринов: «Бороться можно со всеми. Но вы увидите другой «Локомотив», намного сильнее. Мы готовы составить конкуренцию «Зениту».

Вильзон Изидор: «Зенит» – это не та команда, которую невозможно обыграть. Мы их не боимся. Во Франции, например, недавно чемпионами становились «Лилль» и «Монако». Почему бы нам не сделать это? Мы можем скинуть «Зенит» с пьедестала».

5 сентября 2022 года: Комппера все-таки уволили. Причина – неудовлетворительные результаты команды

Уход немца не повлек за собой поиск нового тренера – «Локомотив» сделал ставку на Циннбауэра.

Василий Уткин емко отреагировал на это: «Отставка Комппера в «Локомотиве». Что это означает? Кто в «Локомотиве» реально главный, а кто второй? Они сами-то там не запутались?»

Правда, после того, как Комппер покинул клуб, результаты не наладились. Последние матчи «Локо» удручают: команда проиграла 5 матчей подряд в Мир РПЛ с общим счетом 3:13, а игра с «Сочи», которая повлекла за собой масштабные перестановки, вообще не удалась (0:4 в гостях).

У «Локомотива» 26 пропущенных мячей в Мир РПЛ в этом сезоне – больше лишь у «Оренбурга» (27). Московский клуб идет 14-м в турнирной таблице, а отрыв от последнего места составляет лишь 4 очка.

После игры против «Сочи» «Локомотив» объявил об уходе Циннбауэра и Цорна. С новым тренером московский клуб определится 10-11 октября, среди кандидатов Сергей Юран, Андрей Талалаев и Юрий Семин.

Цорн не проработал в клубе и года, но еще в конце сентября был полон ожиданий: «У меня контракт до 2024 года. Планирую отработать его полностью».

Фото: fclm.ru; РИА Новости/Евгений Одиноков, Максим Богодвид, Джузеппе Маффиа, Алексей Филиппов, Григорий Сысоев, Александр Вильф