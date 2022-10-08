Боль «Локо» не прекращается: 0:4 от «Сочи», 26 пропущенных (больше только у «Оренбурга») и 14-е место в РПЛ

Цорн и Циннбауэр уже уволены.

«Локомотив» продолжает страдать: теперь словил разгром от «Сочи» (0:4). Промах Педриньо и привоз Худякова предрешили кадровые перестановки в клубе.

«Сочи» разорвал «Локо» – с ошибкой Худякова и двойной штангой

«Сочи» вышел вперед на 33-й минуте: Нобоа поймал мяч на грудь и мощно пробил с полулета – у него уже 9 голов в этом сезоне.

Все остальное случилось во втором тайме. Сначала «Локо» организовал 2 штанги в одной атаке: не повезло Педриньо и Живоглядову – хотя бразилец добивал с угла вратарской.

Всего через 3 минуты – новый курьез от москвичей: Худяков собирался вынести мяч в поле, но его успел зацепить Ушатов. Дальше – быстрая перепасовка и точный удар Жоазиньо. Ближе к концу матча бразилец оформил дубль, а Сарвели добил «Локо» – безнадежные 0:4, после которых все-таки случили кадровые перемены.

«Спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр покидают «Локомотив» – заявление клуба после провала с «Сочи».

У «Локо» все совсем грустно: 14-е место в РПЛ и 26 пропущенных (больше только у «Оренбурга»)

«Локомотив» идет 14-м в Мир РПЛ, ниже располагаются «Химки» (8 очков) и «Торпедо» (5 и матч в запасе).

Такого провала в РПЛ у «Локомотива» еще не было. В сезоне-2016/17 после 12 туров было 11-е место и 12 очков, но пропустили тогда только 10 мячей – с нынешним (26 пропущенных) не сравнить.

Проблемы начались после ухода Николича – с этого момента «Локо» больше всех пропустил и нахватал карточек

Александр Дорский оценил результаты «Локомотива» после увольнения Марка Николича – за это время сыграли 32 тура, и все очень плохо.

«Сапсан» Ральфа Рангника/Ларса Корнетки/Томаса Цорна/Маркуса Гиздоля/Марвина Комппера/Джо Циннбауэра показал потрясающие результаты на этом отрезке (по сути, полный сезон).

Кто больше всех пропустил в РПЛ на этом отрезке: «Локомотив» – 57, «Химки» – 55, «Нижний» и «Ростов» – по 46.

Допущенные xG без учета пенальти: «Химки» – 45,2, «Нижний Новгород» – 44,6, «Локомотив» – 44,5.

Очки (среди тех, кто играет в РПЛ оба сезона): «Нижний» – 31, «Химки» – 32, «Урал» – 34, «Крылья Советов» – 39, «Локомотив» – 40.

Желтые карточки: «Локомотив» – 88, «Сочи» – 82, «Ахмат» – 81.

Красные карточки: «Локомотив» – 10, «Динамо» – 8, «Урал», «Спартак», «Сочи», «Краснодар» – по 6.

Фолы: «Локомотив» и «Ахмат» – по 234, «Урал» – 220», – из телеграм-канала Дорского.

Фото: vk.com/fclokomotiv