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Боль «Локо» не прекращается: 0:4 от «Сочи», 26 пропущенных (больше только у «Оренбурга») и 14-е место в РПЛ

Даниил Худяков Даниил Худяков
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Цорн и Циннбауэр уже уволены.

«Локомотив» продолжает страдать: теперь словил разгром от «Сочи» (0:4). Промах Педриньо и привоз Худякова предрешили кадровые перестановки в клубе.

«Сочи» разорвал «Локо» – с ошибкой Худякова и двойной штангой

«Сочи» вышел вперед на 33-й минуте: Нобоа поймал мяч на грудь и мощно пробил с полулета – у него уже 9 голов в этом сезоне.

Все остальное случилось во втором тайме. Сначала «Локо» организовал 2 штанги в одной атаке: не повезло Педриньо и Живоглядову – хотя бразилец добивал с угла вратарской.

Всего через 3 минуты – новый курьез от москвичей: Худяков собирался вынести мяч в поле, но его успел зацепить Ушатов. Дальше – быстрая перепасовка и точный удар Жоазиньо. Ближе к концу матча бразилец оформил дубль, а Сарвели добил «Локо» – безнадежные 0:4, после которых все-таки случили кадровые перемены.

«Спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр покидают «Локомотив» – заявление клуба после провала с «Сочи».

У «Локо» все совсем грустно: 14-е место в РПЛ и 26 пропущенных (больше только у «Оренбурга»)

«Локомотив» идет 14-м в Мир РПЛ, ниже располагаются «Химки» (8 очков) и «Торпедо» (5 и матч в запасе).

Такого провала в РПЛ у «Локомотива» еще не было. В сезоне-2016/17 после 12 туров было 11-е место и 12 очков, но пропустили тогда только 10 мячей – с нынешним (26 пропущенных) не сравнить.

Проблемы начались после ухода Николича – с этого момента «Локо» больше всех пропустил и нахватал карточек

Александр Дорский оценил результаты «Локомотива» после увольнения Марка Николича – за это время сыграли 32 тура, и все очень плохо.

«Сапсан» Ральфа Рангника/Ларса Корнетки/Томаса Цорна/Маркуса Гиздоля/Марвина Комппера/Джо Циннбауэра показал потрясающие результаты на этом отрезке (по сути, полный сезон).

Кто больше всех пропустил в РПЛ на этом отрезке: «Локомотив» – 57, «Химки» – 55, «Нижний» и «Ростов» – по 46.

Допущенные xG без учета пенальти: «Химки» – 45,2, «Нижний Новгород» – 44,6, «Локомотив» – 44,5.

Очки (среди тех, кто играет в РПЛ оба сезона): «Нижний» – 31, «Химки» – 32, «Урал» – 34, «Крылья Советов» – 39, «Локомотив» – 40.

Желтые карточки: «Локомотив» – 88, «Сочи» – 82, «Ахмат» – 81.

Красные карточки: «Локомотив» – 10, «Динамо» – 8, «Урал», «Спартак», «Сочи», «Краснодар» – по 6.

Фолы: «Локомотив» и «Ахмат» – по 234, «Урал» – 220», – из телеграм-канала Дорского.

Сочи – Локомотив 4:0 (1:0, 3:0)
Дата проведения
8 октября, 19.00, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 33 Нобоа, 2:0 – 67 Жоаозиньо, 3:0 – 82 Жоаозиньо, 4:0 – 90 Сарвели.
СочиДжанаев, Маргасов, Терехов, Юрганов, Дркушич, Макарчук, Нобоа, Цаллагов (Кравцов, 86), Батырев (Ушатов, 46), Шипунов (Жоаозиньо, 46), Джорджевич (Сарвели, 58).
ЛокомотивХудяков, Живоглядов, Едвай, Кузьмичев (Куликов, 87), Тикнизян, Баринов, Марадишвили (Изидор, 46), Карпукас (Мампасси, 88), Камано (Керк, 46), Игнатьев (Раконяц, 75), Педриньо.
Предупреждения:
Юрганов (7), Марадишвили (20), Батырев (27), Дркушич (70), Терехов (78), Цаллагов (79).

«Локомотив» проиграл 5 матчей подряд впервые в российской истории. Последняя такая серия выбросила команду из Высшей лиги

Фото: vk.com/fclokomotiv

Цорн и Циннбауэр уволены из «Локо». Станет лучше?
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