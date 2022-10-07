Космическое падение «Химок» после увольнения Юрана: 0 побед в 11 матчах и зона вылета

Зато водят хороводы.

«Химки» снова проиграли – на этот раз «Уралу» (1:2), который выиграл уже третий матч подряд. Подмосковная команда наиграла на гол только на 92-й минуте, но зато запомнилась хороводами при розыгрыше стандартов, которые Спартак Гогниев впервые привнес из «Алании».

Первая карусель случилась на 21-й минуте – трюк привел лишь к ответной контратаке. Вскоре команда соорудила еще один хоровод на угловом, но снова без опасного момента.

Падение продолжается – «Химки» спустились в зону вылета (15-е место), у команды уже 11-матчевая серия без побед (8 игр в чемпионате и 3 в Кубке), которая началась сразу после увольнения Сергея Юрана. В последний раз клуб побеждал 7 августа – у «Торпедо» (3:1). После этого 10 поражений (одно – в серии пенальти Кубка России) и одна ничья.

Хроника падения: 73 млн компенсаций из-за увольнений и статус худшей команды лиги после ухода Юрана

«Химки» резво стартовали при Юране: две победы, ничья, минимальное поражение и разница мячей +4. При этом после четырех туров команда и по качеству игры соответствовала результатам: занимала первое место по допущенным xG с игры, была третьей по общему допущенному xG (без пенальти), второй-третьей по допущенным ударам с игры (вместе с «Сочи»), делила третье место по допущенным ударам всего (с «Ростовом»).

Но затем случилось неожиданное увольнение после победы над «Торпедо» 3:1. Куратор «Химок» Роман Терюшков сказал, что речь изначально шла о краткосрочном взаимодействии – хотя в мае заявлял, что Юран в «Химках» всерьез и надолго.

Тренер получил компенсацию за расторжение (33 миллиона рублей), грозно реагировал на слухи про отставку из-за договорняка, но заявил, что про причины увольнения у руководства не спрашивал.

Команду принял Николай Писарев, при котором «Химки» проиграли все три матча в РПЛ – «Ахмату», «Локомотиву» и «Сочи» с общим счетом 2:10. После кубкового поражения от «Краснодара» (1:3) Писарева отправили в отставку.

По информации «Матч ТВ», «Химки» должны Писареву 30 млн рублей за увольнение, его штабу – еще около 10 млн. Терюшков уклонялся от сроков выплаты: «По Писареву даже не хочу комментировать. Пусть сидит и ждет. Тренер, который с таким «потрясающим» результатом отработал…

Я считаю, что сейчас важнее погасить задолженность перед игроками».

Третьим тренером команды с начала сезона стал Спартак Гогниев. Он сразу пообещал играть в атаку с доминированием, но поражения продолжились. Особенно болезненными получились кубковые 0:5 от «Локо» в конце сентября.

В итоге максимум «Химок» в чемпионате после увольнения Юрана – 0:0 с «Крыльями». Зафиксируем еще раз: у команды было 7 очков в четырех турах РПЛ, после чего тренера убрали и теперь у «Химок» один балл в 8 играх, предпоследнее место в таблице и разница мячей -10. Контраст!

На отрезке без Юрана «Химки» абсолютно худшая команда лиги. Это при том, что у них на один сыгранный матч больше.

«Внизу таблицы есть конкуренция. Нет явных аутсайдеров, кроме «Химок», которые падают с космической скоростью вниз», – такую оценку команде на днях дал сам Юран.

Тренер ведет переговоры с клубом РПЛ и надеется скоро вернуться. Вряд ли это будут «Химки», которые он возглавлял уже три раза. Правда, через пару дней после августовской отставки Юрана Терюшков не исключал и такого варианта: «Пути господни неисповедимы, поэтому если будет такая необходимость, то Сергей Николаевич вернется и в четвертый раз».

Фото: fckhimki.com