ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2022
Блог

Космическое падение «Химок» после увольнения Юрана: 0 побед в 11 матчах и зона вылета

Николай Писарев Николай Писарев
Роман Терюшков Роман Терюшков
Спартак Гогниев Спартак Гогниев
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Сергей Юран Сергей Юран
Химки Химки
Футбол Футбол

Зато водят хороводы.

«Химки» снова проиграли – на этот раз «Уралу» (1:2), который выиграл уже третий матч подряд. Подмосковная команда наиграла на гол только на 92-й минуте, но зато запомнилась хороводами при розыгрыше стандартов, которые Спартак Гогниев впервые привнес из «Алании».

 

Первая карусель случилась на 21-й минуте – трюк привел лишь к ответной контратаке. Вскоре команда соорудила еще один хоровод на угловом, но снова без опасного момента.

Падение продолжается – «Химки» спустились в зону вылета (15-е место), у команды уже 11-матчевая серия без побед (8 игр в чемпионате и 3 в Кубке), которая началась сразу после увольнения Сергея Юрана. В последний раз клуб побеждал 7 августа – у «Торпедо» (3:1). После этого 10 поражений (одно – в серии пенальти Кубка России) и одна ничья.

Хроника падения: 73 млн компенсаций из-за увольнений и статус худшей команды лиги после ухода Юрана

«Химки» резво стартовали при Юране: две победы, ничья, минимальное поражение и разница мячей +4. При этом после четырех туров команда и по качеству игры соответствовала результатам: занимала первое место по допущенным xG с игры, была третьей по общему допущенному xG (без пенальти), второй-третьей по допущенным ударам с игры (вместе с «Сочи»), делила третье место по допущенным ударам всего (с «Ростовом»).

Но затем случилось неожиданное увольнение после победы над «Торпедо» 3:1. Куратор «Химок» Роман Терюшков сказал, что речь изначально шла о краткосрочном взаимодействии – хотя в мае заявлял, что Юран в «Химках» всерьез и надолго.

Тренер получил компенсацию за расторжение (33 миллиона рублей), грозно реагировал на слухи про отставку из-за договорняка, но заявил, что про причины увольнения у руководства не спрашивал.

Команду принял Николай Писарев, при котором «Химки» проиграли все три матча в РПЛ – «Ахмату», «Локомотиву» и «Сочи» с общим счетом 2:10. После кубкового поражения от «Краснодара» (1:3) Писарева отправили в отставку.

По информации «Матч ТВ», «Химки» должны Писареву 30 млн рублей за увольнение, его штабу – еще около 10 млн. Терюшков уклонялся от сроков выплаты: «По Писареву даже не хочу комментировать. Пусть сидит и ждет. Тренер, который с таким «потрясающим» результатом отработал…

Я считаю, что сейчас важнее погасить задолженность перед игроками».

Третьим тренером команды с начала сезона стал Спартак Гогниев. Он сразу пообещал играть в атаку с доминированием, но поражения продолжились. Особенно болезненными получились кубковые 0:5 от «Локо» в конце сентября.

В итоге максимум «Химок» в чемпионате после увольнения Юрана – 0:0 с «Крыльями». Зафиксируем еще раз: у команды было 7 очков в четырех турах РПЛ, после чего тренера убрали и теперь у «Химок» один балл в 8 играх, предпоследнее место в таблице и разница мячей -10. Контраст!

На отрезке без Юрана «Химки» абсолютно худшая команда лиги. Это при том, что у них на один сыгранный матч больше.

«Внизу таблицы есть конкуренция. Нет явных аутсайдеров, кроме «Химок», которые падают с космической скоростью вниз», – такую оценку команде на днях дал сам Юран.

Тренер ведет переговоры с клубом РПЛ и надеется скоро вернуться. Вряд ли это будут «Химки», которые он возглавлял уже три раза. Правда, через пару дней после августовской отставки Юрана Терюшков не исключал и такого варианта: «Пути господни неисповедимы, поэтому если будет такая необходимость, то Сергей Николаевич вернется и в четвертый раз».

Урал – Химки 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
7 октября, 17.30, «Екатеринбург-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Каштанов, 2:0 – 63 Ранджелович, 2:1 – 90 Кухарчук.
УралПомазун, Бевеев, Филипенко (Герасимов, 78), Иллой-Айет, Гогличидзе (Быковский, 46), Газинский, Сиссе, Ранджелович (Влут, 68), Мишкич, Юшин (Гаджимурадов, 68), Каштанов.
ХимкиЛантратов, Боженов (Волков, 21), Черный, Филин, Идову (Главчич, 64), Магомедов, Глушаков (Кухарчук, 74), Гулиев, Зуев, Долгов (Гбане, 74), Руденко (Ломовицкий, 64).
Предупреждения:
Филин (49), Глушаков (66).

Экс-заместитель Терюшкова – новый гендир «Химок». Уже шестой за два года

Химки и спорт – давно безумие: как-то мэр вымогал взятки у IKEA, а компания предложила перевести $1 000 000 на детский спорт

Фото: fckhimki.com

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные