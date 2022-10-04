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«Мы люди подневольные». Российский футбол реагирует на частичную мобилизацию

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Восприятие разное.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Мы собрали реакции российского футбола на это событие.

Баринов, Чистяков и Маслов говорят о непростом времени

•‎ Хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов после матча России с Киргизией говорил, что футбол сейчас отошел на второй план.

«Тяжелое время, очень тяжелое. Мысли были нефутбольные в голове. Могу сказать лично за себя и за некоторых ребят. Когда это все началось, был в таком тильте (покерный термин, обозначающий состояние умственного или эмоционального замешательства – Sports.ru). Сейчас не так, конечно. Но много думаю об этом. Когда могут близкого забрать… Тяжело», – делился своим состянием Баринов. 

•‎ Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков сказал, что многих его товарищей мобилизовали: «Скажу только за себя, время очень непростое. Достаточно товарищей ушли туда. Во время матчей, тренировок пытаюсь отвлекаться. Но когда выхожу с поля, начинаю читать новости, не знаю. Непростое время. Как его пережить? От нас это мало зависит. Терпеть и поменьше читать новостей».

•‎ Защитник «Спартака» Павел Маслов поделился рецептом против тревожности.

«Ситуация в мире и стране не самая легкая. Она постоянно сидит в подкорке. Пытаюсь абстрагироваться, потому что футбол это подразумевает, но это нелегко – постоянно об этом думаешь. Новая ситуация, надо пытаться к ней адаптироваться. Это происходит здесь и сейчас: нам нужно понять, что с этим делать.

Стараюсь не читать новости. Что-то доходит не по моей воле, но стараюсь абстрагироваться. Кто-то из знакомых уже мобилизован, с ними только мизерная связь. Мне тяжело описать свои чувства – это что-то новое, чего в жизни ранее не было. Тяжело осознать, когда твои друзья и знакомые уходят туда, а ты ничего не можешь сделать», – сказал Маслов.

Карпин отмечает, что все реагируют по-разному

•‎ Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин отмечал разные реакции на новости о частичной мобилизации. 

«Кто-то может отключиться, кто-то не может, кто-то обращает внимание, кто-то этого не делает. До матча [в Кыргызстане] все говорили, что надо играть – это наша работа. Но у кого-то получается забыть, допустим, у того же Уткина, как он сам говорит. А у кого-то не получается.

Наверное, трудно отключиться на сто процентов. Во время тренировки, разминки, матча – уже проще, потому что футбол отвлекает. Как и любая работа. Но полностью отключиться, думаю, никто не может», – сказал главный тренер сборной России.

У Игнатьева и Классена нет тревожности

•‎ Форвард «Локо» Иван Игнатьев не очень переживает. «Конечно, ты где-то читаешь эти новости, слышишь. Но мне это не мешает концентрироваться на футболе. Я – профессиональный спортсмен, я должен уметь переключаться и делать свое дело. У меня вообще нет тревожности», – рассуждал Игнатьев.

•‎ Не волнуется и защитник «Спартака» Леон Классен: «Что касается обстановки в команде из-за частичной мобилизации, то мы работаем, все спокойно. Готовимся к следующей игре. Никакой тревоги у меня нет».

Гаранин хочет, чтобы все скорее закончилось, а Аджоев сухо отчитывается об обстановке в «Арсенале»

•‎ Старший тренер «Сочи» хочет, чтобы жизнь поскорее вернулась в привычное русло: «Очень сильно переживаем за обстановку вокруг. Очень много разговоров на эту тему. Я не хотел бы углубляться в эту ситуацию. Дай Бог, чтобы все это быстрее закончилось. Чтобы все жили в мире и счастье.

Играли бы в футбол, приходили на футбол, играли в хоккей и хоккей с мячом, ходили на концерты Пугачевой и Галкина (Максим Галкин признан иноагентом на территории Российской Федерации – прим). Все бы получали удовольствие. Чтобы мир был и согласие. Мы ждем этого», – сказал Гаранин.

•‎ Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев коротко отчитался о ситуации в команде: «Повестки еще никому не приходили. Насколько я знаю, все футболисты патриоты. Пока ничего нет. Если придет повестка – не вопрос. Так что задача – играть в футбол».

Обляков избегает новостей

•‎ Полузащитник ЦСКА Иван Обляков вообще не захотел говорить о мобилизации: «Не хотелось бы говорить об обстановке в России… Все-таки хочется играть в футбол. Стал ли читать меньше новостей? Скажу честно, что не особо хочу следить за всем этим. Были ли случаи, что приходили повестки родственникам и знакомым? Есть случаи разные. Ситуацию в стране знаю, но тяжело об этом говорить. Знаю, что она непростая». 

•‎ От слов капитана «Химок» Дмитрия Тихого веет обреченностью: «У меня тоже есть знакомые и друзья, но что мы можем сделать? Мы люди подневольные. Нам остается играть в футбол. Я все-таки спортсмен, профессионал. Приходится, а что делать? В мире всегда что-то происходит, нужно от этого абстрагироваться. Конечно, это не очень легко, но ребята стараются».

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин, Александр Вильф, Алексей Филиппов

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