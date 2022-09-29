«Спартак» разгромил «Зенит»! Дубль Промеса в концовке – и первая победа за 5 лет

Историческая.

Несмотря на кубковый статус игры, матч «Спартака» и «Зенита» – всегда искры и напряжение. Гильермо Абаскаль снова удивил: испанец выбрал схему с тремя центральными защитниками (Масловым, Литвиновым и Джикией), а по флангам поставил Хлусевича и Классена.

У Даниила рабочая нога правая, у Леона – левая, но они снова вышли инвертированными латералями. Такой вариант Абаскаль уже пробовал, но не с начала матча – это было в последние минуты против «Ростова». Сейчас этот вариант выглядел обоснованно, хоть и необычно: слева у «Зенита» вышел правоногий Мантуан, справа – левша Малком. Инвертированные фланги у обоих соперников – большая редкость для российского футбола.

По сравнению с игрой в РПЛ изменились три позиции у «Спартака» (вместо Чернова, Мартинса и Денисова появились Маслов, Классен и Умяров) и на пять – у «Зенита» (вместо Кержакова, Барриоса, Ловрена, Мостового и Кассьерры вышли Иван, Чистяков, Круговой, Мантуан и Сергеев). Почти все изменения там, где у команд серьезная конкуренция за место.

«Спартак» и «Зенит» доминировали отрезками. Концовку однозначно забрали москвичи

В первом тайме команды были лучше отрезками – то «Спартак» проведет несколько бодрых атак, то «Зенит» на пару минут закроет москвичей и заберет подборы на несколько заходов. Хотя опасных моментов не хватало: пожалуй, только Михаил Игнатов с попыткой прошить в упор Ивана и Кузяев с ударом в штангу могли забить до перерыва.

У «Зенита» набралось всего четыре удара за тайм – и ни одного в створ.

Второй тайм петербуржцы начали активнее, особенно запомнилась шикарная диагональ Вячеслава Караваева на Малкома со своей половины поля, которую бразилец обработал в касание и, не опуская на землю, шарахнул в штангу. Когда инициативу снова перехватил «Спартак», Семак отреагировал переходом на тройку центральных защитников.

Это скорее даже помешало: буквально через пару минут после замен «Зенита» Даниил Денисов здорово сыграл на подборе и выкатил мяч Квинси Промесу, а тот спокойно пробил мимо бразильского кипера петербуржцев – 1:0.

Через пять минут забили еще, причем «Спартак» в похожем стиле проник в штрафную, только завершал уже Александр Соболев. У лучшего игрока сентября в РПЛ шесть матчей с голами подряд за клуб и сборную России.

А потом Промес в контратаке довел до разгрома.

Матч, который приближался к нулевой ничьей, внезапно завершился такой крупной победой спартаковцев.

Наконец-то «Спартак» выиграл у «Зенита»: не могли пять лет. Разгромов не было вообще с 2006-го

Эта победа – историческая.

• «Спартак» прервал серию из 11 матчей без побед над «Зенитом». Предыдущая победа осталась в ноябре 2017-го еще при Массимо Каррере, с тех пор было семь поражений и четыре ничьих.

• Более того, «Спартак» крупно выиграл у «Зенита» (с разницей 3+) в официальных матчах впервые с 2006-го! Тогда москвичей тренировал Владимир Федотов, а петербуржцев – Властимил Петржела (через один матч он ушел). За «Спартак» забивали Павлюченко, Пьянович (дважды) и Баженов, а за «Зенит» – спартаковец Сергей Ковальчук (срезал в свои ворота на третьей минуте).

А вот дома «Спартак» крупно не обыгрывал «Зенит» 23 года – с 1999-го! Кажется, одним матчем красно-белые смахнули сразу несколько неприятных серий.

• Прервалась и серия «Зенита» без поражений в матчах с московскими командами – остановилась на 22 матчах. В августе 2020-го петербуржцы проиграли «Динамо» (0:1). С тех пор пор «Зенит» провел 21 матч против москвичей во всех турнирах, одержав 16 побед и пять раз сыграв вничью.

• «Зенит» не забил «Спартаку» впервые за 10 матчей – предыдущий раз такое было в сентябре 2018-го, тоже еще при Каррере, тогда закончили 0:0.

• Кстати, «Спартак» снова забил – не дало им в этом сезоне только «Динамо» (0:1). А вот у «Зенита» «сухой» матч третий – были 0:2 с «Крыльями» в Кубке и 0:0 с «Ахматом» в Премьер-лиге.

Москвичи, похоже, больше нацелены на Кубок – в трех матчах в группе набрали 9 очков, на втором месте «Крылья» с 6 очками. Причем для «Спартака» все складывается идеально: 9 очков, разница мячей 7:0. А вот «Зенит» проиграл два выездных матча и справился только с «Факелом»

Что дальше в Кубке?

Впереди еще весь второй круг – только «Факел», который в этой группе не набрал очков, выглядит аутсайдером. А вот «Спартаку» еще ехать и в Воронеж, и в Самару, и в Петербург.

Четвертый тур – в середине октября, еще два пройдут в ноябре. К слову, команда, которая займет третье место в группе, выпадет из Пути РПЛ в Путь регионов к клубам Первой и Второй лиги, так что, вероятно, по такой дороге добраться до финала будет попроще. Но уже без права на ошибку, которое дает Путь РПЛ.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Вильф; globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press