У ЦСКА новый владелец – «Баланс Эссет Менеджмент». Это выход из-под санкций

Гинер остался на месте.

Во время международной паузы ЦСКА сменил владельцев. Теперь 77,63% акций клуба принадлежат компании «Баланс Эссет Менеджмент» – раньше это была доля корпорации ВЭБ.РФ.

Клуб выпустил заявление: «Мы благодарны ВЭБ.РФ за всестороннюю поддержку клуба в один из самых непростых периодов в его истории. Столь надежный и мощный партнер позволил клубу обрести финансовую стабильность и открыл перспективы для дальнейшего роста.

Мы вместе с ВЭБ.РФ продолжим развивать социальные проекты, направленные на популяризацию спорта, здорового и экологичного образа жизни. Мы рады приветствовать нашего нового партнера – «Баланс Эссет Менеджмент». Уверены, что такое партнерство поможет решать самые амбициозные задачи».

Важно, что «Баланс Эссет Менеджмент» сосредоточится на создании инвестиционного продукта на базе комплекса недвижимости клуба. Спортивное направление деятельности при этом остается без изменений – все под контролем президента Евгения Гинера.

Стороны не стали раскрывать стоимость сделки.

Что за «Баланс Эссет Менеджмент»?

«Коммерсантъ» сообщает, что это инвестиционная компания, подконтрольная Виталию Балановичу – 51-летнему предпринимателю из Москвы. Про него известно не так много: он отучился в Московском институте электронной техники РФ на инженер-физика, а в начале 2000-х окунулся в инвестиционный рынок.

Сначала Баланович занимался привлечением клиентов, вопросами согласования и организации установки систем безопасности, потом оказался в акционерном обществе инвестиционной группы «Тринфико» и там с позиции проектного менеджера поднялся до должности генерального директора. Баланович отвечает за маркетинговую политику и развивает сектор продаж, плюс инвестирует в недвижимость.

Именно «Тринфико», казалось, должно было приобрести ЦСКА. Об этом генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев говорил «Спорт-Экспрессу» в середине сентября. Тогда один из боссов ЦСКА объяснял решение: «Это достаточно долгий процесс выхода из-под санкций. Как мы видим, даже клубы, которые не находятся под санкциями, как, например, «Динамо» в истории с «Челси», сталкиваются с проблемами. Ситуация очень непростая, но будем надеяться, что она может улучшиться».

Про «Баланс Эссет Менеджмент» известно меньше – компания занимается управлением земельными активами по всей России. Но главное, что и ею руководит Баланович.

«Текущая ситуация позволила посмотреть на бизнес-модель клуба как на два ключевых направления — спортивное и недвижимость,— говорится в заявлении ВЭБ.РФ.— Получили предложение от Виталия Балановича, управляющего с большим инвестиционным опытом на рынке недвижимости в России. В том числе в части редевелопмента существующих объектов в новый формат. Его компания займется привлечением инвестиций в развитие и управлением недвижимостью клуба. Контроль за спортивной частью бизнеса останется за текущими миноритарными акционерами».

Почему ВЭБ продает ЦСКА?

ЦСКА расстался со статусом частного клуба около трех лет назад – в конце декабря 2019-го.

ВЭБ – государственный инвестбанк, задача которого состоит во вложении государственных средств в наиболее перспективные отрасли промышленности и экономики. Корпорация забрала клуб за долги, погасить которые у прежнего владельца Евгения Гинера не было никакой возможности.

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Еще в феврале Евросоюз и США ввели санкции против ВЭБ.РФ – и это сильно осложнило жизнь футбольному клубу. Хотя Роман Бабаев говорил, что ВЭБ вообще не финансирует клуб: «Это заблуждение. У нас договорные отношения, нейминг стадиона. Такое заблуждение, может, от незнания. Но в целом, конечно, с учетом экономической ситуации и курса национальной валюты, думаю, сейчас всем непросто», – говорил Бабаев в марте.

В июне появилась первая информация, что ВЭБ.РФ выйдет из состава акционеров ЦСКА. Это должно позволить избежать санкций и спокойно вести селекционную работу на трансферном рынке – новые владельцы вне санкционного списка.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Владимир Астапкович; kommersant.ru/Пресс-служба «Баланс Эссет Менеджмент»