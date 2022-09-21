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России не будет на Евро-2024. Всего 2-й раз пропустим два больших турнира подряд

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Вслед за ЧМ-2022 Россия остается и без чемпионата Европы. Ожидаемые новости, которые во вторник подтвердили УЕФА и РФС.

Россию исключили из жеребьевки отбора. Санкции УЕФА действуют

Российский футбольный союз опубликовал лаконичное заявление, главное – наша сборная не будет участвовать в жеребьевке отборочного турнира.

«Сборная России не примет участие в жеребьевке отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года, которая пройдет 9 октября во Франкфурте. Причина – февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее «до дальнейшего уведомления».

Это решение было оспорено РФС в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), который в июле отказал в удовлетворении апелляции. В настоящее время Союз ожидает полного текста решения CAS, по итогам изучения которого будет принято решение о дальнейших шагах в рамках юридической защиты», – говорится в заявлении РФС.

Ноль неожиданностей.

Россия только раз пропускала ЧМ и Евро подряд – по спортивному принципу

Из-за продолжающегося бана без шансов на что-то повлиять повторится худший сценарий.

Если не считать предстоящий чемпионат мира, сборная России четыре раза проваливала квалификацию на крупные турниры: ЧМ-1998, Евро-2000, ЧМ-2006 и ЧМ-2010.

Двойной провал и двойной пропуск случился однажды – на стыке веков. В отборе на ЧМ-1998 россияне заняли второе место в группе, пропустив в финальный турнир Болгарию. Причем в заключительной игре отбора сборная России обыграла болгар 4:2, но все равно отстала от них на одно очко.

Оставались стыковые матчи, там российская сборная не справилась с Италией: 1:1 в Москве и 0:1 в Неаполе. Все голы, кстати, на счету итальянцев – за россиян отличился Фабио Каннаваро.

Фиаско в отборе Евро-2000 вы точно никогда не забудете. За несколько минут до конца матча с Украиной (😔) россияне занимали первое место в группе и напрямую выходили на турнир, но затем случился удар Шевченко и та самая ошибка Филимонова.

1:1 – с первого места в группе на Евро поехала Франция (и выиграла его), а Украина вышла в стыки, где ее остановила Словения. Это в том отборе россияне обыграли в Париже французов – 3:2, но не помогло.

Новые правила: теперь на жеребьевке разводят Украину и Беларусь

Главное, что еще нужно знать про раскидывание сборных по группам для отбора на немецкий Евро-2024.

• Жеребьевка отборочного цикла пройдет 9 октября во Франкфурте. Германия как хозяин получила путевку автоматически.

• Остальные 53 сборные во время жеребьевки будут разделены на 10 групп (семь – по пять команд и три – по шесть). 10 победителей групп и 10 вторых мест выйдут в финальный турнир. Оставшиеся три участника будут определены в плей‑офф, который состоится в марте 2024-го.

Сборные Украины и Беларуси при жеребьевке разведут по разным группам. Еще не смогут сыграть в одной группе сборные Азербайджана и Армении, Испании и Гибралтара, Боснии и Герцеговины с Косово, а также Сербии с Косово.

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Алексей Филиппов

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