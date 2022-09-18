Бальде забанили на три месяца 😱 Оказывается, он пропустил допинг-тест из-за разноса тренера «Кальяри»

Вот это дела.

Кажется, у «Спартака» новая проблема – на этот раз с новичком Бальде Кейта. Московский клуб очень пафосно представлял сенегальца, подписавшего трехлетний контракт, и даже подкалывал «Барселону», которая из-за долгов до последнего не могла внести в заявку новичков: «Зарегистрировали новый трансфер без проблем... Завидуете, «Барселона»?»

Но теперь, похоже, завидовать нечему: Бальде в ближайшие три месяца не сыграет за «Спартак» из-за нарушения процедуры допинг-контроля. Клуб уже подтвердил информацию о дисквалификации.

Что вообще случилось?

• Кейта Бальде дисквалифицировали за нарушение антидопинговой процедуры. Важно (и это отметил «Спартак»): запрещенных веществ в его пробе не обнаружили .

Вероятно, поэтому дисквалификация довольно короткая – тот же воспитанник «Спартака» Владимир Обухов, ныне числящийся в «Оренбурге», отбывает суммарно год дисквалификации за положительную допинг-пробу восьмилетней давности.

• Нарушение случилось еще в период выступления за «Кальяри», поэтому решение о дисквалификации принимал Национальный суд Италии. Его должны исполнять все федерации и конфедерации, подчиняющиеся ФИФА. Да, РФС все еще ей подчиняется, несмотря на заморозку.

• Подробности довольно забавны, их описал юрист Михаил Прокопец в комментарии «РБ-Спорт»: «Был матч «Кальяри» и «Лацио», и после поражения 1:5 тренер «Кальяри» запер команду в раздевалке, устроил разнос – и допинг-офицер потерял визуальный контакт с игроком . С одной стороны, ерунда, с другой – офицер формально подошел к вопросу и записал это как нарушение правил.

Ни футболист, ни «Кальяри» не думали, что это приведет к дисквалификации, максимум – к штрафу. Всем этим процессом занимались юристы «Кальяри», и игрока заверили, что ничего страшного не происходит, риск максимум получить штраф. Это не вопрос недоработки «Спартака» или футболиста – обычно за такие вещи не дают дисквалификации».

• «Спартак» был в курсе проблем Бальде и «Кальяри» на момент трансфера, но решение получил только 6-7 сентября, уже после оформления трансфера.

«Было открыто дело, которым занимался «Кальяри» и по которому никто не предполагал дисквалификации. Тем более – с учетом того, что проба чистая. Эта информация не была донесена до «Спартака», потому что юристы «Кальяри» уверяли, что все будет в порядке и никто не воспринимал это дело, как проблему», – сказал Прокопец.

• Судя по всему, такое решение стало сюрпризом для всех, потому что даже в сборной Сенегала рассчитывали на Бальде, который должен был лететь с командой на матчи 24 и 27 сентября. Теперь игрок пропустит чемпионат мира в Катаре.

• Кейта сможет вернуться к тренировкам с командой не ранее чем за 22 дня до истечения срока наказания. То есть только в середине ноября.

Будет ли апелляция? Судя по всему, нет. «Ждем полный текст решения. Не знаем всех деталей, знаем только срок – три месяца. К сожалению, с учетом маленького срока и с учетом того, что за 3 недели до конца срока игрок может тренироваться, процесс апелляции и займет эти три месяца. Апелляция может быть бессмысленной», – пояснил Прокопец.

«Спартак» не будет платить Бальде эти три месяца. Он вышел всего в одном матче

• «Спартак» не будет платить Кейта зарплату за время простоя. В год нападающий зарабатывает 1,4 млн евро (по данным Ивана Карпова) – поэтому останется примерно без 350 тысяч евро.

• Нельзя сказать, что сенегалец стал незаменимым в новой команде – пока он сыграл за «Спартак» всего в одном матче, выйдя на замену с «Зенитом» во втором тайме. «Кейта Бальде не играл четыре месяца. Четыре! Мы хотели дать ему меньше времени, но получилось чуть больше», – говорил про него Гильермо Абаскаль.

А вот с «Ростовом» и «Факелом» Кейта не было в заявке. Если первый пропуск объяснили недомоганием, то второй не комментировали. Похоже, уже тогда в «Спартаке» уже были в курсе о проблемах сенегальца.

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com, Spada/Keystone Press Agency