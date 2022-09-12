«Ростов» собрал на «Спартак» в 1,5 раза меньше, чем в апреле. Из-за Fan ID жестко упала посещаемость, систему критикуют Карпин и Глебов

На «Динамо» в Кубке пришли почти 30 тысяч.

«Ростов» в ярком стиле разобрал «Спартак» дома – 4:2. Посмотреть игру на «Ростов-Арену» пришли 10 797 зрителей – да, так много болельщиков на домашних матчах текущего сезона Мир РПЛ команда Валерия Карпина еще не собирала.

Но вообще-то это провальные цифры, если сравнивать с тем, к чему в Ростове привыкли.

Игры со «Спартаком» традиционно собирали там почти полную арену. В апреле собралось, например, в полтора раза больше. Раньше цифры были еще внушительнее.

Давайте сравнивать.

После матча ютуб-канал «Вышли» обсудил с капитаном «Ростова» Данилом Глебовым посещаемость на матче. Глебов был явно расстроен – и согласился поучаствовать во флешмобе, чтобы привлечь внимание к ситуации с Fan ID.

– Скажите пару слов про посещаемость, про фанатов, которых нет.

– Думаю, это больная тема для всех. Сами все видите. Сколько сегодня пришло? 11 тысяч? Учитывая, как «Ростов» сейчас идет в таблице, плюс матч со «Спартаком». Без Fan ID было бы 35-40 тысяч. Не знаю, чего добиваются люди, которые сидят сверху .

5-7 тысяч на таких стадионах... Мы можем на «Олимпе» играть, вот и все.

– Джикия сказал, что сегодня у него было три билета, но он не смог никому их отдать, потому что у его знакомых нет Fan ID. У вас нет таких историй?

– Таких историй... Хотел дядя приехать из Сочи, у него тоже Fan ID. Оставалось меньше суток до игры.

Fan ID – это для меня непонятно. Зачем моему ребенку, которому два года, делать Fan ID? Что моя дочь может сделать на стадионе? Просто даже если логически подумать.

– Стоит ли клубам вместе сделать какой-то флешмоб, чтобы привлечь внимание к ситуации?

– Давайте попробуем. Предлагайте идеи. Если все клубы будут «за», давайте сделаем. Может быть, футболистов услышат.

То, что 10 тысяч человек приходят, – это катастрофа. Для клуба, для футбола, для игроков . Одно дело, когда ты играешь, а на стадионе 30-40 тысяч человек, когда ты, условно, отдохнуть не можешь, вы с партнерами не слышите друг друга.

Понятно, что слышно, как нас поддерживают, но это совсем не то, – сказал полузащитник «Ростова».

Без Fan ID «Ростов» собрал почти 30 тысяч человек на «Динамо». На ЦСКА за три дня до этого пришли 8600

«Ростов» красиво стартовал в Кубке России: обыграл «Динамо» 2:0 благодаря дублю 23-летнего нападающего Егора Голенкова. Но красиво было не только на поле, но и на трибунах «Ростов-Арены»: матч собрал почти 30 тысяч болельщиков!

Все верно, Fan ID до Суперфинала в Кубке России не действует.

Скромно напомним, что «Ростов» играл с ЦСКА при 8 тысячах.

Графики посещаемости «Ростова» показывают, что введение Fan ID жутко бьет по посещаемости

Паспорт болельщика печально повлиял на посещаемость «Ростов-Арены», она упала в несколько раз. И это не преувеличение.

Вот посещаемость домашних матчей «Ростова» в этом и предыдущих сезонах. Для чистоты эксперимента мы сравнили количество зрителей на матчах «Ростова» с теми же командами.

Обратите внимание, как просела посещаемость «Ростова» после введения Fan ID. Теперь средние для прошлого сезона 15 тысяч где-то очень далеко.

После «Динамо» посещаемость уже комментировал Глебов: «Думаю, все видели, что на игру с ЦСКА, тоже хорошим соперником, где был Fan ID, пришло только восемь тысяч и сегодня, без Fan ID, пришло 28 тысяч. Все очевидно, все понятно. И если это не понимают те, кто сидит выше, то печально. Нам не хватает фанатов, жаль, что бойкотируют. Команда понимает их позицию, и, надеюсь, вопрос будет как-то решаться. Надо что-то делать. Восемь тысяч на таком стадионе в матче с ЦСКА – не дело».

Карпин – главный критик Fan ID. Спорит с властями, постоянно ищет аргументы против, показывает истории болельщиков

Валерий Карпин в своем телеграм-канале недавно репостнул историю семьи болельщиков из Ростова: люди столкнулись с проблемами при походе на стадион. Система зависла, поэтому ребенок остался без Fan ID – пропустил игру и пошел домой.

Вот как звучит эмоциональный рассказ – судя по всему, от имени мамы:

«Мы были вчера [на стадионе] всей семьей, 5 человек, у сына не открылись Госуслуги, не вводился пароль. Полтайма папа решал вопрос в комнатке МФЦ, у них зависла система, и без Fan ID не пустили ребенка, он пошел домой пешком со стадиона. Расстроилась, плакала, но такие правила. Пропустил игру. По этой причине многие, наверное, и не ходят».

От себя тренер «Ростова» добавил: «Еще что-то нужно, для понимания... 🤷🏼‍♂️»

То, что главный тренер сборной России жестко против паспорта болельщика, давно очевидно.

Вот коллекция атак Карпина на новую систему – тут примеры и до ее официального ввода, и после.

• Назвал бредом слова регионального министра. На днях министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян сказал, что люди просто отвыкли от стадионов из-за ковида, а Fan ID на посещаемость влияет не сильно. Реакция Карпина:

«Сколько народу ходило в концовке сезона на матчи? 15 тысяч? То есть там люди привыкшие были. Когда министр спорта Ростовской области Аракелян говорит, лучше всего подходит цитата из фильма: «Когда он говорит, такое чувство, что бредит». Что тут еще сказать, если это бред?»

• Посчитал неравноправием то, что на некоторых стадионах Fan ID уже работает, а на некоторых – нет. Цитата после матча с «Пари НН» (4:3):

«В Нижнем Новгороде на топовые матчи ходит по 5000. В футбол мы для кого играем? Для болельщиков, которых нет. Мы до сих пор не понимаем, для чего это сделано. Никто не понимает. Если для безопасности, то с 2018 года никаких проблем не было. Если у ЦСКА были поджоги, камеры не работали, пусть там Fan ID и ставят. Почему Нижний Новгород при таком стадионе должен играть с 5000 болельщиками? А там, где нет Fan ID, по 15-20 тысяч приходят. Мы в Ростове не можем играть с 20 тысячами, а в Краснодаре могут? У нас надо Fan ID, а там нет. Почему такое неравноправие? Либо вводите везде, либо не вводите нигде. Для равноправия».

• Заявил, что не понимает смысла самой меры.

«Все мы знаем, как любят футбол в Ростове. После хороших, добротных игр на выезде, если бы не было Fan ID, тысяч 20 было бы 100 процентов. С чем связано, почему люди не оформляют Fan ID? Это нужно спросить у них, если честно. До сих пор не понимаю, зачем это нужно. Для кого это сделано? Если даже нам, тренерам и футболистам, нужен Fan ID».

• Разозлился, что на футбол из-за Fan ID не могут попасть дети. В июле проблемы с получением карты болельщика возникли у дочерей Карпина – потому что они родились не в России.

«Получается, Fan ID – акция против беспорядков, в том числе зажжения файеров. Дети до 16 лет здесь при чем? Они самые злостные нарушители? Сейчас дети не могут прийти на стадион с родителями, потому что у них нет Fan ID. Я гуляю на левом берегу Дона, увидел, что будет футбол, но пойти на стадион не могу, потому что у детей нет Fan ID.

Аналогия: гуляю в парке, увидел карусель, но пойти не могу с ребенком, потому что у него нет документа. Или не могу пойти в кино. Если нельзя отменить, то, может быть, можно подкорректировать? Да, у меня дети родились в другой стране, и, так как у них нет русского свидетельства о рождении, получить Fan ID они не могут. Окей, пусть пока не ходят».

• Заранее предсказывал, что посещаемость с Fan ID сильно снизится.

«У нас из-за ведения Fan ID теперь 100 процентов будет проблема с посещаемостью. По моим ощущениям, процентов на 50 посещаемость в Ростове-на-Дону упадет».

• Полгода назад говорил, что Fan ID – катастрофа. Январская цитата:

«Не вдавался в подробности Fan ID. Понимаю, болельщики против из-за контроля. Условно, мой тесть приехал в Ростов, он не сможет сходить на футбол? Как по мне – это катастрофа. У нас люди не знают, где купить билет – а им говорят про Fan ID. Как минимум это неудобно».

Фото: fc-rostov.ru