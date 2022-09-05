Семак сравнил «Зенит» с «Баварией», а Федуна разочаровали фанаты. Что говорили после главного матча тура

«Отомстили за легенд».

«Зенит» обыграл «Спартак» в Москве (2:1) и ушел в небольшой отрыв в Премьер-лиге. После жаркого матча, в котором даже была потасовка, всегда интересно послушать тренеров.

Вот что Семак и Абаскаль сказали после игры.

Семак назвал победу справедливой и сравнил «Зенит» с «Баварией»

– Напряженная игра против принципиального соперника. Пришлось отыгрываться, а это всегда непросто. Если говорить о качестве игры, то мы абсолютно довольны – ребята создали много моментов. Минус – не смогли забить в первом тайме и во втором забить еще, чтобы спокойно завершить игру.

Победа – абсолютно справедливый итог, ребята заслужили ее в непростом матче против хорошего соперника. Этот шаг сделали, будем готовиться к следующему, он уже через неделю.

– В первом тайме было много упущенных моментов. Что вы сказали команде?

– Невозможно ничего сказать, чтобы исправить ситуацию с реализацией. Нужно было активно и агрессивно играть, создавать моменты. Рано или поздно должно были забить, что мы и сделали. Оба мяча очень хорошие. В первом тайме у Мостового были моменты – и вот с третьей-четвертой попытки он забил. Волевые победы вдвойне приятнее.

– Чего ждали от «Спартака»? К чему готовились? В чем прибавил соперник за два месяца после Суперкубка?

– У «Спартака» была запредельная мотивация. Как и в большинстве матчей РПЛ, соперник ждал нашей ошибки и возможности убежать в быструю контратаку. За исключением градуса игры и быстрых атак, сложно на что-то обратить внимание.

– Можете подробнее рассказать, какой строили план на игру? Не было ли волнения из-за того, что «Спартак» забил с первой же попытки, а у вас не залетало?

– Это футбол: посмотрите, «Бавария» играет в Бундеслиге – и то же самое, по 20 ударов наносят, а счет 1:1. Выигрывает тот, кто забивает. Так сложилась игра, таких матчей будет предостаточно. Задача – делать максимум, чтобы идти к цели небольшими шагами, двигаться вперед и выигрывать.

Абаскаль: «В таких матчах решают детали»

– Игра разбилась на две части. Первая – до гола. Все было хорошо, все получалось. До гола мне нравился наш настрой, наша футбольная идея. Я почувствовал уважение со стороны соперника.

Вторая – после гола, где все стало хуже. Возможно, не совсем правильно говорить, но мы оказались не готовы развивать успех дальше. Получилось, будто мы поменялись с «Зенитом» ролями. Будем работать над тем, чтобы после забитых голов продолжать идти вперед.

Мы не использовали моменты и пространство, но поражение надо принять с холодной головой. Надо дальше работать и идти вперед.

– Вы сознательно отдали инициативу «Зениту»?

– «Зенит» высококлассная команда, с качественными футболистами, они играют в стенки на флангах. Мы их прессинговали, забирали подборы после длинных передач.

Мы не могли обороняться в среднем блоке, должны были прессинговать выше, на их половине. Так что да, это было осознанно.

– Чего сегодня не хватило?

– Первые 15 минут у нас все получалось, в первые 10 минут было 5 хороших подходов. В матчах такой важности все решают детали, сегодня эти эпизоды решили в пользу «Зенита». Мы потеряли 3 очка, но должны завтра встать и готовиться к следующим матчам.

– Вы вынужденно выпустили Бальде? Это не рано?

– В футболе все идет от эпизодов. Травм, карточек, голов. К сожалению, сегодня за две минуты произошел и гол, и травма. Замены были вынужденными, они происходили из-за того, что происходило на поле. На эту позицию должен был выйти Зиньковский, но он тоже травмирован.

Кейта не играл четыре месяца, мы планировали дать ему меньше времени, но получилось так, что дали больше.

Руководители были лаконичны

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев коротко отрецензировал игру простой фразой: «Отомстили за легенд».

И правда, в пятницу звезды петербургского клуба прошлых лет проиграли ветеранам красно-белых со счетом 1:2.

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков был еще менее многословным. Уложился в 9 букв: «Все по делу».

Федун сказал, что не хватило поддержки фанатов

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун сказал, что в этот раз не было проблем с судейством – причина поражения была на трибунах.

«Чемпионат большой. Видно, что у «Зенита» качество игроков повыше. Самый богатый клуб России – это понятно.

Отметил бы две вещи. Первое – это нормальное судейство, что редко бывает с «Зенитом», и второе – очень странно, что мы дома играли как в гостях. Наши фанаты могут и дальше сидеть в спортбарах, оттачивать принципы. Они могут продолжать это делать в ближайшие 10 лет, ничего не изменится.

То, что сегодня во втором тайме мы пропустили два гола, это зенитовская торсида зарядила и понесла своих футболистов вперед, а у нас поддержки, к сожалению, не было».

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; spartak.com/Александр Ступников