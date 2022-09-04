«Локо» больше часа был в большинстве, но все равно проиграл. «Ахмату» помог вратарь, которого вернули из дубля

У команды Циннбауэра только две победы в сезоне.

Темная полоса «Локомотива» продолжается: после поражения от «Пари НН» в Кубке (0:2) уступили еще и «Ахмату» в чемпионате – 1:2. «Локо» больше часа играл в большинстве, но иногда не хватало удачи, а иногда выручал вратарь Шелия, который шикарно вернулся из дубля.

«Локомотив» доминировал, но пробил Шелию только с пенальти

«Ахмат» повел уже на 3-й минуте: нападающий Мохамед Конате принял мяч на грудь, улизнул от Едвая и нанес точный удар. Правда, уже на 28-й Конате жутко подвел команду: схватил вторую желтую карточку за фол на Карпукасе – прошелся шипами по ноге Артема.

Уже в конце первого тайма москвичам это помогло: Антон Миранчук заработал пенальти и сам же его реализовал. Этот мяч стал для Антона уже пятым в Мир РПЛ, но с игры он не забивал (все с 11 метров).

Правда, на большее «Локо» уже не хватило – а вот «Ахмат» умудрился взять три очка: все решил мяч 22-летнего полузащитника Лечи Садулаева. Не сказать, что «Локо» был совсем плох: у него больше ударов (18 против 5 у «Ахмата») и острых моментов (3 против 1). А грозненцы выжали максимум из 29% владения мячом и 4 ударов в створ.

«Мы доминировали, игра была под нашим контролем, но исход матча решают голы. К сожалению, мы не забили достаточно, чтобы выиграть. Когда соперник остался в меньшинстве, может быть, мы выпустили на поле менее атакующих игроков, но у нас были моменты. Просто мы хотели освежить игру [новыми] футболистами», – сказал после матча главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр.

Для понимания слов Циннбауэра про замены – он выпустил защитника Митая вместо быстрого Камано, Марадишвили вместо Керка (тоже потеряли в атаке) и нападающего Вадима Ракова (17 лет) вместо Ивана Игнатьева. Все замены сделаны после 80-й минуты.

Благодаря победе «Ахмат» опередил «Локо» в таблице и оказался в первой восьмерке. У москвичей в сезоне-2022/23 всего две победы – над «Химками» (3:0) и «Оренбургом» (5:1) – при четырех поражениях и трех ничьих.

Вратарь «Ахмата» – главный герой встречи. Талалаев менял его в перерыве игры с ЦСКА и отправлял в дубль

Лучшим игроком матча признали Гиорги Шелию, который сделал аж 8 сэйвов (у Худякова лишь 2). Кипер «Ахмата» нивелировал и плотные удары Игнатьева, и выстрел Керка еще в первом тайме. Шелия классно вернулся из дубля – туда его отправил Андрей Талалев после провального тайма с ЦСКА (3 пропущенных) и замены. Тренер «Ахмата» объяснил необычное решение:

«Травмы не было. Одна из функций самого опытного игрока на поле – управление. Я не узнавал команду. Честно, не думал, что мы можем так безвольно пропустить 3 мяча подряд за 10 минут. Я видел, откуда это идет.

Пытался достучаться во время матча, говорил трем самым опытным игрокам, что они должны управлять процессом. К сожалению, ответа не последовало. Одно вытекает из другого. Первый стандарт, второй, с третьего нам забивают. Первые бились с дальней штанги. У нас 2 свободных игрока. Я кричал «Переставьте Тимофеева на 3 метра, чтобы закрыть эту зону». К сожалению, в пылу борьбы футболисты не слышат.

Немножко не хватает управления. Над этим мы работаем последние две недели, у нас улучшилось общение. Не считаю чем-то сверхзаурядным (видимо, Талалаев все-таки имел в виду «незаурядность» – Sports.ru) замену голкипера, когда он пропускает 3 мяча за тайм, но ему нужно было помочь.

Мне немножко не понравилась реакция на замену. Есть над чем работать».

Похоже, недопонимания с опытным вратарем в прошлом – и для «Ахмата» это только в плюс. Правда, выбора у Талалаева особо не было: сменщик Шелии Михаил Опарин в прошлом туре получил красную и пропускал матч из-за дисквалификации.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков