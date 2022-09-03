Садыгов у Юрана – 4 минуты за 2 матча, Садыгов без Юрана – 113 минут за 4 матча

Провел по тайму с «Сочи» и «Оренбургом».

Нападающий и по совместительству сын главного инвестора «Химок» Илья Садыгов в матче с «Оренбургом» (1:3) провел на поле весь второй тайм. После увольнения Сергея Юрана форвард играет гораздо чаще.

При Юране Садыгов сыграл лишь 4 минуты с «Пари НН», а после его ухода провел 113 минут в матчах с «Ахматом», «Локомотивом», «Сочи» и «Оренбургом». Либо сильно прибавил, либо просто прежний тренер его не ценил.

Садыгов?

•‎ О Садыгове-младшем заговорили в апреле этого года. Тогда «РБ Спорт» сообщал: несколько игроков «Химок» недовольны тем, что Илья может появиться в основе матча с ЦСКА – на тот момент форвард сыграл 29 минут в сезоне. В итоге Садыгов действительно вышел против армейцев – и забил уже на 9-й минуте, поэтому недовольство мгновенно затихло.

•‎ Перед ЦСКА Илью нахваливал куратор «Химок» и эксперт в области всех футбольных вопросов Роман Терюшков: «Он уже давно готов, засиделся. Мы всегда хотим молодых использовать. Будем на него надеяться». После гола ЦСКА Роман отправлял Садыгова в сборную России: «Юран выбирает состав только по спортивному принципу. Кроме того, мы всегда говорили, что на поле должны выходить молодые, их нужно наигрывать для сборной. С учетом данных Садыгова, его возраста и желания, у Ильи есть все задатки для основной сборной».

•‎ В конце апреля Садыгов забил с центра поля «Крыльям Советов» – и заслужил похвалу Юрана: «Какие вопросы были? Он игрок «Химок», с которым подписан контракт. Я принимаю решение, когда выпустить его на поле. Как и все, он работает. Мы всем даем шанс — выходите, доказывайте. Было бы неправильно кому-то его не предоставлять. С «Нижним Новгородом» Илья не играл, а здесь вышел на поле, вынудил ошибиться вратаря и забил почти с центра поля – это не так просто».

•‎ В начале сезона-2022/23 Садыгов практически не появлялся на поле – журналист Сергей Ильев даже писал, что Юрана уволили, потому что тот не дает игровое время Садыгову. Тренер прокомментировал слухи так: «У меня играет тот, кто лучше выглядел на тренировках, в недельном цикле перед матчем». То есть прямо не опроверг теорию, что его уволили из-за Садыгова.

•‎ С уходом Юрана у Садыгова прибавилось игрового времени – чего не скажешь о результативности. Но Илья не сдается – журналист «СЭ» Севастиан Терлецкий говорил, что Садыгов-младший даже отказался от должности в «Химках», чтобы продолжить играть.

«Могу дать небольшой инсайд. Я его не пишу, потому что у меня по нему только один источник. Поэтому давай это как будто моя фантазия. Мне рассказывали во сне (улыбается), что Туфан Садыгов предлагал сыну уже некую функционерскую должность занять с этого года. И сын сказал – нет, я пока не наигрался, хочу еще поиграть», – сказал Терлецкий.

Фото: globallookpress.com/Edgar Breshchanov/Global Look Press