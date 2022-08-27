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«Динамо» упустило победу – с «Пари НН» вели 2:0, но закончили 2:2. Такое уже случалось в Воронеже

Николай Калинский Николай Калинский
Кирилл Гоцук Кирилл Гоцук
Вячеслав Грулев Вячеслав Грулев
Константин Тюкавин Константин Тюкавин
Даниил Фомин Даниил Фомин
Роберто Фернандес Роберто Фернандес
Милсон Милсон
Антон Шунин Антон Шунин
Иброхимхалил Юлдошев Иброхимхалил Юлдошев
Сергей Паршивлюк Сергей Паршивлюк
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Неприятная тенденция.

«Пари НН» и «Динамо» скатали бодрую ничью – 2:2. Московский клуб по ходу матча вел со счетом 2:0, но во втором тайме нижегородцы включились и отыграли отставание. 

Обо всем по порядку.

Счет открыл Даниил Фомин – забил с пенальти после фола Кирилл Гоцука на Константине Тюкавине.

Через 12 минут забил сам Тюкавин – на грани офсайда открылся под прострел Вячеслава Грулева и замкнул в пустые ворота.

До перерыва счет не изменился – казалось, что во втором тайме «Динамо» спокойно доведет матч до победы. Но такой расклад явно не устраивал «Пари НН».

На 59-й минуте нижегородцы усилиями Гоцука заработали пенальти – Роберто Фернандес толкнул защитника в спину на угловом. Кирилл реабилитировался за фол на Тюкавине в первом тайме.

Николай Калинский уверенно развел мяч и Антона Шунина по разным углам.

Уже на 66-й минуте Фернандес получил вторую желтую за блокировку Милсона.

«Пари НН» воспользовался удалением почти сразу – на 71-й минуте все тот же Милсон на левом фланге разобрался с Сергеем Паршивлюком и выдал пас под удар Дмитрию Стоцкому – тот уверенно прошил Шунина. 

У нижегородцев были шансы вырвать победу. Самый явный из них упустил Калинский, который мощным ударом со штрафного сотряс перекладину. Стоит отметить отличные стандарты Николая – чуть ранее он идеально подал на Гоцука, но Кирилл не попал в ворота.

«Динамо» уже второй раз в этом розыгрыше РПЛ упускает победу, ведя по ходу матча со счетом 2:0 – первый раз это случилось в Воронеже, когда сыграли с «Факелом» 3:3.

Рука Паршивлюка, фол на Юлдошеве и упущенный мяч Милсона – смотрим спорные решения

В матче были и спорные моменты – куда же без них.

Первая пограничная ситуация произошла перед первым голом «Динамо» – Иброхимхалил Юлдошев упал после контакта с Фоминым, но судьи посчитали, что все было в рамках правил.

Второй момент произошел перед вторым голом «Пари НН»: казалось, что Милтон перед пасом на Стоцкого упустил мяч за лицевую линию, но арбитр после консультации с ВАР-ассистентами засчитал гол.

После этого произошел третий момент. Мяч после удара Стоцкого попал в Паршивлюка – ВАР-ассистенты потратили некоторое время на просмотр момента, в итоге посчитав, что момент до пенальти не дотягивает.

Пари НН – Динамо 2:2 (0:2, 2:0)
Дата проведения
27 августа, 15.00, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 17, пенальти Фомин, 0:2 – 29 Тюкавин, 1:2 – 61, пенальти Калинский, 2:2 – 71 Стоцкий.
Пари ННГойло, Гоцук, Масоэро (Александров, 80), Агапов, Набиуллин (Рыбчинский, 46), Стоцкий, Юлдошев (Сулейманов, 46), Калинский, Шарипов (Каккоев, 64), Майга, Кротов (Милсон, 64).
ДинамоШунин, Паршивлюк, Фернандес, Сазонов, Скопинцев, Фомин, Захарян (Кутицкий, 69), Гагнидзе, Грулев (Лесовой, 61), Макаров (Гладышев, 86), Тюкавин.
Предупреждения:
Гагнидзе (13), Грулев (27), Майга (38), Шарипов (45), Стоцкий (50), Фернандес (59), Рыбчинский (63), Агапов (76), Масоэро (79), Макаров (84), Скопинцев (88), Александров (90).
Удаление:
Фернандес (66).

Фото: fcdm.ru

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