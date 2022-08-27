«Динамо» упустило победу – с «Пари НН» вели 2:0, но закончили 2:2. Такое уже случалось в Воронеже

Неприятная тенденция.
«Пари НН» и «Динамо» скатали бодрую ничью – 2:2. Московский клуб по ходу матча вел со счетом 2:0, но во втором тайме нижегородцы включились и отыграли отставание.
Обо всем по порядку.
Счет открыл Даниил Фомин – забил с пенальти после фола Кирилл Гоцука на Константине Тюкавине.
Через 12 минут забил сам Тюкавин – на грани офсайда открылся под прострел Вячеслава Грулева и замкнул в пустые ворота.
До перерыва счет не изменился – казалось, что во втором тайме «Динамо» спокойно доведет матч до победы. Но такой расклад явно не устраивал «Пари НН».
На 59-й минуте нижегородцы усилиями Гоцука заработали пенальти – Роберто Фернандес толкнул защитника в спину на угловом. Кирилл реабилитировался за фол на Тюкавине в первом тайме.
Николай Калинский уверенно развел мяч и Антона Шунина по разным углам.
Уже на 66-й минуте Фернандес получил вторую желтую за блокировку Милсона.
«Пари НН» воспользовался удалением почти сразу – на 71-й минуте все тот же Милсон на левом фланге разобрался с Сергеем Паршивлюком и выдал пас под удар Дмитрию Стоцкому – тот уверенно прошил Шунина.
У нижегородцев были шансы вырвать победу. Самый явный из них упустил Калинский, который мощным ударом со штрафного сотряс перекладину. Стоит отметить отличные стандарты Николая – чуть ранее он идеально подал на Гоцука, но Кирилл не попал в ворота.
«Динамо» уже второй раз в этом розыгрыше РПЛ упускает победу, ведя по ходу матча со счетом 2:0 – первый раз это случилось в Воронеже, когда сыграли с «Факелом» 3:3.
Рука Паршивлюка, фол на Юлдошеве и упущенный мяч Милсона – смотрим спорные решения
В матче были и спорные моменты – куда же без них.
Первая пограничная ситуация произошла перед первым голом «Динамо» – Иброхимхалил Юлдошев упал после контакта с Фоминым, но судьи посчитали, что все было в рамках правил.
Второй момент произошел перед вторым голом «Пари НН»: казалось, что Милтон перед пасом на Стоцкого упустил мяч за лицевую линию, но арбитр после консультации с ВАР-ассистентами засчитал гол.
После этого произошел третий момент. Мяч после удара Стоцкого попал в Паршивлюка – ВАР-ассистенты потратили некоторое время на просмотр момента, в итоге посчитав, что момент до пенальти не дотягивает.
- Дата проведения
- 27 августа, 15.00, «Стадион Нижний Новгород»
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Пари НН –
Гойло, Гоцук, Масоэро (Александров, 80), Агапов, Набиуллин (Рыбчинский, 46), Стоцкий, Юлдошев (Сулейманов, 46), Калинский, Шарипов (Каккоев, 64), Майга, Кротов (Милсон, 64).
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Динамо –
Шунин, Паршивлюк, Фернандес, Сазонов, Скопинцев, Фомин, Захарян (Кутицкий, 69), Гагнидзе, Грулев (Лесовой, 61), Макаров (Гладышев, 86), Тюкавин.
- Предупреждения:
- Гагнидзе (13), Грулев (27), Майга (38), Шарипов (45), Стоцкий (50), Фернандес (59), Рыбчинский (63), Агапов (76), Масоэро (79), Макаров (84), Скопинцев (88), Александров (90).
- Удаление:
- Фернандес (66).
Фото: fcdm.ru
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