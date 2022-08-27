«Динамо» упустило победу – с «Пари НН» вели 2:0, но закончили 2:2. Такое уже случалось в Воронеже

Неприятная тенденция.

«Пари НН» и «Динамо» скатали бодрую ничью – 2:2. Московский клуб по ходу матча вел со счетом 2:0, но во втором тайме нижегородцы включились и отыграли отставание.

Обо всем по порядку.

Счет открыл Даниил Фомин – забил с пенальти после фола Кирилл Гоцука на Константине Тюкавине.

Через 12 минут забил сам Тюкавин – на грани офсайда открылся под прострел Вячеслава Грулева и замкнул в пустые ворота.

До перерыва счет не изменился – казалось, что во втором тайме «Динамо» спокойно доведет матч до победы. Но такой расклад явно не устраивал «Пари НН».

На 59-й минуте нижегородцы усилиями Гоцука заработали пенальти – Роберто Фернандес толкнул защитника в спину на угловом. Кирилл реабилитировался за фол на Тюкавине в первом тайме.

Николай Калинский уверенно развел мяч и Антона Шунина по разным углам.

Уже на 66-й минуте Фернандес получил вторую желтую за блокировку Милсона.

«Пари НН» воспользовался удалением почти сразу – на 71-й минуте все тот же Милсон на левом фланге разобрался с Сергеем Паршивлюком и выдал пас под удар Дмитрию Стоцкому – тот уверенно прошил Шунина.

У нижегородцев были шансы вырвать победу. Самый явный из них упустил Калинский, который мощным ударом со штрафного сотряс перекладину. Стоит отметить отличные стандарты Николая – чуть ранее он идеально подал на Гоцука, но Кирилл не попал в ворота.

«Динамо» уже второй раз в этом розыгрыше РПЛ упускает победу, ведя по ходу матча со счетом 2:0 – первый раз это случилось в Воронеже, когда сыграли с «Факелом» 3:3.

Рука Паршивлюка, фол на Юлдошеве и упущенный мяч Милсона – смотрим спорные решения

В матче были и спорные моменты – куда же без них.

Первая пограничная ситуация произошла перед первым голом «Динамо» – Иброхимхалил Юлдошев упал после контакта с Фоминым, но судьи посчитали, что все было в рамках правил.

Второй момент произошел перед вторым голом «Пари НН»: казалось, что Милтон перед пасом на Стоцкого упустил мяч за лицевую линию, но арбитр после консультации с ВАР-ассистентами засчитал гол.

После этого произошел третий момент. Мяч после удара Стоцкого попал в Паршивлюка – ВАР-ассистенты потратили некоторое время на просмотр момента, в итоге посчитав, что момент до пенальти не дотягивает.

Фото: fcdm.ru