«Динамо» осталось без новичка, которого уже официально представило. Не дошли деньги 🤷‍♂️

Трансфер согласовали со всеми, но в итоге отменили.

Что случилось?

12 августа «Динамо» объявило о переходе израильского опорника Эдена Карцева – казалось, что московский клуб наконец-то нашел замену Николе Моро, о вероятном уходе которого говорят с конца февраля, а этим летом даже появилась конкретика.

На Sports.ru вышел пост о достоинствах Карцева, сам игрок дал интервью пресс-службе клуба, в котором рассказал о знании русского языка. Карцев уже готовился играть со «Спартаком» и говорил, что очень хотел поиграть в РПЛ: «Когда только появилась информация о том, что «Динамо» заинтересовано во мне, я сразу сказал, что хочу сюда приехать. Я на сто процентов хочу играть в России».

Его хвалил и Желько Бувач, спортдиректор москвичей: «Эден – настоящий атлет с великолепной техникой и с большим желанием прогрессировать и достигать высоких целей в карьере. Мы уверены, что ему не потребуется много времени, чтобы влиться в коллектив. Карцев поможет нам играть более стабильно и сбалансированно».

Футболист действительно приехал в Москву, позировал с футболкой. Форма с его именем появились в фан-шопе «Динамо».

Переходу был рад и Славиша Йоканович: «Это молодой и сильный футболист, который упорно работал и теперь представляет сборную Израиля. Мы с клубом следили за ним и считаем, что он может стать очень важным игроком для будущего команды».

В общем, в «Динамо» все были уверены, что Карцев уже стал игроком бело-голубых. Но... Кажется, трансфер отменился.

Трансфер отменился после официального объявления – это как?

Формулировка при переходе звучала так: «Достигли принципиальной договоренности о переходе полузащитника сборной Израиля Эдена Карцева на правах аренды до конца сезона-2022/23 с эксклюзивной опцией выкупа». Обычно клубы и правда объявляют о переходах футболистов в такой формулировке – о достижением принципиальной договоренности. Это значит, что клубы уже подписали соглашение, которое вступит в силу при определенных обстоятельствах (например, при переводе денег – чистая формальность).

Но не в этот раз. Спустя две недели после перехода стало известно, что Карцев остается в «Маккаби» из Нетаньи. И в израильском клубе объяснили причины: «12 августа «Динамо» и «Маккаби Нетанья» подписали соглашение, условием которого было перечисление денег и их поступление в израильский банк до 23 августа.

16 августа было получено подтверждение от банка группы «Динамо» об отправке средств в сторону Израиля. Сегодня (23 августа) российская сторона объявила, что не может способствовать переводу денег в рамках европейской банковской системы и, следовательно, не может завершить его по независящим от них обстоятельствам.

Кроме того, российская сторона объявила, что не может дать обещаний о том, сколько времени потребуется для решения проблемы. В ответ клуб «Маккаби Нетанья» сообщил об отмене сделки из-за сегодняшнего дедлайна и приказал немедленно вернуть игрока в Израиль».

Агент Карцева Ави Нимни информацию подтвердил: «Эден правда возвращается в «Маккаби», потому что деньги за него не дошли до израильского клуба. Сегодня был последний день для перевода денег. Безусловно, мой клиент расстроен, что переход не состоялся».

А почему не дошли деньги?

У российских клубов после событий 24 февраля есть проблемы с оплатой трансферов. Многие банки попали под санкции Евросоюза и США (в том числе и ВТБ, генеральный спонсор «Динамо») и не могут совершать вообще никаких платежей за границу, не считая ряда стран бывшего СССР. Но даже у тех, кто не под санкциями, все равно проблемы.

Как сообщал в мае Forbes со ссылкой на представителей банков, западные банки-партнеры тщательно проверяют почти каждую транзакцию из России. Количество запросов к сервису GPI-трекинга, который предоставляет информацию о движении средств, выросло в разы, потому что многие переводы попадают на ручные комплаенс-проверки (связанные с управлением рисками).

Зарубежные банки могут отклонить перевод, заморозить его или потребовать доказать легальное происхождение средств, если их смутит хоть что-то в сделке. Самый простой вариант – отказаться проводить платеж и вернуть деньги обратно: так, например, поступили некоторые банки Литвы, которые отказались принимать платежи из России и Беларуси.

А у других клубов были проблемы?

О случаях, когда из-за ограничений отменяли трансферы, не сообщалось. Но важно учитывать, что в начале лета на клубы не было такого давления из-за сроков – вероятно, продавцы были готовы ждать деньги больше недели. Кроме того, многие трансферы топ-клубов на вход – из Южной Америки, куда, возможно, сейчас проще переводить деньги, либо из Сербии. Также несколько клубов активировали опции выкупа уже арендованных игроков из европейских клубов – например, «Спартак» оформил права на Кристофера Мартинса из «Янг Бойз».

Фото: globallookpress.com; Gettyimages.ru/Adam Pretty; fcdm.ru