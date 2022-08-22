Карпин – главный критик Fan ID. Спорит с властями, постоянно ищет аргументы против, показывает истории болельщиков

Ключевые слова – «бред» и «катастрофа».

Валерий Карпин в своем телеграм-канале репостнул историю семьи болельщиков из Ростова: люди столкнулись с проблемами при походе на стадион. Система зависла, поэтому ребенок остался без Fan ID – пропустил игру и пошел домой.

Вот как звучит эмоциональный рассказ – судя по всему, от имени мамы:

«Мы были вчера [на стадионе] всей семьей, 5 человек, у сына не открылись Госуслуги, не вводился пароль. Полтайма папа решал вопрос в комнатке МФЦ, у них зависла система, и без Fan ID не пустили ребенка, он пошел домой пешком со стадиона. Расстроилась, плакала, но такие правила. Пропустил игру. По этой причине многие, наверное, и не ходят».

От себя тренер «Ростова» добавил: «Еще что-то нужно, для понимания... 🤷🏼‍♂️»

То, что главный тренер сборной России жестко против паспорта болельщика, давно очевидно.

Карпин говорит про низкую посещаемость и неравноправие среди регионов

Вот коллекция атак Карпина на новую систему – тут примеры и до ее официального ввода, и после.

• Назвал бредом слова регионального министра. На днях министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян сказал, что люди просто отвыкли от стадионов из-за ковида, а Fan ID на посещаемость влияет не сильно. Реакция Карпина:

«Сколько народу ходило в концовке сезона на матчи? 15 тысяч? То есть там люди привыкшие были. Когда министр спорта Ростовской области Аракелян говорит, лучше всего подходит цитата из фильма: «Когда он говорит, такое чувство, что бредит». Что тут еще сказать, если это бред?»

• Посчитал неравноправием то, что на некоторых стадионах Fan ID уже работает, а на некоторых – нет. Цитата после матча с «Пари НН» (4:3):

«В Нижнем Новгороде на топовые матчи ходит по 5000. В футбол мы для кого играем? Для болельщиков, которых нет. Мы до сих пор не понимаем, для чего это сделано. Никто не понимает. Если для безопасности, то с 2018 года никаких проблем не было. Если у ЦСКА были поджоги, камеры не работали, пусть там Fan ID и ставят. Почему Нижний Новгород при таком стадионе должен играть с 5000 болельщиками? А там, где нет Fan ID, по 15-20 тысяч приходят. Мы в Ростове не можем играть с 20 тысячами, а в Краснодаре могут? У нас надо Fan ID, а там нет. Почему такое неравноправие? Либо вводите везде, либо не вводите нигде. Для равноправия ».

• Заявил, что не понимает смысла самой меры.

«Все мы знаем, как любят футбол в Ростове. После хороших, добротных игр на выезде, если бы не было Fan ID, тысяч 20 было бы 100 процентов. С чем связано, почему люди не оформляют Fan ID? Это нужно спросить у них, если честно. До сих пор не понимаю, зачем это нужно. Для кого это сделано? Если даже нам, тренерам и футболистам, нужен Fan ID».

• Разозлился, что на футбол из-за Fan ID не могут попасть дети. В июле проблемы с получением карты болельщика возникли у дочерей Карпина – потому что они родились не в России.

«Получается, Fan ID – акция против беспорядков, в том числе зажжения файеров. Дети до 16 лет здесь при чем? Они самые злостные нарушители? Сейчас дети не могут прийти на стадион с родителями , потому что у них нет Fan ID. Я гуляю на левом берегу Дона, увидел, что будет футбол, но пойти на стадион не могу, потому что у детей нет Fan ID.

Аналогия: гуляю в парке, увидел карусель, но пойти не могу с ребенком, потому что у него нет документа. Или не могу пойти в кино. Если нельзя отменить, то, может быть, можно подкорректировать? Да, у меня дети родились в другой стране, и, так как у них нет русского свидетельства о рождении, получить Fan ID они не могут. Окей, пусть пока не ходят».

• Заранее предсказывал, что посещаемость с Fan ID сильно снизится.

«У нас из-за ведения Fan ID теперь 100 процентов будет проблема с посещаемостью. По моим ощущениям, процентов на 50 посещаемость в Ростове-на-Дону упадет».

• Полгода назад говорил, что Fan ID – катастрофа. Январская цитата:

«Не вдавался в подробности Fan ID. Понимаю, болельщики против из-за контроля. Условно, мой тесть приехал в Ростов, он не сможет сходить на футбол? Как по мне – это катастрофа . У нас люди не знают, где купить билет – а им говорят про Fan ID. Как минимум это неудобно».

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Сергей Пивоваров, Артур Лебедев