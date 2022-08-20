Победный гол «Динамо» в дерби – привоз Умярова. Ему припомнили давление на Фомина из Кубка России

Динамовцы до сих пор злятся.

Наиль Умяров – главный антигерой «Спартака» в первом тайме с «Динамо». Привез гол Константина Тюкавина и получил отсылку к финалу Кубка России.

На 27-й минуте Умяров ошибся на своей половине и вывел Тюкавина один на один с Селиховым – голкипер вылетел за границу штрафной, но нападающему это не помешало. Этот гол остался единственным в матче – 1:0 в пользу «Динамо».

Сразу после ошибки мимо Наиля пробежал Сергей Паршивлюк и показал указательный палец, прижатый к губам. Так защитник «Динамо», скорее всего, отсылает к нашумевшей истории из финала Кубка России.

Тогда Умяров рассказал о давлении на Фомина во время пенальти

Вспомним последний финал Кубка России и нереализованный пенальти Даниила Фомина на 94-й минуте. Тогда он пробил выше – возможно, на Даниила повлияло психологическое давление со стороны игроков «Спартака». Наиль Умяров после игры создал телеграм-канал, где и рассказал об этом.

«Сам с детства не люблю, когда бьешь пенальти, а кто-то пытается помешать, время тянется вечность и начинаешь нервничать. Но тут был случай такой, что все средства хороши, когда в такой ситуации пенальти ставят. Считаю еще, что сильно повлияли болельщики, Максименко их завел перед ударом, было очень шумно. Думаю, это тоже сыграло важную роль перед ударом.

Я подошел пожелать удачи и пожать руку Дане, он не пожал, настраивался… Потом говорю: «В левый бей, Макси в левый не отобьет. Бей – не ошибешься». Он все равно молчит, я решил еще поддушить: «17 забил, 18-й промажешь». Почему-то цифра 17 в голове была. И перед самым ударом под локоть крикнул: «Ну сейчас точно промахнешься!». А что было дальше – вы знаете сами.

На самом деле, не знаю, конечно, повлияло ли это на него, может, он вообще не слышал ничего. Ну, а Дане Фомину все равно респект. Так долго с точки без промаха бить. Но это футбол, ошибиться может каждый», – писал Умяров.

В трансляцию попал момент, где Умяров перед ударом подходит к Фомину почти вплотную (но при этом не пересекает линию штрафной) и что-то громко кричит. Видимо, это и есть та самая фраза: «Ну сейчас точно промахнешься!»

«Динамо» злится на Умярова. Лещук не пожал ему руку при встрече

Теперь давление оказывают на Умярова. Сначала его раскритиковала пресс-атташе «Динамо» Полина Лысенко: «Уверена, что Фомин подаст руку Наилю, но при этом знаю, что у нас ребята есть, которые сказали: «Да я с ним больше здороваться не буду!» Но при этом, конечно, это было все на эмоциях.

Может быть, Даня даже этого не слышал и это на него не повлияло. Но для меня такое давление на Даню, суперинтеллигентного человека, было неприемлемо».

Кстати, Лысенко репостнула запись о Паршивлюке и указательном пальце себе в телеграм. Для контекста она добавила эмодзи с бумерангом – намек очевиден.

Позже на Умярова наехал еще и голкипер «Динамо» Игорь Лещук – и рассказал, что не пожал Умярову руку в отпуске, когда они встретились: «В отпуске мы были в одном отеле, но я ему руку не жал. Возможно, Полина имела в виду это.

Как игрок он молодец, сделал все для победы своей команды. Наверное, у нас в команде ребята сделали бы так же. Но когда ты делаешь подлый поступок, а после выкладываешь это в сети и хвастаешься этим – мне кажется, это очень низко. Это его право. Захотел выложить – выложил. Я бы не хвастался какими-то своими плохими поступками».

Сам Наиль, похоже, не узнал Лещука: «Мы виделись с ним в отпуске. Он так выставил потом, как будто шел на меня, я протянул руку, а он ее не пожал. Такого не было. Мы сидели с Алиной (жена Наиля – Sports.ru), а он впереди находился. Я подумал, что лицо знакомое, но даже не узнал, что это он».

Даже легенда «Спартака» Андрей Тихонов присоединился к критике (в комментарии Sport24): «Это не нормально. За это можно было и... В общем, расстроиться можно из-за этого. Так нельзя делать. Ты с этим человеком делаешь одно дело – только в разных командах. Подлостью не назвать, но это не по-мужски. Непорядочно. Я понимаю, ты очень хочешь выиграть, любыми способами. Но выиграй на футбольном поле, по-футбольному! Ты же представляешь, что у человека на душе в такой момент – ему и так плохо. У нас так никогда не делали. Другое время было».

После сегодняшней встречи по Наилю высказался и член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин: «Подождем, что напишет Умяров! Он хороший писатель! Блогер!»

Хотя сам Фомин претензий к Умярову не имеет. «Не знаю, что он говорил, просто не слышал. Ситуация прошла, не хочу ее вспоминать. Наиль мне написал после матча. Все нормально. Претензий друг к другу мы не имеем», – сказал Даниил.

Тюкавин принес «Динамо» историческую победу над «Спартаком»

Напоследок – краткие итоги дерби.

• «Спартак» впервые за 14 лет уступил «Динамо» на выезде в РПЛ.

• «Динамо» обыграло «Спартак» в РПЛ впервые с мая 2018 года. С того момента случились 5 побед красно-белых и 3 ничьих.

• «Спартак» Абаскаля впервые проиграл в этом сезоне Мир РПЛ. До этого были 4 победы и ничья.

Теперь шанс выйти в лидеры Премьер-лиги есть у «Зенита» с «Ростовом»: имеют на 2 очка меньше и матч в запасе.

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов