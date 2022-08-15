Кубок России все-таки на «Матче». Новый турнир принесет 2,4 млрд рублей

РФС официально объявил: новый Кубок России покажет «Матч ТВ», а титульным спонсором станет букмекер «Фонбет».

Это итог продолжительной борьбы за вещательный и беттинговый контракты. Турнир, который в сезоне-2022/23 разыграют по системе double elimination, бились «Яндекс» в связке с BetBoom, а также «Матч ТВ» и «Фонбет».

Финальное решение объявили менее, чем за сутки до первого матча.

Заявлено, что это контракт по схеме 1+3 . Не очень типично для такого рода договоров, но объяснимо: экспериментальная формула точно будет действовать только в этом сезоне, а как турнир будет выглядеть дальше – зависит в первую очередь от того, вернутся ли наши клубы в еврокубки. Поэтому следующие три года в контракте пока только намечены.

В объявлении упомянут и «Яндекс» – говорится, что компания может стать дополнительным диджитал-партнером турнира, и что эту опцию еще проработают отдельно. Судя по всему, возможно сотрудничество по примеру Первой лиги: контракт у «Матч ТВ», но в телеэфире из каждого тура только один матч, остальное – на сайте «Матча» и в «Кинопоиске» у «Яндекса».

Врио генсека РФС Максим Митрофанов поблагодарил «Яндекс» за конкуренцию: «Мы благодарны компании «Яндекс», которая продемонстрировала готовность серьезно инвестировать в российский футбол, и надеемся на продолжение диалога».

Топ-менеджер РФС объяснил, что на «Матч ТВ» остановились в том числе из-за уверенности в их ресурсах :

«При проработке решения мы исходили из того, насколько сильно с этого сезона изменится Кубок России. Новый формат сделает турнир более захватывающим и интересным, но вместе с тем и более ресурсоемким. Де-факто мы увидим принципиально новое соревнование, куда будет интегрирована в том числе новая схема проведения, предложенная клубами РПЛ.

Новые партнеры позволят нам сформировать беспрецедентный для турнира призовой фонд , который разделят между собой участники турнира. Также серьезная сумма будет инвестирована в его развитие и популяризацию. В плюсе останутся и зрители, которые получат максимальную доступность и качество трансляций», – обосновал он выбор.

Сколько на новом Кубке России заработают?

2,4 млрд рублей – столько заплатит «Фонбет» за право быть титульным спонсором и беттинг-партнером. Запланировано, что еще 1,3 млрд рублей выделят на маркетинг и продвижение (немаловажно для турнира, который радикально меняет формат).

При этом РФС придется заплатить 110 млн рублей букмекерской компании «Бетсити», которая два года была титульным спонсором турнира – ее контракт действовал еще сезон, но его разорвали благодаря прописанной опции досрочного расторжения, а эта сумма – неустойка.

Предложение «Яндекса» в связке с BetBoom было сопоставимым по финансовой части, основная разница состояла в том, что деньги должны были идти из разных источников: 1,2 млрд от букмекера только за беттинг-слот, 900 млн от IT-компании, а также 300 млн в виде бонусов за посещаемость матчей.

«Матч ТВ» заплатит за права на показ Кубка России – сразу после новостей новостей о вещателе и спонсоре об этом рассказал у себя в телеграм-канале генеральный продюсер канала Александр Тащин. Он таким образом опроверг инсайд от Baza о том, что «Матчу» права достались бесплатно.

«Конечно, мы платим за права и платим существенно больше прошлого года, – отметил Тащин. – Более того, все производство матчей «Пути РПЛ», включая ВАР, также на нас».

Когда начинается новый Кубок России?

Уже во вторник, турнир 16 августа откроют «Амкал» и красногорский «Зоркий» , они сыграют в 19:00 на «Сапсан Арене» в Москве – это 1/256 финала.

До этой стадии впервые допустили медийные команды: в среду матч этой же стадии против «Чертаново» проведет команда «2Drots», они сыграют в 18:30 на «Арене Химки».

Тащин анонсировал, что оба матча блогерских команд будут в прямом эфире на «Матч ТВ».

Еще он пообещал показ на федеральном канале лучших игр турнира и добавил, что остальные будут доступны на диджитал-площадках холдинга.

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com, Edgar Breshchanov/Global Look Press; РИА Новости/Павел Бедняков