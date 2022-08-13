«Если бы подождал сезон, оказался бы в Бундеслиге или АПЛ». В «Динамо» новый опорник: выносливый, жесткий и фанатеющий от Крооса

Израильтяне – об Эдене Карцеве.

Московское «Динамо» арендовало 22-летнего опорного полузащитника «Маккаби» (Нетания) и сборной Израиля Эдена Карцева.

Его отец, Вадим Карцев, тоже был полузащитником: много лет играл в Витебске, а в 1997-м перешел в израильский клуб «Несс Циона».

Эден Карцев – шестой израильский футболист в истории нашей лиги. После Бибраса Натхо («Рубин», ЦСКА), Дани Бондаря («Волга»), Эди Готлиба («Оренбург»), Тото Тамуза («Урал») и Зеэва Хаймовича («Терек»).

«Фанаты «Маккаби» разозлились на него. Посчитали, что он не до конца выложился в матчах квалификации ЛК»

Ори Узан, защитник сборной Израиля (2003-2004), а теперь тренер и телеведущий: «Я тренировал Эдена, когда он выступал за «Маккаби» (Тель-Авив) U17. Эден может играть центральным полузащитником, но, по-моему, его идеальная позиция глубже – в опорной зоне.

Когда я пришел, он был атакующим полузащитником, причем успешным – всегда играл со старшими и стал самым юным игроком, забившим в израильской Лиге U19. Но я посчитал, что Эдену лучше действовать ближе к защите и показал много видео с Тони Кроосом. С тех пор это его кумир.

Эден хорош в отборе и прессинге, физически силен (к слову, его отец – тренер по фитнесу), к тому же – очень работоспособный, командный футболист. Но ему нужно работать над точностью ударов. Также он бывает слишком агрессивным и получает много карточек (7 желтых и одно удаление в прошлом сезоне – Sports.ru). Думаю, с опытом это поправится.

«Динамо», выкупив его, хорошо заработает через 2-3 года. Эден – топовый профессионал и отличный парень. Уверен, он вам понравится».

Шарон Давидович, телеведущий Sport1: «Эден – очень выносливый и мощный игрок. К тому же с сильным характером. Так и не заиграл в «Маккаби» (Тель-Авив), крупнейшем клубе Израиля, но перешел в «Маккаби» (Нетания), который в прошлом сезоне прославился прессингом, и стал там связующим звеном между защитой и атакой.

От игрока с таким телосложением ждешь большей пользы в атаке, но он все же не столько техничный, сколько силовой полузащитник.

Насколько знаю, фанаты «Маккаби» (Нетания) разозлились на него. Посчитали, что он не до конца выложился в матчах квалификации Лиги Конференций с «Башакшехиром» (0:0, 0:1 – Sports.ru), опасаясь травмы перед отъездом в «Динамо».

Знаком с его агентом – он работает со мной на телевидении. Нет сомнений, что главная причина перехода Эдена – деньги. Он получил самый большой контракт в жизни. В то же время я знаю, что РПЛ – сильная лига, мы транслировали ее в Израиле. И ментально Эдену будет легко адаптироваться в России».

«Слабое место – передачи»

Омер, один из лидеров фанатов «Маккаби» (Нетанья): «Карцев ушел в «Динамо» из-за денег. Ему удобен этот вариант, потому что он говорит по-русски. Но, на мой взгляд, если бы он подождал один сезон, то оказался бы в бундеслиге или АПЛ.

Эден – один из самых перспективных футболистов Израиля. Очень агрессивный полузащитник, настоящий лидер (на поле и в раздевалке), смело берет на себя игру. Слабым местом назвал бы передачи. Они не отличаются идеальной точностью и техникой исполнения.

Зато какие мячи он забивает! Мне особенно понравился этот, мартовский, в ворота «Кирьят-Шмоны».

Алекс Шварцер, болельщик «Маккаби» из Хайфы, первого клуба Карцева (Эден находился там до 2009-го): «До 2021-го Эден принадлежал «Маккаби» (Тель-Авив), который раньше тренировал Йоканович. В 2015-м Славиша вывел клуб в Лигу чемпионов – заодно играли в юношеской ЛЧ, где Карцев получил шанс уже в 15 лет (выходил против «Челси» и киевского «Динамо» – Sports.ru).

Потом Эдена несколько раз отдавали в аренду, потому что в «Маккаби» очень большая конкуренция в центре поля. Там прямо все сборники. К тому же у них есть фарм-клуб – «Бейтар» (Тель-Авив). Карцев его тоже прошел. Его с ранних лет обкатывали в арендах, что хорошо – у нас некоторые до двадцати лет в юношеском чемпионате бегают.

В 2020-м он вернулся в «Маккаби» (Тель-Авив) и неплохо начал сезон. Когда конкуренты выбыли из-за ковида, вышел в отборе ЛЧ и забил «Зальцбургу». А осенью 2020-го дебютировал в сборной. Его вызвали из-за того, что у другого кандидата был ковид. Но разрыв боковой связки в январе 2021-го поставил крест на карьере Эдена в «Маккаби» (Тель-Авив)».

«Это далеко не Натхо. Не хватает такого видения поля»

Алекс Шварцер, болельщик «Маккаби» из Хайфы: «Прошлым летом он стал частью сделки по переходу в «Маккаби» (Тель-Авив) Габи Каниховского, игравшего с Эденом в юношеской ЛЧ-2015. За Габи Нетания получила деньги и Карцева. По ходу сезона в «Нетании» сменился тренер, пришел Беньямин Ламм, и команда заиграла в неплохой прессинг, заняла четвертое место, попала в еврокубки.

Этот сезон и превознес Эдена. Хотя из-за перелома ступни в сентябре-2021 он почти не выходил до января 2022-го. «Нетания» играла ярко, не автобусничала, и Карцев, восстановившись, стал ключевым игроком в центре поля.

В апрельском матче плей-офф с «Маккаби» (Хайфа) он нас просто закопал – 3:0. В прессинге все чистили и хорошо держал линию.

Но все равно – это далеко не Натхо. Не хватает такого видения поля, как у Бибраса. К тому же Карцев более оборонительный игрок. Силен в единоборствах, но слишком жесткий и не самый быстрый».

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