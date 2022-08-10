«Он такой же скучный, как игра «Ференцвароша». В Венгрии недовольны Черчесовым, но вылет из ЛЧ – еще не повод для увольнения

• Станислав Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021-го и выиграл чемпионат с Кубком

• Но в группу ЛЧ не вышел – проиграл дома «Карабаху» 1:3 после ничьей 1:1 в первом матче

• Денис Романцов расспросил венгров об их отношении к бывшему тренеру сборной России

«Черчесов назвал себя самым демократичным диктатором»

Арон Араньоши, журналист из Будапешта, сооснователь любительского клуба «Эред» («Крепость»): «Болельщики «Ференцвароша» сейчас разочарованы – все-таки клубу перенесли матч чемпионата Венгрии, чтобы дать неделю на подготовку к «Карабаху».

Пресс-конференция Черчесова после 1:3 была скучной: «Нужно проанализировать случившееся. Теоретически мы подготовились, но не реализовали наш план на поле». Хотя все говорили, что «Карабах» – проходимый соперник…

В прошлом году «Ференцварошу» нелегко было подобрать нового тренера. После Сергея Реброва (три чемпионства за три года) требовалась статусная фигура. Сначала назначили австрийца Петера Штегера, но постепенно он терял контроль над командой. Петер многое позволял футболистам, и это считали проблемой.

Вот и позвали вместо него Черчесова, который показал себя строгим, жестким, прагматичным тренером. После назначения он назвал себя самым демократичным диктатором».

Адам Харасти, репортер Sport TV: «Мне не понравилось, как клуб расстался с Ребровым после того, что он сделал для клуба. Назначение Черчесова показалось руководству «Ференцвароша» хорошей идеей, потому что на определенном отрезке он отлично работал с Россией, но я считал, что он не идеален для долгосрочной клубной работы, так как до сборной никого не тренировал больше двух лет».

Арон Араньоши: «Также на первой пресс-конференции он пожаловался на то, что приходится говорить на английском, а он лучше знает немецкий: «Раньше тут была Австро-Венгерская монархия, где люди говорили по-немецки. Что случилось?» Мы нашли это забавным, потому что он говорил очень искренне».

Адам Харасти: «Странно, что клуб до сих пор использует переводчика, который помогал и Реброву, хотя он не говорит ни по-русски, ни по-украински.

С Ребровым он общался на английском, с Черчесовым пытается на немецком, но были моменты, когда они не очень ладили во время интервью».

Арон Араньоши: «Но в остальном он просто вежливо отвечает на вопросы, поэтому, если бы я хотел пошутить, то сказал бы: Черчесов такой же скучный, как игра «Ференцвароша».

Петер, сайт болельщиков «Ференцвароша»ulloi129.hu: «А мне он – и по интервью, и по общению с игроками – показался более веселым, чем мы думали, читая российские медиа. Там его описывали мрачным и хмурым».

«Атакующих схем почти нет. Нет внятного стиля игры»

Петер, сайт болельщиков «Ференцвароша»: «Приход Черчесова мы восприняли с осторожным оптимизмом. С одной стороны, Ребров высоко задрал планку (не только выигрывал чемпионаты, но и выводил клуб в группу ЛЕ и ЛЧ). С другой, при Петере Штегере сплоченность команды разрушалась, он был слишком снисходителен к игрокам, и они нуждались в дисциплинирующем тренере».

Арон Араньоши: «В Венгрии многих удивило его приглашение. Все-таки он пять лет работал в сборной, а тут – клуб и совсем другая специфика. К тому же с Россией он играл в оборонительный футбол, а в Венгрии «Ференцварош» должен доминировать, потому что всякий играет против него от обороны.

Игрокам будто дали понять: долой авантюры, подстраивайтесь под нового тренера или убирайтесь. В итоге «Ференцварош» с первого матча при Черчесова играл осторожно.

Он сделал то, чего от него ждали: хорошо структурировал оборону. Но атакующих схем почти нет. Нет внятного стиля игры. Лично я чувствую, что в атаке все зависит от индивидуальных усилий игроков, а не от четкого тактического плана».

Петер, сайт болельщиков «Ференцвароша»: «Из-за ковида Черчесов стартовал в «Ференцвароше» не очень удачно. После двух поражений в трех матчах фанаты в нем засомневались, но потом команда побеждала и играла все стабильнее.

Тем не менее «Ференцварош» Черчесова не всегда так напорист, как хотелось бы».

«Сомневаюсь, что это поражение приведет к увольнению Черчесова. Руководство и болельщики утешатся выходом в группу Лиги Европы»

Арон Араньоши: «Состав «Ференцвароша» намного лучше, чем у конкурентов по чемпионату, и в матче первого тура с «Академией Пушкаша» Черчесов дал отдохнуть некоторым лидерам перед играми Лиги чемпионов. Но их пришлось выпускать во втором тайме, чтобы оказать должное давление на соперника, и лишь на последней минуте «Ференцварош» забил единственный мяч.

Перед этим команда обыграла в ЛЧ «Слован» 4:1 – после 1:2 дома (тогда Черчесов сделал несколько замен, которые не сработали). После 4:1 игроки «Ференцвароша» устроили праздник в раздевалке, а потом зашел Черчесов и сказал: «Это было неплохо». Хотя для фанатов это очень важная победа – 30 лет назад словацкие полицейские поколотили венгров в гостевом секторе на матче этих команд».

Петер, сайт болельщиков «Ференцвароша»: «Финал Кубка с «Пакшем» (3:0) и второй матч со «Слованом» (4:1) – важны для восприятия Черчесова. Он показал, что умеет извлекать уроки из предыдущих неудач (0:3 от «Пакша» в чемпионате и 1:2 от «Слована» в первом матче), а это хороший признак.

Расскажу показательную историю про Черчесова. Есть небольшая группа пожилых болельщиков «Ференцвароша», пенсионеров. Они уже несколько десятилетий приходят на каждую тренировку.

Из-за языковых ограничений Черчесов с ними только здоровался – не более. Но в жаркие дни тренер следит за тем, чтобы его сотрудники «заботились о джентльменах» и обеспечивали водой».

Арон Араньоши: «Пока болельщики относятся к Черчесову терпеливо. Он выиграл чемпионат с Кубком, но игру его команды часто критикуют.

Правда, после 1:3 от «Карабаха» основной удар пришелся на игроков обороны, в них видят причину неудачи. Во вторник команде не хватило основных центральных защитников, а Ковачевич и Теландер испытывали проблемы.

«Карабах» действовал очень высоко и задушил «Ференцварош» прессингом. Защитники же плохо распоряжались мячом, а полузащитники им не помогали. Опорник Андерсон Эсити играл ключевую роль в единоборствах, но в начале второго тайма получил травму, и без него ситуация в полузащите стала еще хуже.

А в атаке остались старые проблемы: никакого билдапа, только индивидуальные усилия. «Карабах» ошеломил нашу команду в первых десятиминутках обоих таймов – «Ференцварош» явно не ожидал такого агрессивного начала.

На таком уровне нужно уметь принимать смелые решения и менять игру, но Черчесов этого не сделал. «Карабах» же отлично подготовился и реализовал план на игру.

Сомневаюсь, что это поражение приведет к увольнению Черчесова. Руководство и болельщики утешатся выходом в группу Лиги Европы. Для этого нужно пройти полупрофессиональный «Шэмрок Роверс». Вот если он и им проиграет… Но нет, такого не должно произойти».

Фото: fradi.hu; личный архив Арона Араньоши и Адама Харасти