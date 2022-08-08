Гол через себя, удаление, желтая Слуцкому – «Нефтехимик» зарубился с «Рубином» в Первой лиге

«Рубин» Леонида Слуцкого разыграл сумасшедшее татарское дерби с «Нефтехимиком»: 2:2, гол через себя, красная карточка. И эмоции Слуцкого, конечно.

Через себя забил игрок «Нефтехимика» – так сравняли счет

Гол через себя – не первый в этой игре. Сначала забил «Рубин» – на 2-й минуте отличился Виталий Лисакович.

Ярчайший ответ прилетел уже во втором тайме. На 49-й Роман Денисов влетел в штрафную, дождался навеса с левого фланга и вместо скучного завершения выбрал смелый вариант с ударом через себя. Дюпин даже не шелохнулся – красота!

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Денисову 23 года: он воспитывался в «Динамо», а теперь пробует себя в Первой лиге за «Нефтехимик». Похоже, его позвал Кирилл Новиков, который с января 2021-го тренирует клуб из Нижнекамска, а до этого (2019-2020) возглавлял московскую команду.

Это первый гол Денисова в сезоне, он не удивляет результативностью – в ФНЛ-2021/22 положил лишь два мяча. До этого мячей в профессиональной карьере не было.

На 57-й минуте казалось, что «Рубин» стал еще ближе к провалу: удалился капитан команды Олег Иванов – шипами влетел в ногу нападающего Мераби Уридии. Но команда не сдалась: на 68-й минуте Джоэль Фамейе мощно ударил в девятку и вывел «Рубин» вперед.

Не конец – «Нефтехимик» ответил второй раз голом Павла Котова.

Любопытно, что до красной карточки Иванова «Рубин» смотрелся хуже, чем после: в первом тайме уступил по ударам (3:12), Дюпину пришлось сделать целых 6 сейвов. Во второй половине ситуация выравнилась (14:14 по ударам), поэтому результат вполне справедливый.

Конечно, были боевые моменты – это же дерби. Леонид Слуцкий схватил желтую за недовольство судейством.

После матча футболисты «Рубина» подошли к болельщикам, слово взял Солтмурад Бакаев: «Если бы не вы, даже 2:2 не было. Мы все прекрасно понимаем, знаем в какой мы команде. Мы бьемся, стараемся, каждый из них (показывает на других игроков «Рубина»). Знаем, что не на той позиции, где должны быть».

Что в таблице Первой лиги? «Рубин» – в середине

В четырех турах «Рубин» набрал всего 5 очков и идет в середине таблицы на 9-м месте (всего – 18 команд). Побед нет уже три матча подряд – до этого забрали три очка только у «Родины» (2:0) в первом туре. 15 августа казанцев ждет встреча с «Кубанью», которая идет на пятой позиции.

Слуцкий явно недоволен: «Думаю, в любой игре, в которой не выигрываем, мы теряем очки. Это наша задача, мы ее не скрываем. Пока так оно и получается. Не получается гипердоминировать и выигрывать с запасом, любую потерю очков мы считаем как потерю и шаг назад».

А кто лидирует? Первое место удерживает КАМАЗ, который забрал три победы и ничью (10 очков). Дальше – «Енисей» и «Алания» (по 8) и целая группа с семью баллами. Там идет, например, «Арсенал», вылетевший из РПЛ.

Тяжелее всех из вылетевших сейчас «Уфе» – плетется на 14-м месте с 4 очками (победа, ничья и два поражения).

Фото: ФК «Рубин» Казань