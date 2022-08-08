Есть первая отставка в РПЛ – Шалимов. «Урал» – худший результат в карьере тренера

Вот и все.

Игорь Шалимов больше не главный тренер «Урала» – о его отставке сообщил президент клуба Григорий Иванов. И это первая отставка в сезоне Мир РПЛ.

«Решение расстаться с Игорем Михайловичем было обоюдным. Мы поблагодарили его за проделанную работу. Но, к сожалению, такова футбольная жизнь: результат диктует кадровые решения», – заявил Иванов.

А результаты действительно не очень.

• «Урал» – единственный клуб, проигравший все четыре матча на старте сезона, даже «Торпедо» набрало одно очко.

• «Урал» в этих четырех матчах забил меньше всех – всего 1 гол, та самая красота Алексея Каштанова.

• Разница забитых и пропущенных – тоже худшая, минус 9. У «Торпедо» и (внезапно) «Локомотива» пропущенных даже больше, но в целом разница минус 8 – на один мяч лучше.

Но все ли так плачевно с точки зрения игры?

Против решения об отставке говорит и календарь: в первых турах уральцы играли с ЦСКА, «Спартаком», «Краснодаром» и «Оренбургом» (почти час играли в меньшинстве). А вот тактическое объяснение – слово Вадиму Лукомскому.

«Для меня долгое время Шалимов был типичным человеком с понтами про стильный спартаковский футбол, за которыми мало что стоит. Но концовка прошлого сезона заставила усомниться. После перехода на 4-2-3-1 с гибкой атакой из Подберезкина, Шатова, Железнова и ложной девятки Бикфалви «Урал» прямо офигенно играл. Один из самых симпатичных андердогов на моей памяти (пускай на коротком отрезке). Абсолютно по делу остались в РПЛ.

Старт этого сезона – мрак, но не такой непроглядный, как кажется из результатов.

ЦСКА (1-й тур): ужасная игра, поражение по делу, могло быть крупнее. Но главная ошибка, по мне, готовность играть слишком открыто (с той самой схемой из прошлого сезона) против соперника, который так силен и наказывает в переходных эпизодах.

«Оренбург» (2-й тур): самое тупое удаление, что я видел в этом сезоне (с точки зрения судейской трактовки). До удаления «Урал» играл чуть лучше соперника, пускай и близко не на уровне, который видели в прошлом сезоне.

«Краснодар» (3-й тур): 7 сэйвов врубившего режим ДДХ Матвея Сафонова (и, конечно, 0 у кипера «Урала»). Матч точно не такой однобокий, как кажется из счета на табло. Мог пойти по разным сценариям, включая самые позитивные для «Урала». Пропасти в уровне между командами и близко не видел.

«Спартак» (4-й тур): тут все по делу, но на фоне набравшего шикарную форму «Спартака» и собственного кризиса уверенности.

На выходе два матча с лучшими по форме командами лиги. И два, где счет сильно обманчив. Я вижу и невезение (трудный календарь + аномалии матчей, где был шанс на очки), и ошибки Шалимова (например, с ЦСКА играл слишком открыто и наивно, а дальше, наоборот, вернулся к пятерке – возможно, зря). Не нравится однобокий анализ ситуации, который наблюдаю – чистейшая подгонка под результат.

Особенно жаль, потому что считаю весенний футбол «Урала» – чем-то крутым для РПЛ и заслуживающим того, чтобы ему дали шанс».

А кто будет вместо?

Вот что по этому поводу писал инсайдер Сергей Егоров: «С большой долей вероятности, команду будут готовить тренер Евгений Аверьянов. Что касается возможного преемника Шалимова, то в клубе рассматривают варианты как с назначением специалиста из системы клуба (речь о Денисе Клюеве, главном тренере «Урала-2»), так и о приглашении специалиста, который ранее работал в системе клуба».

Имя ранее работавшего специалиста не уточняют – но свободных реальных кандидатов, кажется, не так много. Из тех, кто работал с «Уралом» в РПЛ, сейчас свободны Виктор Гончаренко и Юрий Матвеев.

Это четвертая отставка в тренерской карьере Шалимова

«Урал» при Шалимове провел 33 матча, в среднем набирая 1,06 очка за игру. И это худший результат в карьере тренера.

«Краснодар» (60 матчей) – 1,53 очка.

«Химки» (32 матча) – 1,22 очка.

«Ахмат» (21 матч) – 1,19 очка.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын