В Бундеслигу из РПЛ уехали сразу 5 игроков и тренер. Крал и Ларссон снова вместе (в «Шальке»), Эджуке и Уремович – у Шварца в «Герте»

Получится ли?

РПЛ из-за санкций ФИФА стала одним из главных поставщиков футболистов для Бундеслиги. Многие легионеры, которые были на виду в России, уехали именно в Германию.

Алекс Крал, Йордан Ларссон (оба – из «Спартака» в «Шальке»)

Чешский опорник уезжал из «Спартака» еще прошлым летом – в «Вест Хэм». Но там у него совсем не получилось: в заявку попадал, но вот на поле последний раз в сезоне появился аж в феврале. И это было в матче Кубка Англии с «Киддерминстером» из шестого дивизиона. Этот матч стал для Крала единственным в 2022 году. Было очевидно, что «Вест Хэм» его не сохранит, но и в «Спартак» Крал не вернулся – приостановил контракт и на год отправился в «Шальке», который вернулся в Бундеслигу.

Ларссон же уехал из «Спартака» в Швецию сразу после 24 февраля и возвращаться явно не планировал – хотя у него оставался всего год по контракту. В красно-белом клубе на него особо не рассчитывали и явно понимали, что выручить деньги в таких условиях точно не получится, поэтому согласились расторгнуть с ним контракт, а под конец еще и поддели едким постом в соцсетях. Теперь же Йордан близок к переходу в «Шальке» – остался только медосмотр.

Чидера Эджуке (ЦСКА – «Герта»)

Эджуке стал одним из тех игроков, для которых приостановка контракта стала возможностью перезапустить карьеру. В ЦСКА весной нигериец потерял место в составе, а когда появлялся на поле – не блистал. Новости о его отъезде стали внезапными, потому что произошло все очень быстро и тихо.

Филип Уремович («Рубин» – «Герта»)

Капитан «Рубина» и так вряд ли остался бы в клубе, который вылетел в первый дивизион, поэтому разрешение на приостановку контракта стало для него хорошей возможностью покинуть «Рубин». Срок соглашения истекал через год, поэтому казанцы, урезавшие зарплатную ведомость, согласились расторгнуть с Уремовичем контракт. А еще до этого он на несколько месяцев съездил в аренду в «Шеффилд Юнайтед» из Чемпионшипа, где сыграл всего 3 матча.

Иван Ордец («Бохум»)

Ордец в июле приостановил контракт с «Динамо», воспользовавшись разрешением ФИФА, и перебрался в немецкий «Бохум», который начнет второй сезон подряд в Бундеслиге. Украинец не приостанавливал контракт с «Динамо» весной, хотя возможность была, а на родине на него давили. На поле не выходил (последний матч – 12 декабря), но оставался в Москве. Его заметили на корпоративе по окончании сезона, где он (судя по всему) прощался с партнерами.

Бонус: Сандро Шварц («Герта»)

Неудивительно, что сразу два футболиста перебрались в «Герту», которую тренирует поработавший в России Сандро Шварц. Он стал одним из немногих европейских тренеров, кто пообещал доработать в России. Обещание сдержал – а вот уже летом «Динамо» покинул. У тренера не было опции приостановки контракта, поэтому они с «Динамо» его просто расторгли.

А напомните, когда легионеры могут приостанавливать контракты?

ФИФА обновила временные правила – иностранным игрокам РПЛ и других российских лиг разрешено в одностороннем порядке приостанавливать контракты до июня 2023 года. Речь идет не о разрыве, а именно о приостановке договоров: теоретически клубы вернут права на игроков через год. Опцию активируют, если игроку не удастся добиться расторжения по обоюдному согласию.

Поскольку ФИФА не прописала четкий дедлайн, легионер может покинуть клуб РПЛ в любой момент. Но чтобы зарегистрироваться в новом клубе, нужно ждать трансферного окна.

У легионеров, которые воспользуются опцией, сохраняются ограничения по количеству трансферов за сезон – можно играть официальные матчи максимум за три клуба, а регистрироваться – максимум в четырех. Разрешение ФИФА касается всех легионеров – даже тех, кто приедет в РПЛ этим летом. Обратное просто не оговорено в регламенте.

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com , Max Ellerbrake/firo Sportphoto , Soeren Stache/dpa , Ralf Ibing/augenklick/firo Sportphoto , Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press