У «Спартака» лучший старт за 4 года. Прибили «Оренбург» за 12 минут!

Мощно.

«Спартак» уверенно подтвердил статус фаворита в игре с «Оренбургом» – 4:1. В составе красно-белых отличились Кристофер Мартинс, Александр Соболев и Квинси Промес (дважды). При этом «Спартак» не реализовал еще несколько отличных моментов.

«Спартак» еще не забивал так много на старте – а последний раз набирали 7 очков в трех первых турах при Каррере

«Спартак» держится в группе лидеров – в тройке вместе с «Зенитом» и ЦСКА (по 7 очков). И на этот раз с определением мест в таблице нет больших проблем: по разнице мячей (и забитым голам) «Зенит» первый (9-1), «Спартак» второй (9-3), а ЦСКА опустился на третье (7-2). Правда, не забываем про «Химки» – если они выиграют у «Ростова», то тоже вклинятся в группу лидеров.

Сосредоточимся на «Спартаке». У красно-белых очень неплохой старт сезона при Гильермо Абаскале. Хоть это и лучший старт за последние 4 года, но все равно не лучший показатель даже за время выступления в РПЛ.

За последние 10 лет «Спартак» стартовал с трех побед при Унаи Эмери и в последний сезон Валерия Карпина – 2012/13 и 2013/14. А вот по 7 очков «Спартак» набирал при Массимо Каррере и Дмитрии Аленичеве – по одному сезону у каждого единолично, еще один – совместно (чемпионский).

«Спартак» Абаскаля выделяется большим количеством забитых – красно-белые впервые в эпоху РПЛ (с 2002 года) забили девять мячей в трех стартовых турах. До этого лучший показатель был как раз у Эмери и Карпина-2013 – по восемь голов.

Есть и еще одно достижение – «Спартак» в двух турах подряд забил четыре гола, последний раз такое было при Карпине, но не в 2013-м, а аж в 2009-м.

Абаскаль доволен: «У нас было отличное начало, благодарен и поздравляю игроков с этим. На первых минутах мы использовали стандарт, который готовили. На старте второго тайма надо было лучше контролировать и вести игру. Было много пространства, соперник пошел вперед, надо было этим лучше пользоваться. Благодарен тем, кто вышел на замену. Здорово, что у нас есть игроки, которые выходят, поддерживают темп и усиливают игру. Вообще за четыре матча мы выпустили всех полевых футболистов, кроме вратаря. А ошибки были – и они должны служить уроком. Мы еще в начале процесса и будем работать».

«Спартак» все решил в первом тайме – помогла ошибка вратаря

С начала матча прошло 87 секунд, а москвичи уже отметили первый гол – после углового Евгений Гошев неудачно пошел на выход и пролетел мимо мяча, Кристофер Мартинс воспользовался ошибкой вратаря и пробил под перекладину (0:51 в обзоре).

«Спартак» не остановился и продолжил атаковать – на 12-й минуте случился второй гол. Александра Соболева бросили в штрафной, после подачи он скинул мяч в угол – Гошев снова не выручил, но тут у него было намного меньше шансов (1:48).

Только после этого москвичи немного успокоились – хотя к 25-й минуте по ударам было 6:0, по угловым – 4:1, по владению – 55 на 45%. Преимущество у красно-белых сохранилось, но на 32-й минуте случился спорный эпизод: Артем Чистяков назначил пенальти в ворота «Спартака» после подката Никиты Чернова под Джимми Марина (а до этого обрезался Мачей Рыбус).

Но повтор показал, что Марин сам наступил на Чернова – и после того, как ударил, а мяч уже вышел за пределы поля. Чистякова позвали к монитору, он посмотрел, передумал и отменил пенальти (и желтую карточку защитнику «Спартака»).

Уже через пару минут случился третий гол – Хлусевич прострелил, Соболев пропустил, а Промес прошил Гошева с полулета. 3:0 к 40-й минуте – «Спартак» в большом порядке, а Промес записал гол и два ассиста – именно он навешивал и на Мартинса, и на Соболева.

Второй тайм получился намного спокойнее со стороны «Спартака» – через 10 минут после перерыва случился гол «Оренбурга», который забил 20-летний хав Иван Башич.

Моментов у красно-белых было много (даже забили четвертый, который отменили после офсайда). В самом конце хозяева получили пенальти – Промес его не реализовал, но на добивании был первым.

У него впервые 2+2 в РПЛ – голландец поучаствовал во всех голах красно-белых. У него уже 100 очков по системе «гол+пас» за «Спартак», а также 71 гол в РПЛ – он третий бомбардир-легионер в истории чемпионата России после Вагнера Лава (85) и Сердара Азмуна (85).

Еще одна деталь – впервые с мая 2021-го на поле появился Павел Маслов, которого встретили аплодисментами.

Фото: spartak.com