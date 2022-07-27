Федотов у Нобеля: неудачные звонки Уткину и Ротенбергу, фанатом «Спартака» никогда не был, у МЛС нужно учиться

Собрали главное.

Владимир Федотов на три дня приоткрыл сборы ЦСКА для журналиста Нобеля Арустамяна. Тренер работал под камерами на базе и в раздевалке перед матчем, произносил игрокам мотивационную речь в столовой и встречался с фанатами. Главное из видео – ниже.

«Я звонил, но он не ответил». Федотов об уходе из «Сочи», звонке Ротенбергу и претензиях Уткина

– Почему я не остался в «Сочи»? Так легли звезды. Я никогда не говорил, что принято решение и я остаюсь в клубе. Был ли согласован новый контракт с «Сочи»? Такого не было. Потом уже, после заключительного матча [прошлого сезона], было сделано предложение. Я здесь и не отрицаю.

Всегда говорил, у нас были хорошие, доверительные отношения с президентом и руководством клуба, но маховик был запущен и уже пошло движение в другом направлении. Связывался ли я с Ротенбергом после того, как стал тренером ЦСКА? Да, я звонил, но не ответили.

– Тогда цитата Василия Уткина: «Это в общем-то не по понятиям, сообщить свои требования, получить ответ «Да» и потом куда-то еще ринуться». Что ответим Василию?

– Василию отвечу, что хотелось бы очно познакомиться. Мы ни разу близко не общались, даже не здоровались. Говорить с ним о понятиях, я вообще не знаю, что это такое «понятия», о которых сейчас говорит Василий. Я понимаю, что он опять зацепится за эти слова, но мне действительно непонятно, как, не зная человека, не зная, как все было, писать такие вещи. Сейчас это модно, это легко, доступно, раз – и птичка вылетела, которую уже не поймаешь, и все читают.

– Как вы восприняли эту атаку Василия на вас? Потому что была не только эта цитата, были и другие посты. Что вы испытывали, когда вы видели, что он каждый день возмущается вашим переходом в ЦСКА?

– Недоумение, если честно. Еще раз говорю, мы с ним не знакомы, но понятно, что связи, знакомства, дают ему основания говорить вот такие вещи. Мне присылали.

«Вась, ну как так?» Неловкий звонок Уткину – Василий отказался знакомиться с Федотовым

Нобель предложил тренеру поговорить с Уткиным по телефону. Федотов согласился, но Василий явно не был настроен на разговор: «А я не хочу с ним знакомиться. Я про него уже все главное знаю. Большой привет, успехов в работе, но я не хочу знакомиться совершенно.

Я прекрасно понимаю, Нобель, что для тебя это..., но для меня это серьезно, для меня это не игра. Я все, что мне необходимо знать про Владимира Федотова как про тренера, так и про все остальное, мне этого достаточно уже. Поэтому я желаю всяческих успехов и удачи».

После этого Уткин бросил трубку, Арустамян успел только вставить реплику: «Вась, ну как так?». А Федотов подвел итог: «Вот и поговорили. На самом деле, очень интересно, что он знает про меня такого, чего я не знаю».

«Принимаются не очень обдуманные решения». Федотов сходил в бар, где поговорил с фанатами про про Fan ID

– 100% это будет потеря для команды (бойкот фанатов). Мы, естественно, этими событиями очень огорчены. Принимаются какие-то не очень обдуманные решения. Не знаю откуда растут ноги. Очень грустно, что активной части, которая живет футболом, приходится прибегать к таким действиям.

«Никогда не было, чтобы я самозабвенно болел за «Спартак». Рассказ о памятном матче в «Лужниках»

– Я уж не скажу, что отец был каким-то уж ярым фанатом «Спартака», но как мы говорим, народная команда, он был к ней ближе. Тут мне уже приписали любовь к «Спартаку», но такого никогда не было, чтобы я самозабвенно болел за «Спартак». Это неправда.

Увлекался ли я «Спартаком»? Не то чтобы увлекался... У меня было одно посещение. Мы ездили на какой-то турнир, а когда возвращались, был один свободный день, мы ждали поезд. Был знаменательный, статусный матч в «Лужниках»: «Спартак» – «Динамо» Киев. Собралось 100 тысяч человек, конная полиция. Это те воспоминания, которые есть об этом.

Помню, делали такую колонну, эта толпа людей шла на стадион, а потом со стадиона. Правда, футбол получился нерезультативный, сыграли 0:0, но то дыхание «Лужников» я запомнил, эти вдохи и выдохи 100 тысяч людей – это было грандиозно, конечно, после Михайловска.

«Михайловск – маленькая Швейцария». Федотов о родном городе в Свердовской области

– Говорят, это маленькая Швецария. Я в Швейцарии побывал, когда учился на тренерскую лицензию Pro. И понял, почему [сравнивают]. Небольшие горы, где город расположен. И пруд. Потрясающая красота, все утопает в зелени, леса. Ну и приехав в Швейцарию, увидел что-то похожее. Конечно, горы там повыше. Но какое-то внешнее сходство есть.

«Поехать в Михайловск опаснее, чем в Америку». Дочь живет в Калифорнии, Федотов впечатлен организацией в МЛС

– Когда дочка приехала и сказала о желании и своих чувствах (встретила там будущего мужа) – после того, как раза три туда съездила, со стороны бабушки было: «Ой, куда, зачем?»

Мы потихонечку их убеждали, что поехать в Михайловск опаснее, чем поехать в Америку.

– После событий последних месяцев у вас не было желания дочке сказать: «Возвращайся»?

– Нет. Они взрослые самодостаточные люди, у них с мужем своя голова на плечах, которая хорошо работает, поэтому таких посылов мы не давали. Их там это никак не задевает, как жили, как общались, никаких изменений по отношению со стороны других людей к ним не было.

– То есть, когда говорят про сумасшедшую русофобию, это никак не относится к вашей дочке?

– По крайней мере, они об этом нам не рассказывали. Мы задавали вопросы. Дочка не жаловалась.

– Вы были на МЛС. Что бы вы из МЛС привезли в РПЛ?

– Думаю, что очень хорошая организация. Мы воочию убедились, что футбол уже плотно вошел в жизнь американцев. Если раньше были площадки для бейсбола, то теперь в каждой школе стоят футбольные ворота. Вот такие изменения за эти 7 лет произошли (дочь Федотова столько живет в США). Образовывается новый клуб «Лос-Анджелес» (не путать с «Гэлакси»): главное условие – сначала стадион. Стадион строят за год – сразу придумывается кубок, сумасшедшая реклама, полный стадион. Работает в общем-то безотказно, налажен бизнес. Надо учиться.

– Какой европейский клуб вы хотели бы тренировать?

– Хороший посыл, но жизнь устроена так, что впереди паровоза бежать не нужно. Меня всегда дочка или жена спрашивают: «О каком клубе ты мечтаешь?» Я не знаю, такого клуба нет.

– «Ливерпуль», «Реал», «Бавария»?

– Не знаю, об этом не мечтал.

– «Лос-Анджелес Гэлакси»?

Вот это – да, спасибо за подсказку. Очень интересный вариант.

Бонус: история аналитика ЦСКА, который попал в футбол из милиции – через блог на Sports.ru

Аналитик ЦСКА Евгений Шевелев 8 лет работал в МВД Нижнего Тагила, где дослужился до капитана.

«У меня там тоже была достаточно аналитическая работа. Я отвечал за борьбу с уличной преступностью. Каждое утро начиналось с того, что я фишки по карте расставлял: где что произошло, куда какие наряды надо подвинуть.

Но мне надоело. Это был 2011 год, переделывание милиции в полицию и как раз в этот момент нужно было всем пройти переаттестацию. Я сказал: «Не, не хочу».

Я уже тогда завел блог на Sports.ru, писал про футбольную тактику, делал там какие-то переводы, книги изучал. И меня позвали в InStat. Я там был менеджер по всему. По работе много общался с тренерами, познакомился с Юрием Красножаном (после чего работал с ним в «Тереке», сборной Казахстана и «Химках», а затем по его рекомендации попал к Федотову в «Оренбург»)».

Шевелев дважды уходил от Федотова в «Оренбурге» и «Сочи», а теперь вновь воссоединился в ЦСКА. Главный тренер обиды за прошлые уходы не держит: «Магарыч выкатил, посидели, поговорили и расставили все точки над «i».