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Первая победа Абаскаля: «Спартак» забил 4, обогнал «Зенит», но не обошлось без споров

Александр Сторожук Александр Сторожук
Квинси Промес Квинси Промес
Роман Зобнин Роман Зобнин
Гильермо Абаскаль Гильермо Абаскаль
Лука Каттани
Александр Черников Александр Черников
Краснодар Краснодар
Спартак Спартак
Даниил Денисов Даниил Денисов
Александр Соболев Александр Соболев
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Посвятил победу Каттани.

«Спартак» переиграл «Краснодар» во втором туре Мир РПЛ – 4:1.

Это первая победа Гильермо Абаскаля на посту главного тренера. «Краснодар» больше тайма играл в меньшинстве, хотя до удаления Черникова на 37-й минуте хозяева выглядели немного острее и создавали моменты возле ворот Селихова.

На 31-й минуте «Спартак» вполне мог потерять игрока первым. Александр Соболев в борьбе за мяч попал рукой в лицо защитнику хозяев Вячеславу Литвинову – и жестом велел сопернику переставать жаловаться судье.

Экс-арбитр Сергей Хусаинов считает, что нападающего вообще-то стоило удалять – у Соболева на тот момент уже была одна желтая после неудачного подката на Черникове. Кирилл Левников пощадил форварда.

Первый гол «Спартак» забил за пару минут до красной: Роман Зобнин первым среагировал на отскок мяча после углового и точно пробил в ближний угол. В последний раз Зобнин забивал в апреле против тульского «Арсенала» – тогда выиграли 3:0.

После матча Роман признал, что красная перевернула ход матча: «Хотелось бы дважды забить, я редко забиваю, но главное – победа. Мы двигаемся дальше. Первые минуты были тяжелыми, мы долго сюда добирались. Повезло, что забили, а удаление полностью перевернуло матч».

«Спартак» действительно стал создавать больше моментов и лучше контролировать мяч, но до перерыва второй так и не забил. Зато уже через две минуты после отличился Квинси Промес – поймал мяч в штрафной и придержал его перед ударом. Защитники проскочили, и у Сафонова просто не было шансов.

Еще через 6 минут случился автогол защитника «Краснодара» Сергея Бородина. Соболев зацепился за мяч, пробросил его в штрафную и отдал на Зобнина, который протолкнул мяч мимо Сафонова и рикошетом от Бородина снова забил. Только вот гол засчитали на Сергея.

«Краснодар» посыпался и пропускал момент за моментом, но на 60-й минуте получил право на пенальти: кросс Рамиреса в штрафную прилетел в лицо Даниила Денисова, после чего отлетел в отставленную правую руку – после просмотра повтора судья все же дал 11-метровый.

«Хорошая победа, – комментировал момент после матча владелец «Спартака» Леонид Федун. – Конечно, в историю курьезных пенальти записана очередная прекрасная страница. Человеку со всего маху ударили в лицо – ставится пенальти. Я бы посмотрел на любого судью, который так принял бы себе в лицо мяч и после этого играл. А так – здорово. Всех с победой, идем по плану!»

Хозяева забили, но «Спартак» продолжил создавать моменты. Около 20 минут игры была равной, но на 84-й включился Мозес: сначала отдал на край штрафной Пруцеву, поймал ответную передачу и вбил мяч в ворота.

На 94-й команда Абаскаля забила пятый. Соболев мощно пробил головой, но Сафонов спас. Александр пошел на добивание и протолкнул мяч, но гол отменили – вратарь успел положить ладонь на мяч перед добиванием.

Так что Левников решил момент в пользу хозяев – «Краснодар» проиграл 1:4.

Абаскаль посвятил первую победу Каттани

Гильермо был рад первой победе во главе «Спартака» – кажется, после матча успел поблагодарить вообще всех. «Хочу поблагодарить и посвятить эти три очка Луке Каттани, который пригласил меня в этот клуб, – радовался испанец в эфире «Матч Премьер». – Также хотел бы посвятить эту победу нашим болельщикам. Мы играли, будто на своем стадионе. Еще хочу посвятить победу супруге, которая многим пожертвовала и находится рядом со мной в России.

Первые минуты были очень хороши в исполнении «Краснодара». Нужно отдать им должное. Но потом мы перевернули ход матча и действовали так, как и планировали. Во владении мячом нам порой не хватало конкретики. Но считаю, что игра получилась».

А вот тренер «Краснодара» Александр Сторожук игрой точно не доволен: «До удаления мы превосходили соперника. Все проходило как и планировали. Тяжело предвидеть такие ситуации – пропущенный гол в первом тайме при игре в равных составах оставлял нам шансы.

У меня вопросы к своему игроку. Зачем давать такой шанс? Нельзя так реагировать. Я понимаю, что он жесткий игрок. Но зачем делать отмашку? Неспортивное поведение. Хочу извиниться за этот матч перед болельщиками. Будем работать, будем наигрывать связи. Ситуация непростая».

После первых двух туров в активе «Краснодара» всего одно очко, а вот у «Спартака» все хорошо – 4 очка и второе место прямо за ЦСКА. «Зенит» пока позади.

Впереди – «Оренбург».

Краснодар – Спартак 1:4 (0:1, 1:3)
Дата проведения
23 июля, 20.00, «стадион Краснодар»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 35 Зобнин, 0:2 – 46 Промес, 0:3 – 53, автогол Бородин, 1:3 – 60, пенальти Сперцян, 1:4 – 83 Мозес.
КраснодарСафонов, Бородин, Литвинов, Петров (Рамирес, 46), Ионов (Манелов, 61), Черников, Сперцян, Баняц (Ахметов, 80), Волков (Сулейманов, 81), Кордоба (Якимов, 40), Олусегун.
СпартакСелихов, Джикия (Кофрие, 69), Чернов, Хлусевич (Классен, 88), Денисов, Литвинов (Пруцев, 56), Зобнин, Мозес (Зиньковский, 87), Мартинс Перейра (Умяров, 56), Промес, Соболев.
Предупреждения:
Соболев (20), Бородин (24), Мартинс Перейра (26), Литвинов (49), Селихов (86).
Удаление:
Черников (37).

Фото: globallookpress.com/ Stupnikov Alexander

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