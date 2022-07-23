Первая победа Абаскаля: «Спартак» забил 4, обогнал «Зенит», но не обошлось без споров

Посвятил победу Каттани.

«Спартак» переиграл «Краснодар» во втором туре Мир РПЛ – 4:1.

Это первая победа Гильермо Абаскаля на посту главного тренера. «Краснодар» больше тайма играл в меньшинстве, хотя до удаления Черникова на 37-й минуте хозяева выглядели немного острее и создавали моменты возле ворот Селихова.

На 31-й минуте «Спартак» вполне мог потерять игрока первым. Александр Соболев в борьбе за мяч попал рукой в лицо защитнику хозяев Вячеславу Литвинову – и жестом велел сопернику переставать жаловаться судье.

Экс-арбитр Сергей Хусаинов считает, что нападающего вообще-то стоило удалять – у Соболева на тот момент уже была одна желтая после неудачного подката на Черникове. Кирилл Левников пощадил форварда.

Первый гол «Спартак» забил за пару минут до красной: Роман Зобнин первым среагировал на отскок мяча после углового и точно пробил в ближний угол. В последний раз Зобнин забивал в апреле против тульского «Арсенала» – тогда выиграли 3:0.

После матча Роман признал, что красная перевернула ход матча: «Хотелось бы дважды забить, я редко забиваю, но главное – победа. Мы двигаемся дальше. Первые минуты были тяжелыми, мы долго сюда добирались. Повезло, что забили, а удаление полностью перевернуло матч».

«Спартак» действительно стал создавать больше моментов и лучше контролировать мяч, но до перерыва второй так и не забил. Зато уже через две минуты после отличился Квинси Промес – поймал мяч в штрафной и придержал его перед ударом. Защитники проскочили, и у Сафонова просто не было шансов.

Еще через 6 минут случился автогол защитника «Краснодара» Сергея Бородина. Соболев зацепился за мяч, пробросил его в штрафную и отдал на Зобнина, который протолкнул мяч мимо Сафонова и рикошетом от Бородина снова забил. Только вот гол засчитали на Сергея.

«Краснодар» посыпался и пропускал момент за моментом, но на 60-й минуте получил право на пенальти: кросс Рамиреса в штрафную прилетел в лицо Даниила Денисова, после чего отлетел в отставленную правую руку – после просмотра повтора судья все же дал 11-метровый.

«Хорошая победа, – комментировал момент после матча владелец «Спартака» Леонид Федун. – Конечно, в историю курьезных пенальти записана очередная прекрасная страница. Человеку со всего маху ударили в лицо – ставится пенальти. Я бы посмотрел на любого судью, который так принял бы себе в лицо мяч и после этого играл. А так – здорово. Всех с победой, идем по плану!»

Хозяева забили, но «Спартак» продолжил создавать моменты. Около 20 минут игры была равной, но на 84-й включился Мозес: сначала отдал на край штрафной Пруцеву, поймал ответную передачу и вбил мяч в ворота.

На 94-й команда Абаскаля забила пятый. Соболев мощно пробил головой, но Сафонов спас. Александр пошел на добивание и протолкнул мяч, но гол отменили – вратарь успел положить ладонь на мяч перед добиванием.

Так что Левников решил момент в пользу хозяев – «Краснодар» проиграл 1:4.

Абаскаль посвятил первую победу Каттани

Гильермо был рад первой победе во главе «Спартака» – кажется, после матча успел поблагодарить вообще всех. «Хочу поблагодарить и посвятить эти три очка Луке Каттани, который пригласил меня в этот клуб, – радовался испанец в эфире «Матч Премьер». – Также хотел бы посвятить эту победу нашим болельщикам. Мы играли, будто на своем стадионе. Еще хочу посвятить победу супруге, которая многим пожертвовала и находится рядом со мной в России.

Первые минуты были очень хороши в исполнении «Краснодара». Нужно отдать им должное. Но потом мы перевернули ход матча и действовали так, как и планировали. Во владении мячом нам порой не хватало конкретики. Но считаю, что игра получилась».

А вот тренер «Краснодара» Александр Сторожук игрой точно не доволен: «До удаления мы превосходили соперника. Все проходило как и планировали. Тяжело предвидеть такие ситуации – пропущенный гол в первом тайме при игре в равных составах оставлял нам шансы.

У меня вопросы к своему игроку. Зачем давать такой шанс? Нельзя так реагировать. Я понимаю, что он жесткий игрок. Но зачем делать отмашку? Неспортивное поведение. Хочу извиниться за этот матч перед болельщиками. Будем работать, будем наигрывать связи. Ситуация непростая».

После первых двух туров в активе «Краснодара» всего одно очко, а вот у «Спартака» все хорошо – 4 очка и второе место прямо за ЦСКА. «Зенит» пока позади.

Впереди – «Оренбург».

Фото: globallookpress.com/ Stupnikov Alexander