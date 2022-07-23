Черников заехал по лицу Мозесу и удалился. Четвертый раз за 25 матчей

Зачем?

«Краснодар» и «Спартак» встречались после ничьих в первом туре. Если краснодарцы не справились с «Факелом» и спаслись за счет магии Матвея Сафонова, то спартаковцы в Грозном могут сетовать на спорные судейские решения.

В этот раз никакого заговора против «Спартака», похоже, не было: хавбек хозяев Александр Черников на 37-й минуте получил прямую красную карточку.

Сначала Черников просто влетел в Виктора Мозеса. Борьба между игроками и взаимные толчки, но все оставалось в рамках правил.

Но игрок «Краснодара» не успокоился. Сначала Александр чуть не зарядил нигерийцу между ног.

А затем ударил Мозеса в области шеи и лица.

Арбитр Кирилл Левников сразу показал игроку «Краснодара» красную карточку и даже не смотрел видеоповтор.

Похоже, репутация 22-летнего Черникова уже говорит за него самого.

Черников удаляется чаще, чем забивает

Александр начал появляться в основе «Краснодара» еще в прошлом сезоне. Игрок провел 23 матча – и мог еще больше, если бы не слишком агрессивная манера игры.

• Черников трижды удалялся с поля. С сезона-2009 так же часто красные карточки получали Дмитрий Тарасов («Локомотив»-2010), Лассана Диарра («Локо»-2013/14), Александр Гацкан («Ростов»-2016/17) и Виталий Чуперка («Тамбов»-2019/20).

• Еще Черников получил 11 желтых карточек – больше всех в прошлом сезоне. У Дмитрия Баринова – 10 предупреждений и 2 удаления.

В «Краснодаре» в агрессии Александра не видят никаких проблем. «Я отвернулся, курьезный момент вышел, не видел, верховая борьба на тонкого. Как мне сказали, где-то Александр коснулся соперника, надо смотреть, – спокойно реагировал Александр Сторожук после матча с «Локо» в мае. – Он провел качественный матч, на топ-уровне.

Тот момент произошел от большого желания, и лучше так, чем безвольно проводить игровое время».

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив