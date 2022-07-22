«Алания» потеряла кубок за золото-1995. Искали три года (думали, лежит у Газзаева), просят РФС сделать копию

Нелепость.

Самая абсурдная спортивная новость лета: «Алания» потеряла чемпионский кубок, который получила за победу в чемпионате России-1995.

Оказывается, трофей пропал еще три года назад, сейчас в клубе просят у РФС копию.

В «Алании» думали, что трофей у Газзаева – но тренер тоже не знает, где он

Копию трофея, ее отдали клубу на вечное хранение, не могут найти уже третий год, сообщила Baza.

«Первое время в «Алании» думали, что кубок находится у Валерия Газзаева. Но когда с бывшим тренером связались представители клуба, он ответил, что понятия не имеет, где находится чемпионская награда», – пишет телеграм-канал.

Клуб уже попросил, чтобы ему предоставили копию.

«Мы получили письмо от руководства «Алании», в котором содержалась просьба сделать новую копию кубка, вручаемого победителю чемпионата России», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

В «Алании» так часто менялись юрлица и руководство, что в находку кубка не очень-то и верят

Подробно о потере трофея рассказал вице-президент «Алании» Данил Гуриев в интервью «Спорт-Экспрессу».

«С момента начала управления «Аланией» нашей семьей в 2019 году копии чемпионского кубка в клубе не было, и ни один из нынешних сотрудников команды этот кубок никогда не видел. Мы безуспешно пытаемся найти его уже более трех лет, но, видимо, он очень надежно спрятан.

Стоит учесть, что с чемпионского сезона прошло уже 27 лет. За это время «Алания» пережила два банкротства, несколько смен юридических лиц и не менее двух десятков руководителей. Поэтому сегодня заниматься поисками копии кубка все равно что искать иголку в стоге сена.

Пользуясь случаем, хочу сказать всем, кто располагает информацией о нашем трофее, обратиться в клуб. Если мы сможем его найти, обещаю, что «Алания» отблагодарит этого человека.

Чемпионство 1995 года – наша главная победа в истории! Память о ней должна сохраняться как для болельщиков, так и для будущих поколений футболистов.

Клуб обратился в Российский футбольный союз с просьбой о создании новой копии чемпионского кубка. Если РФС сможет нам в этом помочь, это будет прекрасная новость!» – сказал Гуриев.

Как брали и праздновали чемпионство-1995?

Тогда клуб еще носил старое название, «Спартак-Алания», а трофей удалось взять в 29-м туре – после гостевой победы над ЦСКА (2:1). Во Владикавказе тренировал еще молодой Валерий Газзаев, который собрал хороший состав — с Омари Тетрадзе, Зауром Хаповым и Михаилом Кавалешвили, он с 12 мячами был лучшим бомбардиром команды.

В том сезоне владикавказцы были очень мощны: опередили «Локомотив» на шесть очков и оборвали серию московского «Спартака» из трех чемпионств подряд. Владикавказцы тогда неудачно стартовали, но как после десятого тура вышли в лидеры, так никому первую строчку уже и не отдавали.

Нередко можно встретить характеристику «водочное чемпионство», когда речь идет о том титуле «Алании» – все дело в том, что деньги на клуб появились во многом благодаря алкогольному бизнесу, который тогда расцвел в Осетии.

Теперь в «Алании» все совсем иначе, а новые владельцы очень хотят вернуть жемчужину из прошлого.

Фото: РИА Новости/Александр Поляков, Владимир Федоренко