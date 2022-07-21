Савин увез «Красаву» на Кипр. Купил и переименовал клуб 2-й лиги

Вскоре будет и лого с четырьмя пальцами.

После тяжелого завершения прошлого сезона «Красава» переезжает из России.

Теперь команда Савина зарегистрирована на Кипре – и в следующем сезоне появится во втором кипрском дивизионе. Так что проект «Честный клуб», судя по всему, продолжится.

«Два месяца ожидания, нервов и оформления документов, – резюмировал сам Савин.

«Красава» на Кипре – как это будет?

Организацию FC Krasava Ltd зарегистрировали на Кипре, это юрлицо покупает клуб из Лимасола – FC Eny Ypsonas, он выступает во втором дивизионе Кипра (аналог нашей Первой лиги).

Сезон-2022/23 команда проведет под названием FC Krasava – Eny Ypsonas, уже к следующему планируют полностью «перекрасить» клуб, как выразился Савин. Обещает сохранить четыре пальца с логотипа, цвета и остальное.

«Философия останется той же, мы будем давать молодым ребятам со всего бывшего СНГ возможность развиваться – теперь уже в Европе! Не обсуждая, какой у кого паспорт, – говорит Евгений. – В следующем году планируем просмотры во многих столицах стран бывшего СНГ».

Про Кипр как самую удобную точку для переезда Жека уже говорил, так что выбор страны не удивляет. Звучали инсайды, что рассматривают Латвию, но все же в итоге Лимасол.

Что за клуб купили?

История кипрского «Ипсонаса» не сверкает яркими событиями.

Клуб основан в 2014-м слиянием двух не менее скромных «Эноси» и «Дигениса» с юга Лимасола. Эти команды не добивались чего-то серьезного и по отдельности: в 80-х «Дигенис» два раза выиграл вторую лигу Кипра, но закрепиться в элите никогда не получалось.

«Ипсонас» в прошлом сезоне играл в третьем дивизионе, занял третье место и выиграл путевку на ступень выше. Звезды тоже сюда не заглядывают – из ярких игроков можно с натяжкой выделить разве что армянского нападающего Давида Овсепяна.

Кто вообще играет на Кипре? Все еще есть Тричковски и воспитанник «ПСЖ»

Во второй лиге интересных имен нет совсем, а вот в элитном дивизионе можно встретить знакомые лица.

• Вараздат Ароян. Бывший игрок «Урала» и «Тамбова» в сентябре 2021-го забил за «Кадис» и стал первым армянином с голом в Ла Лиге. Оттуда он уехал в «Анортосис».

• Эрвен Онженда. Воспитанник «ПСЖ» отыграл 27 матчей в Лиге 1, а до того много забивал за юношеские сборные Франции и получал шансы от Лорана Блана. Но зимой 2016-го игрока поймали за рулем в нетрезвым. Карьера в «ПСЖ» закончилась, зато в «Аполлоне» Эрвена встретили тепло.

• Роберто Росалес. Венесуэльский правый защитник теперь обрабатывает кипрские фланги. Почти семь лет он прилично играл в Ла Лиге за «Малагу», «Эспаньол» и «Леганес», в 2016-м был близок к переходу в «Рубин», а в 32 года поехал в АЕК из Ларнаки.

• Георгий Квилитая. Грузинский нападающий и самый дорогой игрок лиги прямо сейчас, форвард с опытом в Австрии и Бельгии. В прошлом сезоне у него 10 мячей за АПОЭЛ.

• Иван Тричковски. Легенда «Спартака» все еще зажигает, хотя в апреле Ивану исполнилось 35 лет. В прошлом сезоне Тричковски забил 14 голов и доказал, что все еще хорош, а 26 июля вместе с АЕКом из Ларнаки попробует выбить «Митьюлланд» в квалификации ЛЧ.

• Евгений Яблонский. Белорус дорос до основы БАТЭ в 2014-м, почти за восемь лет капитан сборной не только много наиграл в местном чемпионате, но и провел девять матчей в ЛЧ. Он в «Арисе» с января.

Россияне тоже есть – их трое

Все в элитной кипрской лиге.

В «Акритасе» играют 21-летний правый защитник Никита Дубов, а также хавбек Иван Алексеев. Дубов, кстати, родился в Англии – судя по всему, это сын Романа Дубова, бывшего совладельца «Портсмута» и директора по развитию «Тоттенхэма».

Эти двое пока не играют в основе, а вот нападающий Магомедхабиб Абдусаламов из «Пафоса» уже даже забивал в элите.

Еще в чемпионате Кипре есть бывший игрок «Металлиста» и «Оренбурга» украинец Александр Нойок.

А как вообще дела у Савина?

В апреле Евгений Савин выложил резонансное видео о ситуации на Украине. После ролика команде Савина пришлось нелегко: сначала «Красаве» запретили тренироваться в Красногорске, чуть позже местный стадион и вовсе расторг с командой контракт.

Савин отказался размещать на арене во время матчей «Красавы» баннеры в поддержку происходящего. Вскоре он уехал из России.

Но ролики на ютубе продолжали выходить. В мае Евгений выпустил видео об агентском бизнесе в России на примере Матвея Ивахнова. Мы подробно описывали ситуацию здесь. Главное, что Савин пошел в суд и бился за игрока до самого конца (теперь Ивахнов подписал контракт с «Факелом» в РПЛ).

После «Красава» полностью открыл бюджет на сезон в ФНЛ-2: клуб вышел в ноль только благодаря личным вливаниям Савина – он вложил в проект больше 13 млн рублей.

Похоже, следующий такой отчет выложат уже в евро.

Фото: Instagram/sava9, h.ongenda10