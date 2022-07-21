ЦСКА впервые берет немолодого бразильца. У Мойзеса хватает минусов, но Федотов умеет работать с такими игроками

Хейт фанатов, массовая драка в дерби, глум над Рафиньей.

Закрыв правый фланг сербом Гайичем, ЦСКА взял налево опытного (27 лет) бразильца Мойзеса. Сегодня он заявил: «Я ухожу в ЦСКА. Я уже поговорил с руководством «Интернасьонала». Благодарю всех болельщиков, которые поддерживали меня сегодня, а также за любовь, которую я получал от них».

7 лет назад Мойзес пришел в «Коринтианс», но осел в запасе – проиграл конкуренцию Гильерме Аране, которым летом 2017-го интересовался ЦСКА.

Еще раньше – в январе 2017-го – заговорили об интересе к Мойзесу. Он неплохо провел арендный сезон-2016 в «Баие» (бразильская Серия В), и ЦСКА, по данным UOL Esporte, предложил за 50 процентов прав на Мойзеса 2 миллиона долларов.

«От ЦСКА поступило предложение, мои агенты ведут переговоры с руководством «Коринтианс». Я счастлив в нынешнем клубе, но все что угодно может произойти, давайте подождем», – цитировал Мойзеса Jornal Floripa. В итоге он остался в «Коринтианс» – выиграл чемпионаты штата и страны, но снова мало играл.

«Болельщики «Интернасьонала» критикуют его за нестабильность»

В 2018-м Мойзес перезапустил карьеру в «Ботафого». Здорово выглядел в победном чемпионата штата Рио-де-Жанейро и почти весь сезон был основным левым латералем (хотя в «Ботафого» сменилось за год четыре тренера), но в октябре 2018-го не забил пенальти в послематчевой серии 1/16 Копа Судамерикана, что привело к поражению от «Баии».

Туда Мойзес и вернулся через несколько месяцев – а на прощание отдал два голевых паса нападающему «Ботафого» Эрику в игре с «Параной». В январе 2020-го «Баия» обменяла Мойзеса в «Интернасьонал» на другого крайнего защитника Зеку.

Я расспросил о Мойзесе журналистов из Порту-Алегри.

Матеус Д’Авила, Esporte Band RS: «Мойзес – физически очень сильный, энергичный и выносливый. Он действует на левом фланге, но недавно его стали пробовать и как центрального защитника.

Он не входит в число лучших латералей бразильской лиги. Болельщики «Интернасьонала» критикуют его за нестабильность. Он допускал ошибки в обороне, что вызывало гнев на трибунах.

В дерби Порту-Алегри против «Гремио» – в рамках Кубка Либертадорес-2020 – он участвовал в большой драке между игроками. Судья показал тогда 8 красных карточек – в том числе Мойзесу.

А после победы 1:0 над «Гремио» в ноябре 2021-го он поиздевался над латералем соперника Рафиньей – тем самым, что раньше выступал за «Баварию». Тот любит играть на бразильской гитаре кавако, и Мойзес сказал в стриме: «Где твоя кавако? Пора танцевать!» Штука еще в том, что Рафинья исполнял под гитару провокационные песни в адрес «Интернасьонала».

Мойзес мне очень нравится. Да, он не первоклассный латераль, но работоспособный и решительный в атакующих действиях».

«Тренер ЦСКА должен позаботиться о подстраховке Мойзеса и дать ему свободу в атаке»

Лукас Арруда, Esportes GZH: «У Мойзеса хорошая скорость, он прыгучий, хорош на втором этаже, но есть проблемы с точностью кроссов.

Главная его беда – позиционные ошибки в обороне. Иногда из-за его неорганизованности партнеры оказываются в затруднительном положении.

Из-за того, что он чередовал удачные игры с провальными, фанаты не любили его, но в последнее время он действует увереннее и забил несколько важных мячей (а именно – оба гола «Интернасьонала» в трех последних матчах чемпионата Бразилии – Sports.ru).

Если в России для него сложится благоприятная среда, он может быть успешен. Тренер ЦСКА должен позаботиться о подстраховке Мойзеса в защите и дать ему свободу в атаке».

Николас Вагнер, RDC Esporte: «Честно говоря, интерес ЦСКА к нему удивителен. Он немолод, да и с приходом Рене из «Фламенго» потерял место в стартовом составе «Интернасьонала» и заиграл только из-за травмы основного левого латераля.

Насчет его будущего в России – физически справится, но сомневаюсь, что будет сильно выделяться из-за проблем с техникой: много ошибается при передачах.

Добавлю, что он осторожный парень. С фанатами у него были отношения «от любви до ненависти», но он никогда не жаловался публично на критику с трибун».

«Странно, что ЦСКА его берет. Такой большой клуб мог найти кого-то получше»

Бруно Флорес, Rádio Gaúcha: «Мойзес действительно совершал ошибки, за которые его освистывали, но я бы не сказал, что он из тех латералей, что слабы в защите и думают только об атаке. Наоборот, он более оборонительный игрок, чем другой левый латераль «Интера» Рене – тот и получил место в основе, потому что более разнообразен в созидании.

Нелюбовь фанатов вызвана не только позиционными ошибками Мойзеса. Просто «Интернасьонал» уже 14 лет не брал важных титулов, и болельщики уверены, что у некоторых игроков синдром неудачников.

Мойзес – один из тех, про кого так думают. Еще две мишени болельщиков – Виктор Куэста и Родриго Доурадо (интересовал ЦСКА летом 2019-го – Sports.ru) – уже покинули клуб.

Думаю, болельщики несправедливы к Мойзесу. Для «Интернасьонала» это важный игрок в тактическом плане, который почти при всех тренерах выходил в стартовом составе».

Лукас Кацураяма, Esportes GZH: «Иногда Мойзес принимает на поле неверные решения. Например, идет с мячом на трех соперников. К тому же он темпераментный – это приводило к удалениям и вредило команде.

Он выезжает за счет скорости и физических данных. Мне странно, что ЦСКА его берет. Мойзес – очень неоднозначный игрок. Понимаю, что ЦСКА нуждается в левом латерале, но такой большой клуб мог бы найти кого-то получше».

Мойзес – 16-й бразилец в истории ЦСКА. И 4-й – из «Интернасьонала» (с учетом возвращения Витиньо из аренды)

До Мойзеса в ЦСКА приезжали Леонидас, Самарони, Карвальо, Вагнер, Дуду, Жо, Рамон, Ратиньо, Жезус, Гильерме, Марио, Витиньо, Бекао, Сантос и Фукс.

Самый старший на момент трансфера – Самарони, приехавший 25-летним. Но это до Гинера, а в 21-м веке ЦСКА не брал бразильцев старше 22 лет.

Мойзесу – 27, так что ЦСКА, похоже, пересмотрел в новых условиях трансферные правила. С другой стороны, маршрут «Интернасьонал» – ЦСКА уже вполне традиционен: оттуда брали Карвальо и Фукса, туда же отправляли на два года Витиньо.

От Мойзеса наивно ждать долгой карьеры в РПЛ (как у Марио) и вывода ЦСКА на новый уровень (в духе Вагнера/Карвальо-2005), но один-два неплохих сезона он потянет. Особенно если федотовская схема с тремя – а не с двумя, как у «Интера» – центральными защитниками облегчит ему адаптацию.

В «Оренбурге» и «Сочи» (в том числе – в работе с южноамериканцами) Владимир Федотов показал, что умеет выводить на топовый уровень средних игроков – ретушируя их недостатки и заостряя сильные качества. Именно это и нужно Мойзесу.

Фото: globallookpress.com/Max Peixoto/Keystone Press Agency, Ricardo Moreira/Keystone Press Agency, Raul Pereira/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Silvio Avila / Stringer, Dima Korotayev/Pressphotos