Минспорта создает Лигу Содружества – турнир для команд из ЛНР, ДНР, Крыма и братских республик. Что известно о турнире?

РФС не при делах.

На форуме «Содружество» в Евпатории много обсуждали футбол.

• И.о. президента ФНЛ Наиль Измайлов заявил там о планах проверки крымских клубов на предмет их интеграции в российский футбол. О том, что включение крымских команд в систему РФС может привести к тотальной изоляции российского футбола, мы рассказывали здесь.

• Однако на форуме обсуждали еще один – в теории более безопасный проект. Принято решение о создании Лиги Содружества. В турнире примут участие команды из ЛНР, ДНР, Абхазии, Южной Осетии, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, Республики Крым и города Севастополь.

Вот что рассказал заместитель министра спорта России Одес Байсултанов:

«Объединенный чемпионат по футболу станет турниром для профессиональных футбольных клубов, в котором примут участие команды, представляющие все перечисленные регионы.

Принимая во внимание положительный опыт Крымского футбольного союза, который в 2020 и 2021 годах организовал чемпионат Премьер-лиги Крымского футбольного союза и Национальной студенческой футбольной лиги, по аналогии мы предложили создать автономную некоммерческую организацию, ответственную за проведение этого чемпионата. Учредителем данной организации станет Минспорт России».

Этот проект обсуждается с июля. Рассказываем, что о нем известно.

Когда старт первого сезона и где РФС?

Еще месяц назад Байсултанов заявил: «Планируется создание чемпионата с туровой системой не только в Крыму, но и в дружественных республиках. Речь идет об отдельной структуре, которая будет создана по инициативе Министерства спорта РФ. Она не будет относиться к РФС , который является членом ФИФА и УЕФА».

«Первый объединенный чемпионат по футболу предлагается провести в период с марта по ноябрь 2023 года с участием не менее 13 команд », – добавил Байсултанов на форуме в Евпатории.

Матч турнира «Крымская весна» между сборной Крыма и «Ростсельмашем» (2017)

Что известно о Байсултанове?

Ему 57 лет, занимает должность заместителя министра спорта России с февраля 2020 года. До этого шесть лет работал заместителем министра РФ по делам Северного Кавказа. О футбольных планах Байсултанов говорил еще в марте, но не уточнял детали.

Почему это не может организовать РФС?

Для упрощения разберем на примере. В 2017-м «Анжи-2» и «Сокол» сыграли в зимнем Кубке Крыма. Все матчи провели на территории полуострова, который ФИФА и УЕФА российским не признают. Но санкций в сторону РФС тогда не последовало – потому что участвовали лишь в товарищеском турнире, о входе крымских клубов в чемпионат России речи не было.

«РФС пока остается членом ФИФА и УЕФА. И поскольку Федерация футбола Крыма не признана этими организациями как часть Российского футбольного союза, то нам нельзя играть с крымскими клубами. Такой позиции мы пока еще придерживаемся», – говорил почетный президент РФС Вячеслав Колосков в марте.

У и.о. президента РПЛ Александра Алаева схожая позиция: «На сегодняшний день не вижу возможностей для включения крымских команд, так как РФС является членом Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)».

В связи с этим под эгидой РФС Лигу Содружества не организовать. Зато у Министерства спорта России такое право есть, санкции от УЕФА и ФИФА ему не грозят.

Правда, позже боссы РФС уже сменили риторику и не исключают вхождение крымских клубов в чемпионаты России.

Алаев: « Интеграция крымского футбола в российский неизбежна. Но важно не сжигать мосты, сохранять диалог с УЕФА и ФИФА ».

Колосков: «Крым – это Россия, стоит включать их. Но надо работать с УЕФА и ФИФА для минимизации санкций».

Какие клубы могут попасть в Лигу Содружества?

По сведениям «РБ Спорт», в турнире планируется задействовать до 14 клубов. Президент Луганского футбольного союза Юрий Малыгин добавил деталей: «Будут играть лучшие команды республик. От ЛНР и ДНР будут выступать по два-три клуба. Крым выставит четыре, остальные – по одному».

Еще он добавил, что от ЛНР заявят «Зарю», но в Донецке и Луганске пока играть невозможно: «Спортивная инфраструктура двух республик находится не в лучшем состоянии. Так что будем проговаривать».

О каких клубах может идти речь:

•‎ Крым: «Евпатория», «Севастополь», «ТСК-Таврия» (Симферополь), «Крымтеплица» (Молодежное), «Океан» (Керчь), «Кызылташ» (Бахчисарай), «Рубин» (Ялта), «Гвардеец» (Скворцово).

«Севастополь» брал чемпионат Крыма чаще всех: три раза из шести возможных. Правда, в прошедшем сезоне его обошла «Таврия» из Симферополя, которая выигрывала трофей еще в сезоне-2015/16.

•‎ ДНР: «Гвардеец» (Донецк), «Шахтер» (Донецк), «Донбасс» (Горловка), «Моспино», «Бажановец», «Прайд» (оба – Макеевка). Тут организовали полулюбительский турнир, донецкие «Гвардеец» и «Шахтер» – пара лидеров.

Для уточнения: это не тот донецкий «Шахтер», к которому мы привыкли. В 2014-м клуб занял проукраинскую позицию и уехал. Два года играли во Львове, потом в Харькове, а с 2020-го на три сезона «Шахтер» осел в Киеве.

•‎ ЛНР: «Шахтер» (Свердловск), «Динамо» (Краснодон), «Далевец» (Луганск), «Горняк» (Ровеньки), «Металлург» (Алчевск), «ЛВУФК Заря-Академия» (Луганск), «СК Стаханов». Здесь любительский уровень, команды расположены согласно их месту в сезоне-2021.

•‎ Херсон: «Кристалл».

•‎ Запорожье: «Металлург».

•‎ Абхазия: «Нарт», «Динамо» (оба – Сухум), «Гагра», «Сандз» (Цандрыпш), «Афон» (Новый Афон), «Рица» (Гадаута), «Самурзакан» (Гал), «Ерцаху» (Очамчира).

«Нарт» из столичного Сухума доминирует в чемпионате: с 1999-го забрали 14 титулов, в том числе и в последнем сезоне.

•‎ Южная Осетия: «Спартак» (Цхинвал).

В УЕФА и ФИФА эти республики не признают.

Фото: РИА Новости/Макс Ветров, Григорий Сысоев; Facebook/fckrystal.kherson