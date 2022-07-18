Масштабный бойкот Fan ID начался: «Локо» закрыл трибуну баннером «До скорой встречи», фан-сектор ЦСКА абсолютно пуст

Клубы поддерживают болельщиков.

Клубы РПЛ начинают новую жизнь: Fan ID еще не требуют для входа на стадион, но фанаты многих команд уже ушли с трибун – начался бойкот. В первом туре особенно заметно это было на матче «Локомотива».

Фанатский сектор на «Южной трибуне» за воротами «РЖД Арены» закрыли баннером. На нем нарисована футболка с номером 12 и подписью «До скорой встречи».

Фанатское движение United South сообщило, что будет поддерживать команду за пределами стадиона. А руководство «Локо» в ответ заявило, что не будет продавать абонементы и билеты на фанатский сектор.

«Локо» ответил официальным заявлением: «Клуб принимает позицию активной части болельщиков по отказу от посещения матчей РПЛ в предстоящем сезоне. Футбол существует для болельщиков, а поход на стадион всегда должен быть увлекательным и эмоциональным событием.

Наша Южная трибуна – важнейшая часть атмосферы «РЖД Арены» и источник эмоций как для игроков «Локо», так и для всего стадиона. Мы открыты для диалога с активными болельщиками и надеемся как можно скорее увидеть и услышать вас в Черкизово».

Возможно, именно поддержки фанатов и не хватило «Локомотиву» в первом туре – играя в большинстве больше тайма, не смогли обыграть «Пари НН» (1:1).

Кто еще против: ЦСКА, «Торпедо», Карпин, Зарема и Григорий Иванов

Не только «Локомотив» поддержал болельщикам по поводу Fan ID. Другие клубы, их руководители, тренеры и футболисты тоже выступают против документа.

• ЦСКА. Бойкот действует с момента введения паспорта болельщика на любом стадионе лиги и до отказа лиги от этой системы. При этом объединение фанатов призвало продлить абонементы – способ финансово участвовать в жизни команды.

Клуб из уважения закрыл продажу билетов на фанатскую трибуну: «Все без исключения в клубе и команде расстроены уходом активной части болельщиков. Нашей команде будет тяжело без вашей яркой и эмоциональной поддержки. Вы – наш 12-й игрок! Мы с пониманием относимся к позиции нашего актива.

Мы не будем открывать продажу абонементов на нижний ярус трибуны А, который для многих стал вторым домом. Продление абонементов на верхний ярус трибуны А станет доступным на следующей неделе. Наша команда всегда играет ради болельщиков. И мы вместе с игроками будем ждать вас на трибунах!»

Фан-сектор на первой домашней игре сезона против «Урала» выглядел сиротливо.

• «Торпедо». Фанаты московской команды, только вернувшейся в РПЛ, тоже присоединились к бойкоту.

«Активные болельщики «Торпедо» уведомили наш клуб о том, что временно не будут посещать стадионы, поэтому клуб принял решение не продавать сезонные абонементы на сектор активной поддержки. Болельщикам, которые уже приобрели абонементы на этот сектор, будут предложены более выгодные места», – сказано в заявлении клуба.

Президент «Торпедо» Денис Маслов заявил, что клуб продал почти 300 абонементов на сезон. Связал это не только с Fan ID, но и с непростым временем.

• «Ростов». Местный стадион попал в число первых пяти, на которых опробуют новую систему.

Клуб никак не высказался по поводу Fan ID – на сайте рассказывают, что нужно сделать для оформления цифровой карты болельщика. Но вот главный тренер Валерий Карпин сильно против: «У нас из-за ведения Fan ID теперь 100% будет проблема с посещаемостью. По моим ощущениям, процентов на 50 посещаемость у нас в Ростове-на-Дону упадет.

Второй момент – где тут спортивный принцип? В Москве болельщики могут приходить без Fan ID, заполнять стадион, а в Ростове вместо 20-30 тысяч придет пять тысяч человек? Где равенство? Либо вводите Fan ID во всех городах, либо нигде».

Тренер «Ростова» и сборной России признался, что его дочери не смогли оформить Fan ID.

• «Динамо». Одни из первых фанатов, утвердивших бойкот с введения Fan ID в других городах.

Руководители «Динамо» ищут решение вопроса: «Безусловно, мы уважаем принципиальную позицию фанатского актива. Активная поддержка очень важна для клуба и для команды, поэтому мы рассчитываем найти приемлемое для всех решение и надеемся на скорое возвращение фан-сектора. Болельщики знают, что наш клуб был и остается открытым для диалога».

• «Урал». Еще один стадион из первой пятерки. Фанаты вместо РПЛ уже анонсировали, что пойдут на молодежное первенство и баскетбол.

Президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов тоже не в восторге от Fan ID: «Мое личное отношение: конечно, я против Fan ID. Но сейчас это закон, и я не Госдума – не могу его отменить. Если его отменят, я буду рад. Сейчас многое непонятно, в том числе – как этот паспорт болельщика сделать. Осталось полтора месяца – мы не продаем билеты и не готовим абонементы. Не знаем, что делать. Это как-то неправильно».

Это высказывание было в начале июня, а уже в июле Иванов рассказал, что сам так и не оформил Fan ID.

• «Спартак». Болельщики красно-белых бойкотируют матчи с весны. Об этом объявили еще в январе после акции «Фанат – не преступник». Клуб тогда с пониманием отнесся к позиции болельщиков.

Зарема Салихова раскритиковала Тину Канделаки за призыв оформлять удостоверение. «Мое мнение – конкретно в нынешних реалиях, когда людям необходимо отвлечься и морально разрядиться, в тяжелой экономической ситуации для клубов важен каждый болельщик, ввод паспорта – это сумасшедший удар по посещаемости наших стадионов, снижение доходности индустрии и, разумеется, отсутствие антуража.

Лично я в МФЦ не собираюсь. Для начала сделайте максимально удобную и короткую онлайн-регистрацию и на всех стадионах РПЛ установите оборудование не за счет клубов, а дальше – выбор за болельщиком».

Вратарь Александр Селихов в июне сказал, что введение Fan ID очевидно отразится на посещаемости, а полузащитник Михаил Игнатов тогда же заявил, что в клубе уважают решение фанатов бойкотировать матчи.

• «Зенит». Фанаты петербургского клуба первыми высказались против оформления Fan ID – еще в декабре 2021-го. Главное фанатское объединение «Ландскрона» заявило, что болельщики не будут посещать мероприятия, на которых потребуется Fan ID.

Но внутри движения разные мнения: одни – за немедленный бойкот, другие – только на матчах, куда уже не попасть без Fan ID. На Суперкубке в Петербурге Вираж вывесил баннер против Fan ID. В первом туре несколько тысяч фанатов пробили выезд в Химки, но ушли со стадиона на 72-й минуте под скандирование «Fan ID – убийца футбола». Без поддержки «Зенит» упустил победу – 1:1.

«Ландскрона» также опубликовала результаты социологического исследования, проведенного «Зенитом». Клуб опросил владельцев абонементов всех категорий, кроме фанатской – 75% опрошенных заявили, что откажутся от посещения футбола, если при оформлении карты потребуется визит в МФЦ.

Президент «Зенита» Александр Медведев по поводу Fan ID не переживает – только говорит, что команда пока не начала оформлять карточки. Первый матч по новой системе у «Зенита» только в конце августа – выезд в Екатеринбург.

Фото: t.me/ultras_action; Twitter/Shprygin; fclm.ru