Огненные «Химки»: заслуженная ничья с «Зенитом», замены Юрана сработали, могли победить после комбинации из 18 пасов

Первая сенсация сезона.

Казалось, у «Зенита» будет простой старт сезона: в Суперкубке прошлись по «Спартаку» (4:0), а в РПЛ начинали с «Химками», которые в прошлом сезоне спаслись только в стыковых матчах. Но все оказалось интереснее: чемпион сыграл вничью 1:1 (мог и вовсе проиграть).

А ведь начиналось красиво: Вендел поймал скидку от Клаудиньо и из центра штрафной загнал под перекладину.

Но магия закончилась на исходе получаса игры. «Химки» начали создавать моменты: Ломовицкий дважды выводил Руденко на удар, но оба раза спас вратарь Одоевский. Молодой кипер вообще был неплох – чуть позже смело вышел и подстраховал высокую линию обороны, скинув головой защитнику.

Во втором тайме подмосковная команда и дальше создавала моменты. И снова Ломовицкий выводил Руденко на удар, но в этот раз «Зенит» спасла штанга. Через несколько секунд бил еще и Глушаков, но защитник заблокировал.

Регулярные выпады «Химок» видел и тренерский штаб «Зенита», который попытался освежить игру заменами. На 82-й минуте Малкома и Вендела заменили Мостовой и Круговой. Андрей на пальцах показал переход на схему с пятью защитниками.

Пока «Зенит» перестраивался, «Химки» соорудили голевую комбинацию: вышедшие на замену вместо Ломовицкого и Руденко Мирзов и Долгов убежали в контратаку, раскатали перед штрафной – и Резиуан зарядил в дальний угол. Без шансов для Одоевского.

И ведь у чемпиона даже не получился навал. Наоборот, «Химки» были ближе ко второму мячу – на 93-й минуте Зуев чуть не попал в дальнюю девятку с границы штрафной. Опаснейшему моменту предшествовала комбинация из 18 передач: «Химки» и откатывались к вратарю, и смещались на левый фланг, и ловко уходили от попыток отбора. Могла быть яркая точка.

Но даже 1:1 – сенсация. Статистика только подтверждает – «Химки» не терялись на фоне чемпиона: 7:6 по ударам, 3:2 по ударам в створ, 1,08 xG против 0,43 xG (по данным Understat) – и все в пользу хозяев.

Сверкнул даже новичок-легионер – опорник Роман Мори Гбане. Ивуарийца нашли в команде-аутсайдере второго хорватского дивизиона и взяли в аренду, но он неплохо смотрелся даже против «Зенита»: на его счету 4 отбора, 3 выноса и 2 фола.

Пожалуй, главную реакцию выдал тренер «Химок» Сергей Юран: «Если брать по игре и моментам, то я и сейчас недоволен результатом. Мы даже добавили в концовке. В целом, я сказал, что они молодцы, но в любом случае я недоволен. Радоваться от того, что мы с чемпионом сыграли вничью? По тому, как складывалась игра, неправильно. Мне этого мало».

«Зенит» 5 лет побеждал в первом туре РПЛ. И 15 лет не терял очки с «Химками»

В последние сезоны петербургский клуб приучил к победам в первом туре. Последний раз «Зенит» не победил в первом матче сезона РПЛ в сезоне-2016/17 (0:0 с «Локомотивом»). Тогда чемпионом стал «Спартак», а «Зенит» финишировал третьим.

Дальше – уверенные победы.

Сезон-2017/18 – 2:0 против «СКА-Хабаровск» – итоговое 5-е место

2018/19 – 2:0 против «Енисея» – 1-е место

2019/20 – 2:1 против «Тамбова» – 1-е место

2020/21 – 2:0 против «Ротора» – 1-е место

2021/22 – 3:1 против «Химок» – 1-е место

Другой важный статистический факт: «Зенит» 15 лет не терял очки против «Химок». Последний раз это случалось в 2007 году на стадионе «Родина», когда Роман Широков (еще игрок подмосковной команды) сравнял счет на 90-й минуте (2:2).

Любопытный матч открытия.

Фото: vk.com/fckhimki_official