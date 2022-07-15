Огненные «Химки»: заслуженная ничья с «Зенитом», замены Юрана сработали, могли победить после комбинации из 18 пасов

Первая сенсация сезона.
Казалось, у «Зенита» будет простой старт сезона: в Суперкубке прошлись по «Спартаку» (4:0), а в РПЛ начинали с «Химками», которые в прошлом сезоне спаслись только в стыковых матчах. Но все оказалось интереснее: чемпион сыграл вничью 1:1 (мог и вовсе проиграть).
А ведь начиналось красиво: Вендел поймал скидку от Клаудиньо и из центра штрафной загнал под перекладину.
Но магия закончилась на исходе получаса игры. «Химки» начали создавать моменты: Ломовицкий дважды выводил Руденко на удар, но оба раза спас вратарь Одоевский. Молодой кипер вообще был неплох – чуть позже смело вышел и подстраховал высокую линию обороны, скинув головой защитнику.
Во втором тайме подмосковная команда и дальше создавала моменты. И снова Ломовицкий выводил Руденко на удар, но в этот раз «Зенит» спасла штанга. Через несколько секунд бил еще и Глушаков, но защитник заблокировал.
Регулярные выпады «Химок» видел и тренерский штаб «Зенита», который попытался освежить игру заменами. На 82-й минуте Малкома и Вендела заменили Мостовой и Круговой. Андрей на пальцах показал переход на схему с пятью защитниками.
Пока «Зенит» перестраивался, «Химки» соорудили голевую комбинацию: вышедшие на замену вместо Ломовицкого и Руденко Мирзов и Долгов убежали в контратаку, раскатали перед штрафной – и Резиуан зарядил в дальний угол. Без шансов для Одоевского.
И ведь у чемпиона даже не получился навал. Наоборот, «Химки» были ближе ко второму мячу – на 93-й минуте Зуев чуть не попал в дальнюю девятку с границы штрафной. Опаснейшему моменту предшествовала комбинация из 18 передач: «Химки» и откатывались к вратарю, и смещались на левый фланг, и ловко уходили от попыток отбора. Могла быть яркая точка.
Но даже 1:1 – сенсация. Статистика только подтверждает – «Химки» не терялись на фоне чемпиона: 7:6 по ударам, 3:2 по ударам в створ, 1,08 xG против 0,43 xG (по данным Understat) – и все в пользу хозяев.
Сверкнул даже новичок-легионер – опорник Роман Мори Гбане. Ивуарийца нашли в команде-аутсайдере второго хорватского дивизиона и взяли в аренду, но он неплохо смотрелся даже против «Зенита»: на его счету 4 отбора, 3 выноса и 2 фола.
Пожалуй, главную реакцию выдал тренер «Химок» Сергей Юран: «Если брать по игре и моментам, то я и сейчас недоволен результатом. Мы даже добавили в концовке. В целом, я сказал, что они молодцы, но в любом случае я недоволен. Радоваться от того, что мы с чемпионом сыграли вничью? По тому, как складывалась игра, неправильно. Мне этого мало».
«Зенит» 5 лет побеждал в первом туре РПЛ. И 15 лет не терял очки с «Химками»
В последние сезоны петербургский клуб приучил к победам в первом туре. Последний раз «Зенит» не победил в первом матче сезона РПЛ в сезоне-2016/17 (0:0 с «Локомотивом»). Тогда чемпионом стал «Спартак», а «Зенит» финишировал третьим.
Дальше – уверенные победы.
Сезон-2017/18 – 2:0 против «СКА-Хабаровск» – итоговое 5-е место
2018/19 – 2:0 против «Енисея» – 1-е место
2019/20 – 2:1 против «Тамбова» – 1-е место
2020/21 – 2:0 против «Ротора» – 1-е место
2021/22 – 3:1 против «Химок» – 1-е место
Другой важный статистический факт: «Зенит» 15 лет не терял очки против «Химок». Последний раз это случалось в 2007 году на стадионе «Родина», когда Роман Широков (еще игрок подмосковной команды) сравнял счет на 90-й минуте (2:2).
Любопытный матч открытия.
А ведь «Химки» – почти «Спартак». Собрали у себя целый состав бывших красно-белых
Авторы Sports.ru верят в «Зенит». Но есть ставки и на чемпионство «Динамо»
- Дата проведения
- 15 июля, 20.00, «Арена Химки»
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Химки –
Лантратов, Никитин, Тихий, Филин, Идову, Боженов (Зуев, 61), Черный (Камышев, 71), Гбане, Глушаков (Главчич, 80), Ломовицкий (Мирзов, 80), Руденко (Долгов, 71).
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Зенит –
Одоевский, Чистяков, Родригао, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел (Круговой, 82), Сутормин (Ерохин, 75), Клаудиньо (Бакаев, 65), Малком (Мостовой, 82), Сергеев (Кассьерра, 66).
Фото: vk.com/fckhimki_official
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