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Огненные «Химки»: заслуженная ничья с «Зенитом», замены Юрана сработали, могли победить после комбинации из 18 пасов

Сергей Юран Сергей Юран
Резиуан Мирзов Резиуан Мирзов
Мори Гбане
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Александр Ломовицкий Александр Ломовицкий
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Александр Руденко 1999 Александр Руденко 1999
Футбол Футбол

Первая сенсация сезона.

Казалось, у «Зенита» будет простой старт сезона: в Суперкубке прошлись по «Спартаку» (4:0), а в РПЛ начинали с «Химками», которые в прошлом сезоне спаслись только в стыковых матчах. Но все оказалось интереснее: чемпион сыграл вничью 1:1 (мог и вовсе проиграть).

А ведь начиналось красиво: Вендел поймал скидку от Клаудиньо и из центра штрафной загнал под перекладину.

Но магия закончилась на исходе получаса игры. «Химки» начали создавать моменты: Ломовицкий дважды выводил Руденко на удар, но оба раза спас вратарь Одоевский. Молодой кипер вообще был неплох – чуть позже смело вышел и подстраховал высокую линию обороны, скинув головой защитнику.

Во втором тайме подмосковная команда и дальше создавала моменты. И снова Ломовицкий выводил Руденко на удар, но в этот раз «Зенит» спасла штанга. Через несколько секунд бил еще и Глушаков, но защитник заблокировал.

Регулярные выпады «Химок» видел и тренерский штаб «Зенита», который попытался освежить игру заменами. На 82-й минуте Малкома и Вендела заменили Мостовой и Круговой. Андрей на пальцах показал переход на схему с пятью защитниками.

Пока «Зенит» перестраивался, «Химки» соорудили голевую комбинацию: вышедшие на замену вместо Ломовицкого и Руденко Мирзов и Долгов убежали в контратаку, раскатали перед штрафной – и Резиуан зарядил в дальний угол. Без шансов для Одоевского.

И ведь у чемпиона даже не получился навал. Наоборот, «Химки» были ближе ко второму мячу – на 93-й минуте Зуев чуть не попал в дальнюю девятку с границы штрафной. Опаснейшему моменту предшествовала комбинация из 18 передач: «Химки» и откатывались к вратарю, и смещались на левый фланг, и ловко уходили от попыток отбора. Могла быть яркая точка.

Но даже 1:1 – сенсация. Статистика только подтверждает – «Химки» не терялись на фоне чемпиона: 7:6 по ударам, 3:2 по ударам в створ, 1,08 xG против 0,43 xG (по данным Understat) – и все в пользу хозяев.

Сверкнул даже новичок-легионер – опорник Роман Мори Гбане. Ивуарийца нашли в команде-аутсайдере второго хорватского дивизиона и взяли в аренду, но он неплохо смотрелся даже против «Зенита»: на его счету 4 отбора, 3 выноса и 2 фола.

Пожалуй, главную реакцию выдал тренер «Химок» Сергей Юран: «Если брать по игре и моментам, то я и сейчас недоволен результатом. Мы даже добавили в концовке. В целом, я сказал, что они молодцы, но в любом случае я недоволен. Радоваться от того, что мы с чемпионом сыграли вничью? По тому, как складывалась игра, неправильно. Мне этого мало».

«Зенит» 5 лет побеждал в первом туре РПЛ. И 15 лет не терял очки с «Химками»

В последние сезоны петербургский клуб приучил к победам в первом туре. Последний раз «Зенит» не победил в первом матче сезона РПЛ в сезоне-2016/17 (0:0 с «Локомотивом»). Тогда чемпионом стал «Спартак», а «Зенит» финишировал третьим.

Дальше – уверенные победы.

Сезон-2017/18 – 2:0 против «СКА-Хабаровск» – итоговое 5-е место

2018/19 – 2:0 против «Енисея» – 1-е место

2019/20 – 2:1 против «Тамбова» – 1-е место

2020/21 – 2:0 против «Ротора» – 1-е место

2021/22 – 3:1 против «Химок» – 1-е место

Другой важный статистический факт: «Зенит» 15 лет не терял очки против «Химок». Последний раз это случалось в 2007 году на стадионе «Родина», когда Роман Широков (еще игрок подмосковной команды) сравнял счет на 90-й минуте (2:2).

Любопытный матч открытия.

А ведь «Химки» – почти «Спартак». Собрали у себя целый состав бывших красно-белых

Авторы Sports.ru верят в «Зенит». Но есть ставки и на чемпионство «Динамо»

Химки – Зенит 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
15 июля, 20.00, «Арена Химки»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 17 Вендел, 1:1 – 84 Мирзов.
ХимкиЛантратов, Никитин, Тихий, Филин, Идову, Боженов (Зуев, 61), Черный (Камышев, 71), Гбане, Глушаков (Главчич, 80), Ломовицкий (Мирзов, 80), Руденко (Долгов, 71).
ЗенитОдоевский, Чистяков, Родригао, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел (Круговой, 82), Сутормин (Ерохин, 75), Клаудиньо (Бакаев, 65), Малком (Мостовой, 82), Сергеев (Кассьерра, 66).
Предупреждения:
Боженов (44), Сутормин (67).

Фото: vk.com/fckhimki_official

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