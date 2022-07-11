Дочери Карпина пока не смогли оформить Fan ID. Для детей и иностранцев процедура сложнее

Новая путаница.

С оформлением Fan ID пока есть сложности не только у обычных фанатов, с ними столкнулись даже близкие главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина. В понедельник его супруга Дарья рассказала, что карту болельщика не выдают их дочерям – потому что они родились не в России.

– Младшая у нас не ходит на футбол, поэтому подавала заявку на двух дочек. Но у них нет российского свидетельства о рождении, а на Госуслугах почему-то принимают только такое. Поэтому теперь есть проблемы с оформлением.

– Есть понимание, что делать дальше?

– Видимо, надо идти с кучей документов. Возможно, переводить свидетельство на русский язык. Буду узнавать в МФЦ.

Следом выступила депутат Госдумы РФ Светлана Журова. «Есть отдельная процедура для иностранцев, а он (Карпин) пытался их оформить как россиян. И, конечно, система их заблокировала. Мне вообще кажется, что для детей нужно сделать упрощенный вариант, хотя я видела инструкцию, в который было написано, что дети привязываются к родителям», – пояснила Журова.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ на странице для вопросов о Fan ID отвечало о дополнительных нюансах оформления карты для детей до 14 лет и иностранцев.

Как оформить Fan ID детям?

Карта болельщика нужна всем, кто собирается посетить стадион, в том числе и детям. Для них Fan ID могут оформить родители (или их законные представители): на «Госуслугах» нужно выбрать вариант «Оформить карту для себя и детей до 14 лет».

Дальше – загрузить фото каждого из детей и подтвердить данные в МФЦ. Для второго нужен оригинал паспорта и свидетельство о рождении. Если уже есть фото, оформить Fan ID можно без присутствия ребенка. Потом детская карта болельщика должна появиться в личном кабинете человека, который подавал заявление.

А что делать иностранцам?

Здесь самое главное – пройти регистрацию на «Госуслугах». Без нее получить паспорт болельщика невозможно. Нужно указать все личные данные латинскими буквами и получить специальную ссылку на электронную почту.

Затем иностранцам предстоит пройти стандартный процесс получения Fan ID.

Фото: instagram.com/vgkarpin